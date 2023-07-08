"Тривожний сигнал". На станції "Академік Вернадський" зафіксували температурний рекорд (ІНФОГРАФІКА)

На українській науковій станції "Академік Вернадський" зафіксували новий рекорд. Так, 3 липня температура повітря сягнула +8,7°С і це найбільша максимальна температура в липні за всі роки спостережень.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Як зазначається, попереднє найвище значення було +5.6°С аж у липні 1965 року, тобто коли станція ще належала Великій Британії.

"Важливо, що зараз в Антарктиці – зима, тож такий "плюсовий" рекорд, та ще й одразу на 3,1 градуси вищий, є дуже тривожним сигналом. До того ж, липень тільки почався, і, можливо, до кінця місяця нас очікують ще нові погодні сюрпризи", - йдеться у повідомленні.

Також у науковому центрі відзначили, що за даними Національного центру прогнозування навколишнього середовища США, 3 липня загалом стало найспекотнішим днем на планеті за всю історію спостережень. Середня глобальна температура сягнула 17,01°С, перевершивши рекорд серпня 2016 року – 16,92°C.

Інфографіка: Національний антарктичний науковий центр.

Нагадаємо, в кінці березня криголам "Ноосфера" доставив до Антарктичної дослідницької станції "Академік Вернадський" зимівників наступної експедиції.

Зазначимо, у листопаді 2022 року на українській станції "Академік Вернадський" в Антарктиді зафіксували новий сніговий рекорд. Рівень снігу тоді сягнув позначки 3 метри 45 см, що майже на півметра більше, ніж максимум у 2021 році.