Польські фермери відновили блокаду пунктів пропуску "Корчова – Краківець" і "Медика – Шегині"

18 квітня після 09:00 польські фермери на пункті пропуску "Краківець" обмежили рух вантажівок, які прямують у бік України, а у напрямку п/п "Шегині" – як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

За наявною інформацією, протестувальники планують блокувати рух у "Краківці" до 9:00 20 квітня, в "Шегині" – до 9:00 19 квітня.

У ДПС додали, що станом на ранок в чергах на території Польщі на цих напрямках очікують на проїзд в бік України близько 1500 вантажівок.

Раніше Державна митна служба України повідомляла, що 18 квітня, о 09:00 год (10:00 за київським часом), ймовірно, має розпочатися блокування автодороги поблизу пункту пропуску "Медика" місцевими фермерами.

За попередньою інформацією, мітингувальники планували повністю заблокувати рух вантажних транспортних засобів у обох напрямках: як на в'їзд, так і на виїзд з України.

Згідно з повідомленням, акція протесту триватиме одну добу, але може бути продовжена.

Окрім того, польські протестувальники 18 квітня планують заблокувати рух транспорту перед пунктом пропуску "Корчова - Краківець" на кордоні з Україною. Тут пропускна здатність складатиме 1 автомобіль у годину.

Нагадаємо, 17 квітня польські фермери припинили блокувати рух вантажівок перед пунктом пропуску "Долгобичув-Угринів". Разом з тим, протягом 16 квітня через пункти пропуску "Ягодин", "Рава-Руська" та "Угринів" вони не пропустили жодної вантажівки в сторону Польщі.

Відновлення страйку на кордоні

Польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Протестувальники планували перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських товарів із залізничного транспорту на автомобільний.

Дозвіл на протести від польської влади фермери мали до 9 березня, проте після його закінчення вони так і не пішли з кордону. 20 лютого фермери посилили протести і вже 4 рази псували українське зерно, яке йшло транзитом.

28 березня у Варшаві зустрілися прем’єр-міністри України і Польщі Денис Шмигаль і Дональд Туск. Сторони обговорили, зокрема, розблокування спільного кордону. Голова польського уряду заявив, що держави близькі до рішення, яке передбачає припинення блокади. Станом на 10 квітня тривало блокування трьох напрямків – "Рава-Руська", "Ягодин" та "Угринів", повідомляв речник ДПСУ Демченко.