Ротация: на станцию "Академик Вернадский" прибыла новая экспедиция (ФОТО)

Исследовательский ледокол "Ноосфера" с командой 28-й Украинской антарктической экспедиции прибыл на станцию "Академик Вернадский".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Отмечается, что путь из чилийского порта Пунта-Аренас на станцию занял 5 суток.

В ближайшие дни будет продолжаться разгрузка судна и пересменка годовых экспедиций. Ученые и специалисты из 27 УАЭ, которые год работали на "Вернадском", будут передавать дела коллегам из 28 антарктической экспедиции.

После этого состоится традиционная передача станции между экспедициями – зимовщики 27-й УАЭ отправятся домой, а участники 28-й останутся работать на год.

Среди их основных задач будет проведение измерений и исследований по трем направлениям:

геофизика;

метеорология;

биология.

"В настоящее время украинский ледокол уже второй сезон работает в Антарктиде. В конце декабря 2022-го он отправился с ЮАР на остров Кинг-Джордж, куда доставил экспедицию и грузы для польской антарктической станции "Артцовский". "Ноосфера" досталась Чили и ждала команду 28-й УАЭ, вместе с которой успешно вернулась в Антарктику", - сообщили в МОН.

Отметим, недавно участники 27-й украинской антарктической экспедиции провели масштабный ремонт указателя возле станции "Академик Вернадский". На нем размещают таблички с названиями и расстоянием до разных городов.