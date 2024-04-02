На Закарпатті відкриють новий пункт пропуску на українсько-румунському кордоні

2 квітня Кабмін ухвалив рішення, що дозволить відкрити новий пункт пропуску на українсько-румунському кордоні у Закарпатській області між селами Біла Церква (Тячівського району) та містом Сігету Мармацієй.

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Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, відкриття нового КПП є ключовим кроком у розвитку продуктивного партнерства з Румунією. Це значно розширить можливості для українського експорту та сприятиме швидкій інтеграції України у секторальні структури Європейського Союзу.

Візуалізація КПП. Ілюстрація: Тячівська районна рада

Загалом, на західному кордоні заплановано відкриття дев'яти нових та модернізацію тринадцяти існуючих пунктів перетину кордону.

Як повідомив представник ВР Тарас Мельничук, угоду про створення нового міжнародного пункту перетину кордону було офіційно узгоджено та підписано між урядами України та Румунії. Угода була підписана шляхом обміну нотами (документами) між двома урядами 18 серпня 2023 року в Бухаресті, столиці Румунії.

Це сприятиме покращенню транскордонної співпраці, збільшенню обсягів торгівлі та спрощенню переміщення людей і товарів між двома країнами.

Додамо, що під новий цілодобовий КПП виділили ділянку площею майже 12 га під. Тут планують побудувати 4 смуги для вантажних автомобілів, 6 – для легкових, 2 – для автобусів та 2 смуги для пішоходів.

Наразі на кордоні з Румунією у підпорядкуванні Державного агентства знаходяться два КПП, а саме "Солотвино – Сігету Мармацієй" у Закарпатській області та "Порубне – Сірет" у Чернівецькій області. Проте, у Чернівецькій області вже цього року планують розпочати будівництво другої черги в пунктах пропуску "Красноїльськ" і "Дяківці".

Також Україна та Румунія працюють над відкриттям пункту пропуску для вантажних автомобілів на спільному кордоні. Йдеться про КПП "Біла Криниця – Клімауць"

Зазначимо, з листопада минулого року Служба відновлення розпочала поточні ремонти на контрольно-пропускних пунктах, що перейшли у її підпорядкування. Планується реалізація капітальних ремонтів, будівництва та реконструкції. Наразі ведеться узгодження фінансування проєктів в рамках програми ЄС "CEF", програми МОМ, а також здійснення робіт за підтримки ініціативи USAID "Економічна підтримка України".