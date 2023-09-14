Полярники показали грандіозне повернення пінгвінів до станції "Академік Вернадський" (ВІДЕО)

До української антарктичної станції "Академік Вернадський" повернулися 600 пінгвінів. Полярники вважають, що "це тільки початок".

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Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

"Менше тижня тому ми писали, що до «Вернадського» завітав перший субантарктичний пінгвін у цьому сезоні, аж ось – їх тут вже цілі натовпи Чорно-білі птахи десятками прибувають до української станції, а загалом на нашому острові Галіндез за останні дні кількість пінгвінів зросла з 50 до 600!", - йдеться у повідомленні.

Як зауважують полярники, "і це тільки початок".

Вони додають, що через теплий клімат час повернення пінгвінів до «Вернадського» змінився.

Цього року вже у вересні (початок антарктичної весни) в районі острова стоїть досить тепла як для цього сезону погода: -5 С⁰ – середня температура повітря, а -1,1 С⁰ – води. Морського льоду майже немає, тож пінгвіни припливають на місця гніздових колоній раніше. Відповідно раніше вони почнуть відкладати яйця.

"Перші гніздові колонії теплолюбних субантарктичних пінгвінів з'явилися в нашому районі Аргентинських островів наприкінці 2000-х. Відтоді строки відкладання ними яєць значно змістились: з кінця листопада на початок місяця", - нагадують полярники.

«Зсув колоній цього виду пінгвінів на південь і зміна строків їхнього репродуктивного періоду є яскравою ілюстрацією потепління в регіоні», - підкреслює Вадим Ткаченко, біолог 28-ї УАЕ.

Також полярники публікують відео, зняте з дрону, як повертаються пінгвіни.

Нагадаємо, на українській науковій станції "Академік Вернадський" зафіксували новий температурний рекорд. Так, 3 липня температура повітря сягнула +8,7°С і це найбільша максимальна температура в липні за всі роки спостережень.