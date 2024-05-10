Ледокол "Ноосфера" завершил свой третий антарктический сезон: какие исследования проведены (ФОТО)

Украинское научно-исследовательское судно "Ноосфера" завершило свой третий антарктический сезон. Поздно вечером 8 мая ледоколам пришвартовался в порту Кейптауна (ЮАР), сообщает Национальный антарктический научный центр.

Отмечается, что флагман украинского научно-исследовательского флота "Ноосфера" отправился в Антарктику для выполнения новой миссии еще 17 ноября 2023 года, таким образом третий антарктический сезон стал самым длинным сезоном с крупнейшей научной программой.

6 декабря в прошлом году ледокол прибыл на остров Кинг-Джордж в Антарктике, где расположена польская антарктическая станция "Арцтовский". Судно доставило грузы и участников экспедиций, в том числе отряд технических специалистов для модернизации украинской антарктической станции "Академик Вернадский" (остров Галиндез). Затем прибыло в порт Пунта-Аренас (Чили). Капитаном этого рейса был Александр Гришко.

В Антарктику "Ноосфера" снова отправилась 15 марта 2024 года. На борту ледокола была команда годовой 29-й Украинской антарктической экспедиции, грузы для ее зимовки, а также ученые сезонной экспедиции из Украины и других стран. Капитаном этого рейса стал Павел Панасюк.

Именно по дороге к станции "Академик Вернадский", непосредственно в районе станции и на обратном пути с борта "Ноосферы" был выполнен ряд исследований, в частности:

отобраны образцы донных осадков для продолжения изучения геологической истории Земли, прежде всего изменения климата;

впервые отобраны образцы морской фауны со дна Южного океана (в сотрудничестве с польскими коллегами);

собран уникальный материал для исследования акустической коммуникации редких китов – южных плавунов;

отобраны образцы криля и фитопланктона для важного международного исследования по распространению силиконов в Антарктике;

отобраны интересные с точки зрения сравнительного исследования пробы изолированных популяций пресноводных беспозвоночных и сосудистых растений, а также горных пород с островов Десепшен и Кристин, бухты Артура.

Обратно в Чили участников годовой 28-й УАЭ и сезонной экспедиции "Ноосфера" доставила 13 апреля. В этом переходе ледоколу пришлось преодолевать сильный шторм в проливе Дрейка с высотой волн до 10 м и скоростью ветра до 35 м/с.

Следовательно, судно в очередной раз отправилось в Антарктику - к острову Кинг-Джордж для ротации полярников на польской станции "Арцтовский". Оттуда "Ноосфера" взяла курс на Кейптаун, куда успешно добралась 8 мая.

Судно будет оставаться в порту Кейптауна до следующего антарктического сезона. Возвращение "Ноосферы" в Украину планируется по завершении полномасштабного вторжения РФ, говорится в сообщении исследователей.

Нынешняя экспедиция "Ноосферы" (как и прошлая) была общей украинско-польской и частично финансировалась Польской антарктической программой.

Фото: Национальный антарктический научный центр Фото: Национальный антарктический научный центр Фото: Национальный антарктический научный центр Фото: Национальный антарктический научный центр Фото: Национальный антарктический научный центр Фото: Национальный антарктический научный центр Фото: Национальный антарктический научный центр Фото: Национальный антарктический научный центр Фото: Национальный антарктический научный центр Фото: Национальный антарктический научный центр Фото: Национальный антарктический научный центр Фото: Национальный антарктический научный центр Фото: Национальный антарктический научный центр Фото: Национальный антарктический научный центр Фото: Национальный антарктический научный центр Фото: Национальный антарктический научный центр

Второй антарктический сезон "Ноосферы"

Напомним, что второй антарктический сезон украинского научно-исследовательского ледокола "Ноосфера" завершился 29 апреля 2023 года: судно прибыло из Антарктики в Кейптаун (ЮАР).

Второй сезон "Ноосферы" начался 25 декабря 2022 года, длился четыре месяца и состоял из двух частей. В декабре 2022 года судно отправилось из Кейптауна в Антарктику, доставив на станцию "Артцовский" команду польских полярников, а на станцию "Академик Вернадский" – отряд украинских технических специалистов. Также на обе базы доставили грузы.

В конце марта судно снова вышло в Антарктику с 28-й украинской антарктической экспедицией на борту и грузами, необходимыми для зимовки новой команды. Обеспечив ротацию годовых экспедиций на станции "Академик Вернадский", которая состоялась 7 апреля, и забрав польских полярников со станции "Арцтовский", ледокол отправился в Кейптаун.

В конце концов, от ледяного континента на "большую землю" ледокол доставил три экспедиции, среди которых зимовальный отряд 27-й украинской экспедиции, участники и участницы которой в течение года работали на единственной украинской антарктической станции "Академик Вернадский", расположенной на острове Галиндез. Это ученые по направлениям геофизика, биология, метеорология, а также команда жизнеобеспечения.

Температурные рекорды в Антарктике

Напомним, 3 июля 2023 на украинской научной станции "Академик Вернадский" зафиксировали новый рекорд: температура воздуха достигла +8,7°С, что стало максимальной температурой июля за все годы наблюдений.

Предыдущее высшее значение было +5,6°С и фиксировалось еще в июле 1965 года, то есть когда станция принадлежала Великобритании.

Отметим, что в ноябре 2022 года на украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде зафиксировали новый снежный рекорд. Уровень снега тогда достиг отметки 3 метра 45 см, что почти на полметра больше, чем максимум в 2021 году.