ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
ЕБРР - поддержка наших ЕБРР - поддержка наших
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Наука
Дата публикации

На станции "Академик Вернадский" завершилась пересменка экспедиций (ФОТО)

На станции "Академик Вернадский" завершилась пересменка экспедиций
На станции "Академик Вернадский" завершилась пересменка экспедиций

На станции "Академик Вернадский" завершилась пересменка годовых экспедиций. Это уже вторая ротация украинских зимовщиков за время полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Отмечается, что 7 апреля 2023 года полярники и полярницы 27-й Украинской антарктической экспедиции, год отработавшие в Антарктике, отправились в Южно-Африканскую Республику на ледоколе "Неосфера".

Из Кейптауна полярники самолетами доберутся до Польши, а после этого наземным транспортом вернутся в Украину. Вместе с ними возвращаются участники сезонного отряда, выполнявшие технические и научные задания на протяжении нескольких месяцев.

Теперь работу на "Вернадском" начала 28 УАЭ. В ближайший год команда будет проводить геофизические, метеорологические и биологические исследования, а также обеспечивать жизнедеятельность станции.

Фото 2 — На станции "Академик Вернадский" завершилась пересменка экспедиций (ФОТО)
Фото 3 — На станции "Академик Вернадский" завершилась пересменка экспедиций (ФОТО)
Фото 4 — На станции "Академик Вернадский" завершилась пересменка экспедиций (ФОТО)
Фото 5 — На станции "Академик Вернадский" завершилась пересменка экспедиций (ФОТО)
Фото 6 — На станции "Академик Вернадский" завершилась пересменка экспедиций (ФОТО)
Фото 7 — На станции "Академик Вернадский" завершилась пересменка экспедиций (ФОТО)
Фото 8 — На станции "Академик Вернадский" завершилась пересменка экспедиций (ФОТО)

"Несмотря на великую войну и все попытки врага нас уничтожить, мы двигаемся дальше и крепко держим антарктический "фронт". За эти 408 дней ни на минуту не было остановлено ни одно из наших основных измерений и исследований, большинство из которых длится десятилетиями и очень ценны для глобальной науки" – отметил директор НАНЦ Евгений Дикий.

По его словам, в этом сезоне также удалось провести несколько новых исследований в международных коллаборациях и завершить неотложные работы по модернизации станции.

Напомним, ранее ледокол "Ноосфера" доставил на Антарктическую исследовательскую станцию "Академик Вернадский" зимовщиков следующей экспедиции.

Отметим, недавно участники 27-й украинской антарктической экспедиции провели масштабный ремонт указателя возле станции "Академик Вернадский". На нем размещают таблички с названиями и расстоянием до разных городов.

Автор:
Светлана Манько