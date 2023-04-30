Ледокол "Ноосфера" доставил украинских полярников из Антарктиды на "большую землю" (ФОТО)

Второй антарктический сезон украинского научно-исследовательского ледокола "Ноосфера" завершился. Как сообщают в Министерстве образования и науки, 29 апреля судно прибыло из Антарктики в Кейптаун (ЮАР).

Отмечается, что от ледяного континента на "большую землю" ледокол доставил три экспедиции, среди которых зимовальный отряд 27-й украинской экспедиции, участники и участницы которого в течение года работали на единственной украинской антарктической станции "Академик Вернадский", расположенной на острове Галиндез. Это ученые по направлениям геофизика, биология, метеорология, а также команда жизнеобеспечения.

Кроме того, доставлены в Кейптаун сезонный отряд, выполнявший задания на "Вернадском" на протяжении антарктического лета (ученые и технические специалисты) и участники польской антарктической экспедиции со станции "Артцовский".

В общей сложности второй сезон "Ноосферы" длился четыре месяца и состоял из двух частей. В декабре 2022 года судно отправилось из Кейптауна в Антарктику, доставив на станцию "Арцтовский" команду польских полярников, а на станцию "Академик Вернадский" – отряд украинских технических специалистов. Также на обе базы доставили грузы.

После этого "Ноосфера" покинула Антарктику и прибыла в Пунта-Аренас (Чили). Всю эту часть пути ледокол преодолевал под руководством капитана Павла Панасюка.

В конце марта судно снова вышло в Антарктику с 28-й украинской антарктической экспедицией на борту и грузами, необходимыми для зимовки новой команды. Обеспечив ротацию годичных экспедиций на станции "Академик Вернадский", которая состоялась 7 апреля, и забрав польских полярников со станции "Арцтовский", ледокол отправился в Кейптаун.

Эта часть пути прошла под руководством капитана Александра Гришко. Таким образом, за сезон судно четыре раза пересекало самое бурное место планеты – пролив Дрейка.

Фото: Александр Гришко/Анатолий Андреев/сайт Минобразования Фото: Александр Гришко/Анатолий Андреев/сайт Минобразования Фото: Александр Гришко/Анатолий Андреев/сайт Минобразования Фото: Александр Гришко/Анатолий Андреев/сайт Минобразования Фото: Александр Гришко/Анатолий Андреев/сайт Минобразования Фото: Александр Гришко/Анатолий Андреев/сайт Минобразования Фото: Александр Гришко/Анатолий Андреев/сайт Минобразования Фото: Александр Гришко/Анатолий Андреев/сайт Минобразования Фото: Александр Гришко/Анатолий Андреев/сайт Минобразования Фото: Александр Гришко/Анатолий Андреев/сайт Минобразования

В ближайшее время полярники самолетами и наземным транспортом будут добираться домой. "Ноосфера" же, скорее всего, останется в Кейптауне до следующего антарктического сезона: возвращение судна в Украину до завершения полномасштабной войны не планируется.