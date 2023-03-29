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Наука
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Ротація: до станції "Академік Вернадський" прибула нова експедиція (ФОТО)

Ротація: до станції "Академік Вернадський" прибула нова експедиція (ФОТО)
До Антарктиди прибула нова експедиційна група

Дослідницький криголам "Ноосфера" з командою 28-ї Української антарктичної експедиції прибув до станції "Академік Вернадський".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

Зазначається, що шлях із чилійського порту Пунта-Аренас до станції зайняв 5 діб.

Найближчими днями  триватиме розвантаження судна та перезмінка річних експедицій. Учені та фахівці з 27-ї УАЕ, які рік працювали на "Вернадському", передаватимуть справи колегам з 28-ї антарктичної експедиції.

Після цього відбудеться традиційне передання станції між експедиціями – зимівники 27-ї УАЕ вирушать додому, а учасники 28-ї залишаться працювати на рік.

Серед їхніх основних завдань буде проведення вимірювань та досліджень за трьома напрямами:

  • геофізика;
  • метеорологія;
  • біологія.

"Нині український криголам вже другий сезон працює в Антарктиді. Наприкінці грудня 2022-го він вирушив із ПАР до острова Кінг-Джордж, куди доправив експедицію та вантажі для польської антарктичної станції "Арцтовський". Звідти судно прибуло до "Вернадського", доставивши учасників технічної сезонної експедиції, які нині завершують нагальні справи з модернізації станції. Відтак "Ноосфера" дісталася Чилі та чекала на команду 28-ї УАЕ, разом з якою успішно повернулася до Антарктики", - повідомили у МОН.

Зазначимо, нещодавно учасники 27-ї української антарктичної експедиції провели масштабний ремонт дороговказу біля станції "Академік Вернадський". На ньому розміщують таблички з назвами та відстанню до різних міст. 

Автор:
Світлана Манько