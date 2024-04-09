На українсько-румунському кордоні завершилось будівництво найбільшого в Європі терміналу для перевалки сільгосппродукції

Grampet Group, який є лідером приватних залізничних вантажних перевезень у Румунії, оголосив про завершення та початок випробувань найбільшого в Європі терміналу з перевалки сільськогосподарської продукції, інвестиції в який склали 10 мільйонів євро.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

Про це повідомляє Forbes Romania.

Зазначається, що новий комплекс, який розташований у Дорнеште (повіт Сучава) на кордоні з Україною, призначений для перевалки сільськогосподарської продукції і знаменує собою новий розділ у зусиллях Grampet Group щодо модернізації та оптимізації залізничної інфраструктури в регіоні та підтримки відновлення України.

"Румунія відіграє важливу роль у функціонуванні коридорів солідарності, створених країнами-членами ЄС для полегшення транспортування товарів, що надходять з України. Після початку війни залізничні оператори, що входять до Grampet Group, зробили суттєвий внесок у нормалізацію перевезень та відновлення роботи основних коридорів на осі Північ-Південь, забезпечивши перевезення понад 1,5 млн. тонн вантажів з України", - заявив президент Grampet Group Груя Стойко.

Новий комплекс у Дорнеште має максимальну проєктну потужність 3 млн тонн зерна на рік і дозволить перевозити 240 тис. тонн зернових та сільськогосподарської продукції щомісяця, ставши таким чином стратегічним пунктом в оптимізації вантажопотоку до порту Констанца.

Також комплекс обладнаний станцією навантаження вагонів (довжиною 128 м) та станцією розвантаження (довжиною 120 м), які дозволяють здійснювати одночасне завантаження/вивантаження 8 вагонів. Потужності аналогічні терміналам у морських і річкових портах, що дозволяє транспортувати продукцію без втрати якості та повну потужність, тобто 500 тонн за годину.

Згідно з повідомленням, найбільший у Європі термінал з перевалки сільськогосподарської продукції буде відкрито одразу після закінчення тестового періоду.

Нагадаємо, що на річці Тиса на Закарпатті хочуть побудувати порт із мультимодальним терміналом. Завдяки цьому можна буде організувати міжнародні перевезення Тисою із виходом до більших судноплавних річок.

Додамо, що протягом 2023 року "Укрзалізниця" збільшила обсяг контейнерних перевезень на 12%, до 102 тис. контейнерів, а обсяг перевезень у двадцятифутовому еквіваленті вийшов на рівень 2022 року. Крім того, у вересні 2024 року "Укрзалізниця" планує презентувати 18 нових контейнерних маршрутів, які стосуватимуться перевезень з України в напрямку країн Європи.

Також повідомлялося, що після запуску трьох нових пасажирських рейсів до Словаччини з'явилися проблеми з перевезенням вантажів через пункт пропуску "Чоп - Чієрна над Тісоу" через те, що за годину до та годину після прибуття пасажирського поїзда на станції не виконують жодні операції з вантажними потягами.

Фото: ua.depositphotos.com