Криголам "Ноосфера" доправив українських полярників з Антарктиди на "велику землю" (ФОТО)

Другий антарктичний сезон українського науково-дослідного криголама "Ноосфера" завершився. Як повідомляють у Міністерстві освіти та науки, 29 квітня судно прибуло з Антарктики до Кейптауна (ПАР).

Зазначається, що від крижаного континенту на "велику землю" криголам доправив три експедиції, серед яких зимувальний загін 27-ї української експедиції, учасники та учасниці якої протягом року працювали на єдиній українській антарктичної станції "Академік Вернадський", що розташована на острові Галіндез. Це науковці за напрямами геофізика, біологія, метеорологія, а також їхня команда життєзабезпечення.

Крім того, доправлено до Кейптауна сезонний загін, що виконував завдання на "Вернадському" впродовж антарктичного літа (науковці та технічні фахівці) та учасників польської антарктичної експедиції зі станції "Арцтовський".

Загалом другий сезон "Ноосфери" тривав чотири місяці і складався з двох частин. У грудні 2022 року судно вирушило з Кейптауна до Антарктики, доставивши до станції "Арцтовський" команду польських полярників, а до станції "Академік Вернадський" – загін українських технічних фахівців. Також на обидві бази доправили вантажі.

Після цього "Ноосфера" залишила Антарктику й прибула до Пунта-Аренасу (Чилі). Всю цю частину шляху криголам долав під керівництвом капітана Павла Панасюка.

Наприкінці березня судно знову вийшло до Антарктики з 28-ю українською антарктичною експедицією на борту та вантажами, необхідними для зимівлі нової команди. Забезпечивши ротацію річних експедицій на станції "Академік Вернадський", яка відбулася 7 квітня, та забравши польських полярників зі станції "Арцтовський", криголам вирушив до Кейптауна.

Ця частина шляху пройшла під керівництвом капітана Олександра Гришка. Таким чином, за сезон судно чотири рази перетинало найбурхливіше місце планети – протоку Дрейка.

Фото: Олександр Гришко/Анатолій Андрєєв/сайт Міносвіти Фото: Олександр Гришко/Анатолій Андрєєв/сайт Міносвіти Фото: Олександр Гришко/Анатолій Андрєєв/сайт Міносвіти Фото: Олександр Гришко/Анатолій Андрєєв/сайт Міносвіти Фото: Олександр Гришко/Анатолій Андрєєв/сайт Міносвіти Фото: Олександр Гришко/Анатолій Андрєєв/сайт Міносвіти Фото: Олександр Гришко/Анатолій Андрєєв/сайт Міносвіти Фото: Олександр Гришко/Анатолій Андрєєв/сайт Міносвіти Фото: Олександр Гришко/Анатолій Андрєєв/сайт Міносвіти Фото: Олександр Гришко/Анатолій Андрєєв/сайт Міносвіти

Найближчим часом полярники літаками та наземним транспортом діставатимуться додому. "Ноосфера" ж найімовірніше залишиться в Кейптауні до наступного антарктичного сезону: повернення судна в Україну до завершення повномасштабної війни не планується.