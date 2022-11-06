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Категорія
Наука
Дата публікації

Україна вперше очолила Комісію зі збереження морських живих ресурсів Антарктики

Україна вперше очолила Комісію зі збереження морських живих ресурсів Антарктики
Біля української антарктичної станції "Академік Вернадський" рівень заметів сягнув трьох метрів. Фото: Facebook Національного антарктичного наукового центру

За підсумками 41-е засідання Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики, яка проходила в Австралії, Україна очолила організацію вперше із часу набуття членства в 1994 році.

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Про це 6 листопада повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Головою організації став український дипломат, колишній посол України в Чилі Віталій Цимбалюк. Українське науково-дослідне судно "Ноосфера" збираються залучити до екологічних, океанологічних та біологічних досліджень у морських водах Антарктики.

"Для нас це можливість відстоювати наукові та рибогосподарські інтереси в Антарктиці", — пояснив міністр освіти і науки.

Шкарлет додав, що Україна продовжує  представляти у Південному океані свій рибальський флот на двох видах промислу, завдяки чому Антарктика залишається для українців важливим рибопромисловим регіоном.

"В умовах повномасштабного вторгнення РФ на територію України промисел в Антарктиці є єдиною можливістю забезпечити українців власною продукцією", — зазначив очільник Мінкульту.

Нагадаємо, ще до повномасштабного вторгнення, у січні 2022 року Україна відправила вперше за 20 років флагман українського науково-дослідного флоту – криголам "Ноосфера" у свій перший рейс до Антарктиди. Це судно держава придбала на прохання українських вчених із антарктичної станції "Академік Вернадський".

Автор:
Віта Молодан