Україна вперше очолила Комісію зі збереження морських живих ресурсів Антарктики

За підсумками 41-е засідання Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики, яка проходила в Австралії, Україна очолила організацію вперше із часу набуття членства в 1994 році.

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Про це 6 листопада повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Головою організації став український дипломат, колишній посол України в Чилі Віталій Цимбалюк. Українське науково-дослідне судно "Ноосфера" збираються залучити до екологічних, океанологічних та біологічних досліджень у морських водах Антарктики.

"Для нас це можливість відстоювати наукові та рибогосподарські інтереси в Антарктиці", — пояснив міністр освіти і науки.

Шкарлет додав, що Україна продовжує представляти у Південному океані свій рибальський флот на двох видах промислу, завдяки чому Антарктика залишається для українців важливим рибопромисловим регіоном.

"В умовах повномасштабного вторгнення РФ на територію України промисел в Антарктиці є єдиною можливістю забезпечити українців власною продукцією", — зазначив очільник Мінкульту.

Нагадаємо, ще до повномасштабного вторгнення, у січні 2022 року Україна відправила вперше за 20 років флагман українського науково-дослідного флоту – криголам "Ноосфера" у свій перший рейс до Антарктиди. Це судно держава придбала на прохання українських вчених із антарктичної станції "Академік Вернадський".