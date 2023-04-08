На станции "Академик Вернадский" завершилась пересменка экспедиций (ФОТО)

На станции "Академик Вернадский" завершилась пересменка годовых экспедиций. Это уже вторая ротация украинских зимовщиков за время полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Отмечается, что 7 апреля 2023 года полярники и полярницы 27-й Украинской антарктической экспедиции, год отработавшие в Антарктике, отправились в Южно-Африканскую Республику на ледоколе "Неосфера".

Из Кейптауна полярники самолетами доберутся до Польши, а после этого наземным транспортом вернутся в Украину. Вместе с ними возвращаются участники сезонного отряда, выполнявшие технические и научные задания на протяжении нескольких месяцев.

Теперь работу на "Вернадском" начала 28 УАЭ. В ближайший год команда будет проводить геофизические, метеорологические и биологические исследования, а также обеспечивать жизнедеятельность станции.

"Несмотря на великую войну и все попытки врага нас уничтожить, мы двигаемся дальше и крепко держим антарктический "фронт". За эти 408 дней ни на минуту не было остановлено ни одно из наших основных измерений и исследований, большинство из которых длится десятилетиями и очень ценны для глобальной науки" – отметил директор НАНЦ Евгений Дикий.

По его словам, в этом сезоне также удалось провести несколько новых исследований в международных коллаборациях и завершить неотложные работы по модернизации станции.

Напомним, ранее ледокол "Ноосфера" доставил на Антарктическую исследовательскую станцию "Академик Вернадский" зимовщиков следующей экспедиции.

Отметим, недавно участники 27-й украинской антарктической экспедиции провели масштабный ремонт указателя возле станции "Академик Вернадский". На нем размещают таблички с названиями и расстоянием до разных городов.