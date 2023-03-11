Дерусифікація та реставрація: на станції "Академік Вернадський" оновили дороговказ (ФОТО)

Учасники 27-ї української антарктичної експедиції провели масштабний ремонт дороговказу біля станції "Академік Вернадський". На ньому розміщують таблички з назвами та відстанню до різних міст.

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Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Зазначається, що на дороговказі зазвичай позначаються населені пункти, з яких родом українські полярники або звідки до них приїздили колеги з інших країн.

Оскільки вказівник прослужив понад 20 років, він неабияк потребував оновлення: як фізично, так і змістовно. Тому лікар Василь Матковський та механік Максим Білоус взялися до роботи.

Вони реставрували низку старих табличок, які заіржавіли, наприклад, Черкаси, Київ, Малин, Львів, Харків, Варшава, Ротера (британська станція) та інші.

Також полярники "декомунізували" Кіровоград на Кропивницький та "дерусифікували" транслітерацію Вінниці та Одеси.

Крім того, додали нові символічні міста – Маріуполь, Херсон та Бучу (їх вперше розмістили на вказівнику ще після звільнення Херсона в листопаді 2022-го), Коломию та Івано-Франківськ, Нью-Йорк, Оттаву та столиці (або знакові міста) інших країн, які підтримують Україну.

"Кожна експедиція має традицію покращувати нашу станцію, яка на рік стає другою домівкою. Ми вирішили це зробити у такий спосіб", – розказав про ініціативу Василь Матковський.

Він пояснив, що все почалося з ідеї додати покажчик Маріуполя – щоб кожен відвідувач станції бачив: українці пам'ятають місто біля українського моря, де вирувало життя, і колись, зовсім скоро, знову завирує у вільній Україні.

"Потім було звільнення Херсона. Мабуть, не було за всю зимівлю дня більш святкового та радісного. Саме тоді ідея зробити та трохи переосмислити наш вказівник набула форми. Наступного дня ми вже припасовували свіжопофарбовану табличку з невеликою скибкою кавуна. І зрозуміли, що то лише початок", – поділився думками зимівник.

Для втілення проєкту довелося багато попрацювати в столярній майстерні, а згодом і на вулиці. Зрештою дороговказ отримав як новий вигляд, так і нові сенси.

"Крім рідних міст, додалась пам'ять про завданий біль та неминучі перемоги. І, безперечно, подяка людям цивілізованого світу, що підтримували нас і всю Україну. Мабуть, ніколи ще станція не чула скільки вигуків "Слава Україні" з човнів та суден, що проходили повз. Вигуків з різними акцентами, але з одностайною підтримкою", – розповів Матковський.

Нагадаємо, український науково-дослідний криголам "Ноосфера" 27 січня дістався антарктичної станції "Академік Вернадський" та став на якір неподалік острова Галіндез.