Дерусификация и реставрация: на станции "Академик Вернадский" обновили указатель (ФОТО)

Участники 27-й украинской антарктической экспедиции провели масштабный ремонт указателя возле станции "Академик Вернадский". На нем размещают таблички с названиями и расстоянием до разных городов.

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Об этом сообщает Национальный Антарктический научный центр.

Отмечается, что на указателе обычно указываются населенные пункты, из которых родом украинские полярники или откуда к ним приезжали коллеги из других стран.

Поскольку указатель прослужил более 20 лет, он нуждался в обновлении: как физически, так и содержательно. Поэтому врач Василий Матковский и механик Максим Билоус приступили к работе.

Они реставрировали ряд старых поржавевших табличек, например, Черкассы, Киев, Малин, Львов, Харьков, Варшава, Ротера (британская станция) и другие.

Также полярники "декоммунизировали" Кировоград на Кропивницкий и "дерусифицировали" транслитерацию Винницы и Одессы.

Кроме того, добавили новые символические города – Мариуполь, Херсон и Бучу (их впервые разместили на указателе после освобождения Херсона в ноябре 2022-го), Коломыю и Ивано-Франковск, Нью-Йорк, Оттаву и столицы (или знаковые города) других стран, поддерживающих Украину.

"Каждая экспедиция имеет традицию улучшать нашу станцию, которая на год становится вторым домом. Мы решили это сделать таким образом", – рассказал об инициативе Василий Матковский.

Он объяснил, что все началось с идеи добавить указатель Мариуполя – чтобы каждый посетитель станции видел: украинцы помнят город у украинского моря, где бурлила жизнь, и когда-то, совсем скоро, снова забурлит в свободной Украине.

"Потом было освобождение Херсона. Пожалуй, не было за всю зимовку дня более праздничного и радостного. Именно тогда идея сделать и немного переосмыслить наш указатель приняла форму. На следующий день мы уже подготавливали свежевыкрашенную табличку с небольшим ломтиком арбуза. И поняли, что это только начало ", – поделился мыслями полярник.

Для воплощения проекта пришлось много поработать в столярной мастерской, а впоследствии и на улице. В конце концов указатель получил как новый вид, так и новые смыслы.

"Кроме родных городов, добавилась память о причиненной боли и неизбежных победах. И, безусловно, благодарность людям цивилизованного мира, которые поддерживали нас и всю Украину. Пожалуй, никогда еще станция не слышала столько восклицаний "Слава Украине" с лодок и судов, что проходили мимо", – рассказал Матковский.

Напомним, украинский научно-исследовательский ледокол "Ноосфера" 27 января добрался до антарктической станции "Академик Вернадский" и стал на якорь неподалеку от острова Галиндез.