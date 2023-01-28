Украинский ледокол "Ноосфера" прибыл на станцию "Академик Вернадский"

Украинский научно-исследовательский ледокол "Ноосфера" 27 января добрался до антарктической станции "Академик Вернадский" и стал на якорь неподалеку от острова Галиндез. Об этом сообщила пресс-служба Национального антарктического научного центра.

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Вместе с командующими украинских технических специалистов "Ноосфера" доставила на станцию необходимые грузы.

"В ближайшие несколько месяцев они должны провести неотложные работы по модернизации "Вернадского", необходимые для успешной зимовки следующей, 28 УАЭ. В частности, речь идет о замене системы отопления и работы по заземлению дизельного и главного здания станции", - добавили в пресс-службе.

После разгрузки судно отправится в чилийский порт Пунта-Аренас для предстоящего обеспечения пересменки годовых экспедиций на "Вернадском".

Напомним, еще до полномасштабного вторжения, в январе 2022 года Украина отправила впервые за 20 лет флагман украинского научно-исследовательского флота – ледоколам "Ноосфера" в свой первый рейс в Антарктиду. Это судно государство приобрело по просьбе украинских ученых.

Тогда флагман успешно обеспечил ротацию зимовщиков на украинской станции "Академик Вернадский", пересменку полярников на польской станции "Арцтовский" и проведение уникальных исследований по изучению Южного океана.

В декабре ледокол "Ноосфера" отправился из Кейптауна (ЮАР) в Антарктику, начав свой второй антарктический сезон.