Польські фермери розблокували один із пунктів пропуску на кордоні з Україною

Польські фермери припинили блокувати рух вантажівок перед пунктом пропуску "Долгобичув-Угринів". Разом з тим, за минулу добу через пункти пропуску "Ягодин", "Рава-Руська" та "Угринів" вони не пропустили жодної вантажівки в сторону Польщі.

Про це повідомляють Держприкордонслужба та "Укрінформ".

Таким чином, наразі заблокованими лишаються ще два напрямки: КПП "Ягодин" і "Рава-Руська".

Згідно з повідомленням ДПСУ, оформлення та пропуск вантажних транспортних засобів в обох напрямках на ПП "Долгобичув-Угринів" здійснюється у звичайному режимі. На даний час (14:44 за київським часом) на виїзд з України перед цим пунктом пропуску очікують 100 ваговозів, ще 30 вантажівок (з повною масою до 7,5 т) очікують на оформлення на території суміжної держави.

У Держприкордонслужбі закликали водіїв та перевізників врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.

Разом з тим, як повідомляв речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, через "Ягодин" протестувальники пропускають на виїзд з Польщі вкрай малу кількість вантажівок за добу. За минулий день таких було 70 при тому, що це найбільший інфраструктурний напрямок для перетину кордону вантажними автомобілями, який спроможний пропускати близько 1400 вантажівок в обох напрямках.

Станом на ранок 16 квітня на цих трьох заблокованих пунктах в чергах на території Польщі загалом перебувало близько 600 вантажівок.

Легкові автівки і автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується.

Також зберігаються черги на раніше розблокованих напрямках пунктів пропуску "Краківець" та "Шегині" - 900 та 450 вантажівок відповідно. Однак по цих напрямках відбувається інтенсивний рух як на виїзд з України, так і на в’їзд, відповідно до пропускної спроможності кожного з пунктів пропуску.

Блокада на кордоні

Польські перевізники, до яких згодом доєдналися фермери, почали блокувати рух українських фур з осені 2023 року. Причиною страйку вони назвали "надмірну конкуренцію", що виникла після запровадження "транспортного безвізу", тобто скасування необхідності отримувати дозволи для вантажних автоперевезень між Україною та ЄС. Наразі угоду продовжено до кінця червня 2024 року.

Українська сторона у листопаді відмовилася навіть обговорювати можливість повернення до режиму, що існував до червня 2022 року. В свою чергу, в Єврокомісії теж підтримали збереження дії угоди про лібералізацію перевезень.

Протести ж на кордоні то призупинялися, то відновлювалися, і лише 6 січня 2024 року уряд Польщі підписав угоду з фермерами для припинення блокування кордону з Україною в пункті "Медика – Шегині". В свою чергу, страйк далекобійників було призупинено за домовленістю з польською владою з 17 січня.

Фермери продовжили протест

Однак протести на кордоні спалахнули з новою силою вже у лютому. 9 лютого польські фермери знову заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин".

Зокрема, протестувальники планували перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських товарів із залізничного транспорту на автомобільний. 20 лютого в рамках загального страйку польські фермери заблокували усі пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною.

28 березня у Варшаві зустрілися прем’єр-міністри України і Польщі Денис Шмигаль і Дональд Туск. Сторони обговорили, зокрема, розблокування спільного кордону. Голова польського уряду заявив, що держави близькі до рішення, яке передбачає припинення блокади. Станом на 10 квітня тривало блокування трьох напрямків – "Рава-Руська", "Ягодин" та "Угринів", повідомляв речник ДПСУ Демченко.

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