Різновиди та особливості домашніх фільтрів для води

В Україні наявні великі проблеми з якістю питної води. Стан труб з кожним роком погіршується, тож все більше іржі та часточок металу потрапляють у рідину. Ситуація складна у містах і селах, але в особливо загрозливій ситуації опинились жителі окупованих територій та поряд із зоною воєнних дій.

Якими бувають побутові водні фільтри

Виробники пропонують різноманітні типи систем фільтрації та окремих пристроїв, які здатні захистити від домішок. Останнім часом з'явилися самопромивні моделі, які можна очистити за допомогою спеціального клапана або важеля, але переважно вони потребують технічного обслуговування. Варто мати вдома запасний картридж для фільтрів води, щоб у разі забруднення можна було його замінити. Найякіснішими вважають системи зворотного осмосу, які здатні затримувати найдрібніші часточки та забезпечувати очищення до 99%. Також використовують фільтри грубої та тонкої очистки, які послідовно борються з різноманітними домішками та бактеріологічними загрозами.

На що звернути увагу під час вибору

Перед покупкою системи фільтрації варто звернутися до спеціалізованої лабораторії, де проводять аналіз води. Там визначать основні типи забруднень та їх концентрацію, щоб модель фільтра точно відповідала потребам. Потім можна звернутися до консультантів, які допоможуть підібрати фільтр, картриджі, системи, а також додаткові засоби, зокрема вугілля й таблетовану сіль: https://ecosoft.ua/ua/tabletirovannaya-sol. Самі фільтри вибирають за такими характеристиками:

Продуктивність. Визначає, скільки літрів води система може очистити за хвилину. Найскромніші показники мають глечики, які опрацьовують близько пів літра. Проточні фільтри справляються з набагато більшим об'ємом, до 20 л. А високоефективні системи зворотного осмосу можуть опрацювати до 2 л/хв. Ресурс. Кожен картридж має свої граничні терміни заміни. При цьому вони прив'язані не до часу, а до обробленого об'єму. У проточних фільтрів високий ресурс, також можна приблизно розрахувати строки. Глечикові потрібно міняти приблизно раз на два місяці, а проточні здатні обробити до 12 тис. л та працювати до пів року. Ступінь фільтрації. Кожен матеріал затримує часточки певного розміру. Наприклад, фільтри грубої очистки працюють лише з фракціями від 300 мкм. Водночас мембрани зворотного осмосу здатні вловлювати матеріали розміром 0,0001 мкм, що наразі вважається максимальною ефективністю. Робоча температура. Звичайні фільтри не призначені для високих температур, тому вони дешевші. Для води 60–90° необхідно придбати спеціальні моделі зі стійких до перепадів температури матеріалів. Робочий тиск. У системах центрального водопостачання тиск переважно складає біля 5 бар — для них достатньо стандартних конструкцій з пластиковими корпусами. Але у приватному водопостачанні часто використовують потужні насоси, які можуть накачувати до 16 бар, тоді необхідно купити моделі з металевими корпусами та зміцненими з'єднаннями.

Найкраще під час вибору моделі скористатись допомогою консультанта, який добре розбирається в особливостях фільтрів. Перевагою стане наявність результатів аналізу води, де будуть зазначені проблемні показники.