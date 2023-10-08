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Наука
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Полярники станції "Академік Вернадський" показали новонароджених тюленят (ФОТО)

тюлені
Фото: Сергій Глотов

Біля станції "Академік Вернадський" продовжує народжуватися малеча тюленів. Полярники вже нарахували п'ять новонароджених тюленят і показали їхні милі фото.

Про це розповіли в Національному антарктичному науковому центрі.

Зазначається, що загалом в околицях станції уже народилося 5 малят тюленів Ведделла: 2 хлопчики, дівчинка і стать ще двох українські вчені поки не змогли визначити.

Новонароджені разом з мамами перебувають на сусідньому острові Вінтер.

Перше цього сезону тюленятко Ведделла народилося неподалік "Вернадського" в середині вересня. Йому обрали ім'я Анвер.

Фото 2 — Полярники станції "Академік Вернадський" показали новонароджених тюленят (ФОТО)
Фото 3 — Полярники станції "Академік Вернадський" показали новонароджених тюленят (ФОТО)
Фото 4 — Полярники станції "Академік Вернадський" показали новонароджених тюленят (ФОТО)
Фото 5 — Полярники станції "Академік Вернадський" показали новонароджених тюленят (ФОТО)

"Справа в тому, що самиці Ведделла можуть завагітніти вже на другий місяць після пологів, тож самці не зволікають. Правда, в такому випадку запліднена яйцеклітина не розвивається протягом ще двох місяців, щоб організм самиці відновився перед новою вагітністю", – пояснює біолог 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко.

Вагітність у самок тюленів Ведделла триває 10 місяців. Кожна з них приносить по одному малюкові.

Новонароджені тюленята зазвичай важать 25-30 кг, але на поживному маминому молоці швидко ростуть і дорослими сягають 400 кг.

Мати вигодовує малюка протягом 7-ми тижнів. Коли годування закінчується, молоді особини відправляються в воду і починають самостійне життя. А живуть ці тюлені відносно довго – близько 20 років.

Раніше полярники показали грандіозне повернення пінгвінів до станції "Академік Вернадський".

Автор:
Світлана Манько