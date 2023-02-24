"Первая полярная аптека "Подорожник"": в Антарктиде уже год действует общий проект ГУ НАНЦ и крупнейшей сети аптек Украины

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Крупнейшая сеть аптек "Подорожник"* в рамках социального проекта взяла под фармацевтическую опеку украинскую антарктическую станцию «Академик Вернадский». Уже в течение года фармацевты опекают украинских полярников, работающих в 15 000 км от Украины.

"В конце прошлого года мы запустили проект "Первая полярная аптека "Подорожник"", в рамках которой взяли под фарм опеку полярную станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде и команду первого украинского научно-исследовательского судна "Ноосфера"", - рассказывает Тарас Коляда, СЕО Национальной сети аптек Украины "Подорожник" . — Этот проект продолжается и сейчас, во время полномасштабного вторжения. Мы не останавливали его из-за военных действий, ведь уверены, что должны поддерживать украинцев повсюду, где бы они ни были. На сегодняшний день мы построили крупнейший фарм ритейл Украины, насчитывающий более 1400 аптек. И для нас очень ценно, что даже в таком отдаленном регионе как Антарктида уже год работает Первая полярная аптека. Это сложный проект, но наша команда не боится вызовов. Мы делаем все возможное для его реализации на высоком уровне».

Тарас Коляда, СЕО Национальной сети аптек Украины "Подорожник"

В первую очередь, проект ставит перед собой цель обеспечить станцию "Академик Вернадский" всем необходимым лекарством, учитывая все риски - от банальной простуды до стоматологической или хирургической операции. Опытные фармацевты сети аптек «Подорожник» вместе с врачом станции составили список необходимых лекарств и предоставили его.

"Проект многослойный. Для его реализации мы ставили перед собой несколько подзадач. Одна из важных в этом году - разработка нормативных документов для согласования правил вывоза и поставки лекарств на станцию - рассказала Ольга Гречко, автор и куратор проекта "Первая полярная аптека "Подорожник" " . — Сегодня этот вопрос не до конца решен, ведь в нашей стране просто не существует подобной практики. А между тем, логистика ФАРМ груза – сложная задача! Очень важно не только сформировать правильный перечень лекарств, но и качественно доставить их через границы 5 стран, территории которых будут пересекать полярники на пути в Антарктиду. Необходимо учитывать законодательные и фармацевтические требования по транспортировке фарм препаратов разных категорий. Мы разработали дорожную карту, чтобы до старта 28-й экспедиции (март 2023 г.) закрыть эти вопросы. Также привлекли к проекту внешних консультантов, а именно юристов по международному праву, представителей других международных исследовательских станций. Спасибо за участие в проекте и всестороннюю поддержку Минздрава и директората по обороту наркотических средств».

Ольга Гречко, автор и куратор проекта «Первая полярная аптека "Подорожник"

Также в рамках социального проекта сеть аптек "Подорожник" предоставила лекарства для медицинского кабинета исследовательского судна «Ноосфера», успешно отработавшего сезон в Антарктиде, несмотря на войну.

«Во время первого путешествия в Антарктику "Ноосфера" обеспечила пересменку украинских антарктических экспедиций: доставила на нашу станцию "Академик Вернадский" зимовников 27 УАЭ и забрала команду 26, а также сезонный отряд ученых и технических работников. Кроме того, на станцию было доставлено 140 тонн горючего и более 80 тонн различных грузов – от годового запаса пищи и лекарств и мебели от сети аптек "Путешественник" до стройматериалов для продолжения модернизации "Вернадского", – отметил Евгений Дикий, директор Национального антарктического научного центра. – Впервые за 20 лет украинской экспедицией были отобраны проби донные отложения в океане, чтобы выяснить сложную геологическую и климатическую историю Антарктики. Это поможет улучшить оценку перспектив поиска там полезных ископаемых. Кроме того, "Ноосфера" на обратном пути забрала участников польской антарктической экспедиции вместо российского судна».

Евгений Дикий, директор Национального антарктического научного центра

За этот год плодотворной работы врач станции Василий Матковский отметил, как важно иметь все необходимое для спасения полярников, ведь чрезвычайных ситуаций происходило немало.

" Уверен, что мы стали первой антарктической экспедицией, которая имела такую мощную фармацевтическую поддержку, - считает Василий Матковский, врач 27-й УАЭ . - Моя особая благодарность сети аптек "Подорожник" за медицинский кабинет. За год пришлось столкнуться с вызовами, которые касались разного терапевтического профиля Большинство нозологий, с которыми пришлось работать, удалось вылечить благодаря лекарствам, которые были у нас в наличии, а также была амбулаторная хирургия, мне пришлось побыть как стоматологом, так и побывать в кресле как пациент. халаты и выполнили операцию на "отлично", поэтому, можно сказать мы стали коллегами.Когда случаются такие ситуации, понимаешь, насколько важно качество устройства медицинского кабинета, его обеспечение. Антарктида – это самый отдаленный континент, где сегодня работают украинцы, и здесь нет больниц или скорых, так что надеяться можно только на себя, и на коллег на станции, которые благодаря хорошему оснащению смогли оказать медицинскую помощь в потр. ибный момент. Мы чувствовали себя весь год в безопасности, благодаря сети аптек "Подорожник" .

Проект не останавливается. С каждым годом планируется улучшение условий лечения наших ученых на ледяном континенте.

Несмотря на военные действия в Украине, планируется ряд существенных усовершенствований в этом году: "В этом сезоне на станции запланирована реконструкция медкабинета. Над архитектурой помещения работали совместно 2 команды ГУ НАНЦ и сети аптек "Подорожник". Учтены все требования как со стороны врачей станции, так и советы фармацевтов " У врача станции сложная задача - оказывать качественную помощь всей команде, которая в течение года работает на станции в изоляции от всего мира. После длительных консультаций и обсуждений, в одном помещении было совмещено понятие медкабинета и аптеки -склада, в смысле хранения большого количества препаратов, их обращения. И здесь стал важным большой опыт наших партнеров. Надеемся, что врачам, которые будут находиться на станции, будет удобно работать в таких современных условиях".

Пингвины возле украинской антарктической станции "Академик Вернадский"

Сеть аптек "Подорожник" продолжает поддерживать полярную станцию «Академик Вернадский». Специалисты фармкомпании остаются постоянно в связи с государственными учреждениями и представителями власти, чтобы помочь полярникам получать необходимые лекарства как можно скорее.

"Мы оказываем много помощи украинским военным и людям, которые пострадали от войны, но в то же время не имеем права забывать и о науке, – уверен Тарас Коляда . – Ведь наука – это наше будущее. И если не помогать нашим ученым, то за что мы боремся ?В 2023 году мы однозначно продолжаем поддерживать наших полярников. Думаем о привлечении к проекту производителей фарм препаратов и техники, ведь впереди много задач.

* Под "Сеть аптек Подорожник" следует понимать аптечные заведения группы компаний (корпорации) "Подорожник", которая является крупнейшей сетью аптек Украины по количеству аптечных заведений по состоянию на 01.02.2022 по данным экспертно-аналитического исследования, проведенного по заказу ООО "КЛИКИС".