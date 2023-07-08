"Тревожный сигнал". На станции "Академик Вернадский" зафиксировали температурный рекорд (ИНФОГРАФИКА)

На украинской научной станции "Академик Вернадский" зафиксировали новый рекорд. Так, 3 июля температура воздуха достигла +8,7°С и это самая максимальная температура в июле за все годы наблюдений.

Об этом сообщает Национальный Антарктический научный центр.

Как отмечается, предыдущее наивысшее значение было +5.6°С в июле 1965 года, то есть когда станция еще принадлежала Великобритании.

"Важно, что сейчас в Антарктике – зима, поэтому такой "плюсовый" рекорд, да еще и сразу на 3,1 градуса выше, очень тревожный сигнал. К тому же, июль только начался, и, возможно, до конца месяца нас ожидают еще новые погодные сюрпризы", – говорится в сообщении.

Также в научном центре отметили, что по данным Национального центра прогнозирования окружающей среды США, 3 июля стало самым жарким днем на планете за всю историю наблюдений. Средняя глобальная температура достигла 17,01°С, превзойдя рекорд августа 2016 года – 16,92°C.

Инфографика: Национальный Антарктический научный центр.

Напомним, в конце марта ледокол "Ноосфера" доставил на Антарктическую исследовательскую станцию "Академик Вернадский" зимовщиков следующей экспедиции.

Отметим, что в ноябре 2022 года на украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде зафиксировали новый снежный рекорд. Уровень снега тогда достиг отметки 3 метра 45 см, что почти на полметра больше, чем максимум в 2021 году.