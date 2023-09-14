Полярники показали грандиозное возвращение пингвинов на станцию "Академик Вернадский" (ВИДЕО)

На украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский" вернулись 600 пингвинов. Полярники считают, что "это только начало".

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Об этом сообщает Национальный Антарктический научный центр.

"Меньше недели назад мы писали, что на "Вернадского" пришел первый субантарктический пингвин в этом сезоне, а вот – их здесь уже целые толпы Черно-белые птицы десятками прибывают к украинской станции, а в целом на нашем острове Галиндез за последние дни количество пингвинов выросло с 50 до 600!", - говорится в сообщении.

Как отмечают полярники, "и это только начало".

Они добавляют, что из-за теплого климата время возвращения пингвинов изменилось.

В этом году уже в сентябре (начало антарктической весны) в районе острова стоит достаточно теплая для этого сезона погода: -5 С⁰ – средняя температура воздуха, а -1,1 С⁰ – воды. Морского льда почти нет, так что пингвины приплывают на места гнездовых колоний раньше. Соответственно, раньше они начнут откладывать яйца.

"Первые гнездовые колонии теплолюбивых субантарктических пингвинов появились в нашем районе Аргентинских островов в конце 2000-х. С тех пор сроки откладывания ими яиц значительно сместились: с конца ноября на начало месяца", - напоминают полярники.

"Смещение колоний этого вида пингвинов на юг и изменение сроков их репродуктивного периода является яркой иллюстрацией потепления в регионе", – подчеркивает Вадим Ткаченко, биолог 28 УАЭ.

Также полярники публикуют видео, снятое с дрона, как возвращаются пингвины.

Напомним, на украинской научной станции "Академик Вернадский" зафиксировали новый температурный рекорд. Так, 3 июля температура воздуха достигла +8,7°С и это самая максимальная температура в июле за все годы наблюдений.