Довольными 100% не будет никто: Шмыгаль сообщил о результатах переговоров с Туском

Участники украинско-польских правительственных консультаций обсудили в Варшаве вопросы, представляющие взаимный интерес в сотрудничестве, в частности, ситуацию на границе и торговлю.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Есть понимание, как будем двигаться

"Украина и Польша стратегические союзники. Должны четко понимать, насколько значима взаимоподдержка и потенциал нашего сотрудничества. Обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес в нашем сотрудничестве. Уделили большое внимание сложным темам: ситуация на границе и торговля в агросекторе. Понимаем, как двигаться", - подчеркнул глава украинского правительства.

По его словам, Украина ожидает от Польши конкретных ответов на предложенные украинской стороной шаги.

"Уже большая часть из них выполнена. Ожидаем запрет Еврокомиссией транзита и экспорта из России и Беларуси товаров, а также согласование нашего соглашения о совместном контроле на пунктах пропуска", - пояснил Шмигаль.

Он надеется, что сегодняшние консультации принесут результат, и Украина и Польша найдут пути урегулирования проблемных вопросов.

Оружие, граница, торговля

Как сообщил Шмигаль, в повестке дня межправительственных консультаций и переговоров с премьер-министром Польши Дональдом Туском сегодня ряд важных вопросов.

Оружие для Украины . Это предполагает создание совместных оборонных предприятий на территории Украины и Польши.

. Это предполагает создание совместных оборонных предприятий на территории Украины и Польши. Вопросы границ . Украина нуждается в “путях солидарности”. У польского и украинского правительств общее понимание важности этого проекта. Равно как и общее понимание того, что вопрос границы необходимо решать комплексно. Украина предложила для этого конкретные шаги.

. Украина нуждается в “путях солидарности”. У польского и украинского правительств общее понимание важности этого проекта. Равно как и общее понимание того, что вопрос границы необходимо решать комплексно. Украина предложила для этого конкретные шаги. Торговля . Первоочередную значимость имеет вопрос продолжения либерализации торговли. Это то, что касается возможности украинских производителей продолжать поставки своей продукции в ЕС без пошлин и тарифов.

. Первоочередную значимость имеет вопрос продолжения либерализации торговли. Это то, что касается возможности украинских производителей продолжать поставки своей продукции в ЕС без пошлин и тарифов. Развитие инфраструктуры и восстановления . Украина предоставила свои предложения по строительству автострады «Краковец-Львов-Броды-Ровно».

. Украина предоставила свои предложения по строительству автострады «Краковец-Львов-Броды-Ровно». Энергетика. Польша помогает Украине стабилизировать энергосистему путем импорта электроэнергии, а строительство линии электропередач "Хмельницкая АЭС - Жешув" углубляет интеграцию украинской энергосистемы с европейской.

Польша помогает Украине стабилизировать энергосистему путем импорта электроэнергии, а строительство линии электропередач "Хмельницкая АЭС - Жешув" углубляет интеграцию украинской энергосистемы с европейской. Европейская интеграция Украины. Польша будет работать с Украиной, чтобы первая межправительственная конференция ЕС и Украины по переговорам о вступлении в Евросоюз состоялась уже в первой половине этого года.

Довольными 100% не будет никто, - Туск

Украина и Польша близки к решению по зерновому вопросу. Однако он может всех не устраивать, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Ни премьер-министр Шмигаль, ни я, мы не будем испытывать 100-процентного удовлетворения, сатисфакции. Но в этом заключается современная политика", - заявил он.

Туск подчеркнул, что Украина и Польша ищут решения, которые, возможно, "не будут всех полностью устраивать".

"Но какие будут защищать основные интересы польских фермеров и польских производителей, а с другой стороны - украинских. Мы ищем и мы близки найти решение. Как я уже говорил о количестве сельхозпродукции, которое может поставляться в Польшу. Мы уже близки к тому, чтобы транзит, который проходит Польшей, не делал проблем на польском рынке", - заявил глава польского правительства.

Он подчеркнул, что Польша будет защищать свои интересы в ЕС.

"Это решения, которые не совсем вызывают восхищение украинской стороны. Но мы ищем такие методы, которые не были бы ни для кого болезненными. Я убежден, что благодаря нашему подходу все стороны будут чувствовать себя понятными. А это самое важное", - сказал Туск.

Он добавил, что рад, что стороны нашли взаимопонимание по направлению действий.

Премьер Польши рассчитывает на понимание всех заинтересованных: фермеров и перевозчиков.

"Чтобы мы совместно оценили положительное усилие Варшавы в этом вопросе. И что мы поняли, что в общности интересов Польши и Украины наше будущее. Чтобы никто любым способом не позволил России или другим врагам поделить нас", - заявил он.

Напомним, сегодня, 28 марта, украинская делегация прибыла на переговоры в Варшаву.

До визита с польской стороны звучали заявления о том, что сегодняшние украинско-польские межправительственные консультации на уровне премьер-министров обеих стран Дениса Шмигаля и Дональда Туска не принесут "какой-то прорыв".