Полярники станції "Академік Вернадський" показали новонароджених тюленят (ФОТО)

Біля станції "Академік Вернадський" продовжує народжуватися малеча тюленів. Полярники вже нарахували п'ять новонароджених тюленят і показали їхні милі фото.

Про це розповіли в Національному антарктичному науковому центрі.

Зазначається, що загалом в околицях станції уже народилося 5 малят тюленів Ведделла: 2 хлопчики, дівчинка і стать ще двох українські вчені поки не змогли визначити.

Новонароджені разом з мамами перебувають на сусідньому острові Вінтер.

Перше цього сезону тюленятко Ведделла народилося неподалік "Вернадського" в середині вересня. Йому обрали ім'я Анвер.

"Справа в тому, що самиці Ведделла можуть завагітніти вже на другий місяць після пологів, тож самці не зволікають. Правда, в такому випадку запліднена яйцеклітина не розвивається протягом ще двох місяців, щоб організм самиці відновився перед новою вагітністю", – пояснює біолог 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко.

Вагітність у самок тюленів Ведделла триває 10 місяців. Кожна з них приносить по одному малюкові.

Новонароджені тюленята зазвичай важать 25-30 кг, але на поживному маминому молоці швидко ростуть і дорослими сягають 400 кг.

Мати вигодовує малюка протягом 7-ми тижнів. Коли годування закінчується, молоді особини відправляються в воду і починають самостійне життя. А живуть ці тюлені відносно довго – близько 20 років.

Раніше полярники показали грандіозне повернення пінгвінів до станції "Академік Вернадський".