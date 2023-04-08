На станції "Академік Вернадський" завершилася перезмінка експедицій (ФОТО)

На станції "Академік Вернадський" завершилася перезмінка річних експедицій. Це вже друга ротація українських зимівників за час повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

Зазначається, що 7 квітня 2023 року полярники та полярниці 27-ї Української антарктичної експедиції, що рік відпрацювали в Антарктиці, вирушили до Південно-Африканської Республіки на криголамі “Неосфера”.

З Кейптауна полярники літаками дістануться Польщі, а після цього наземним транспортом повернуться до України. Разом з ними повертаються учасники сезонного загону, які виконували технічні та наукові завдання впродовж кількох місяців.

Натомість роботу на "Вернадському" почала 28-ма УАЕ. Найближчий рік ця команда проводитиме геофізичні, метеорологічні та біологічні дослідження, а також забезпечуватиме життєдіяльність станції.

"Попри велику війну та всі спроби ворога нас знищити, ми рухаємося далі й міцно тримаємо антарктичний "фронт". За ці 408 днів ні на хвилину не було зупинено жодне з наших основних вимірювань та досліджень, більшість з яких триває десятиліттями і є дуже цінними для глобальної науки" – зазначив директор НАНЦ Євген Дикий.

За його словами, цього сезону також вдалося започаткувати кілька нових досліджень у міжнародних колабораціях та завершити нагальні роботи з модернізації станції.

Нагадаємо, раніше криголам "Ноосфера" доставив до Антарктичної дослідницької станції "Академік Вернадський" зимівників наступної експедиції.

Зазначимо, нещодавно учасники 27-ї української антарктичної експедиції провели масштабний ремонт дороговказу біля станції "Академік Вернадський". На ньому розміщують таблички з назвами та відстанню до різних міст.