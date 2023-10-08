Полярники станции "Академик Вернадский" показали новорожденных тюленят (ФОТО)

Возле станции "Академик Вернадский" продолжают рождаться малыши тюленей. Полярники уже насчитали пять новорожденных тюленков и показали их милые фото.

Об этом рассказали в Национальном антарктическом научном центре.

Отмечается, что всего в окрестностях станции уже родилось 5 малышей тюленей Ведделла: 2 мальчика, девочка и пол еще двух украинские ученые пока не смогли определить.

Новорожденные вместе с мамами находятся на соседнем острове Винтер.

Первый в этом сезоне тюленок Ведделла родился недалеко от "Вернадского" в середине сентября. Ему выбрали имя Анвер.

"Дело в том, что самки Ведделла могут забеременеть уже на второй месяц после родов, так что самцы не медлят. Правда, в таком случае оплодотворенная яйцеклетка не развивается в течение еще двух месяцев, чтобы организм самки восстановился перед новой беременностью", - объясняет биолог станции Вадим Ткаченко.

Беременность у самок тюленей Ведделла длится 10 месяцев. Каждая из них приносит по одному малышу.

Новорожденные тюленята обычно весят 25-30 кг, но на питательном мамином молоке быстро растут и взрослыми достигают 400 кг.

Мать вскармливает малыша в течение 7 недель. Когда кормление заканчивается, молодые особи отправляются в воду и начинают самостоятельную жизнь. А живут эти тюлени относительно долго – около 20 лет.

Ранее полярники показали грандиозный возврат пингвинов к станции "Академик Вернадский" .