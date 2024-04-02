В Закарпатье откроют новый пункт пропуска на украинско-румынской границе

2 апреля Кабмин принял решение, что позволит открыть новый пункт пропуска на украинско-румынской границе в Закарпатской области между селами Белая Церковь (Тячевского района) и городом Сигета Мармацией.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, открытие нового КПП является ключевым шагом в развитии продуктивного партнерства с Румынией. Это значительно расширит возможности украинского экспорта и будет способствовать быстрой интеграции Украины в секторальные структуры Европейского Союза.

Визуализация КПП. Иллюстрация: Тячевский районный совет

В целом на западной границе запланировано открытие девяти новых и модернизация тринадцати существующих пунктов пересечения границы.

Как сообщил представитель ВР Тарас Мельничук, соглашение о создании нового международного пункта пересечения границы было официально согласовано и подписано между правительствами Украины и Румынии. Соглашение было подписано путем обмена нотами (документами) между двумя правительствами 18 августа 2023 г. в Бухаресте, столице Румынии.

Это будет способствовать улучшению трансграничного сотрудничества, увеличению объемов торговли и упрощению перемещения людей и товаров между двумя странами.

Добавим, что под новый круглосуточный КПП выделили участок площадью почти 12 га. Здесь планируют построить 4 полосы для грузовых автомобилей, 6 – для легковых, 2 – для автобусов и 2 полосы для пешеходов.

В настоящее время на границе с Румынией в подчинении Государственного агентства находятся два КПП, а именно "Солотвино - Сигета Мармацией" в Закарпатской области и "Порубное – Сирет" в Черновицкой области. Однако в Черновицкой области уже в этом году планируется начать строительство второй очереди в пунктах пропуска "Красноильск" и "Дяковцы".

Украина и Румыния работают над открытием пункта пропуска для грузовых автомобилей на общей границе. Речь идет о КПП "Белая Криница – Климауц".

Отметим, с ноября прошлого года Служба восстановления начала текущие ремонты на контрольно-пропускных пунктах, перешедших в ее подчинение. Планируется реализация капитальных ремонтов, строительства и реконструкции. В настоящее время ведется согласование финансирования проектов в рамках программы ЕС CEF, программы МОМ, а также осуществления работ при поддержке инициативы USAID "Экономическая поддержка Украины".