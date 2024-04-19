Блокада границы с Польшей: в диалоге с польским правительством есть "свет в конце тоннеля"

Протесты польских фермеров на границе с Украиной вызваны социальными и политическими проблемами в Польше. Правительство Украины постоянно поддерживает диалог с польскими коллегами и надеется на скорейшее разблокирование границы.

Об этом заявил заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка, пишет "Укринформ".

Он надеется, что блокирование направлений пунктов пропуска "Корчева-Краковец" и "Медика-Шегини" являются краткосрочными акциями протеста, но большее беспокойство вызывают блокирование пунктов пропусков "Ягодин" и "Рава-Русская".

"Это не есть правительственная акция, поэтому соответственно "свет в конце тоннеля" в диалоге с польским правительством у нас есть, у нас довольно неплохое взаимопонимание между собой, но главная проблема – социальный и политический внутри самой Польши. Это системный кризис в самой Польше, потому что определенная часть фермерского сообщества и те фермеры, которые блокируют границу, они организуют протесты в разном формате – перекрывают дороги внутри Польши, и самая главная проблема – что они сами до конца не понимают предмет своих требований", - подчеркнул Качка.

По его словам, эта категория фермеров, занимающихся протестами, не представляется репрезентативной для всего сельского хозяйства Польши.

"После того как состоялись наши переговоры три недели назад с основными ассоциациями Польши, так называемые "лидеры" протеста отметили, что с ними не разговаривают, потому что от их имени говорят такие ассоциации. Но это проблема политического характера", - отметил Качка.

Он добавил, что это протест небольшого количества фермеров, желающих, чтобы с ними иначе велся разговор.

Поэтому эта внутрипольская ситуация нет какого-то дипломатического решения с нашим участием.

Заметим, 18 апреля польские фермеры на пункте пропуска "Корчева - Краковец" ограничили движение грузовиков, направляющихся в сторону Украины, а в пункте "Медика - Шегини" - как на выезд из Польши, так и на въезд.

Туск просит фермеров остановить блокаду границы с Украиной

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал протестующих фермеров прекратить блокирование границы с Украиной, потому что такие действия наносят непоправимый ущерб стране, которая продолжает бороться с российской агрессией.

"Хочу обратиться ко всем без исключения в Польше не делать ничего, что может помешать Украине", - подчеркнул премьер.

Он напомнил, что пограничные пункты, согласно последнему решению правительства, имеют статус критической инфраструктуры.

" Я рассчитываю на рефлексию и отказ от таковой формы протеста ", - отметил премьер-министр.

Он сообщил, что государственные службы будут работать над расчисткой пунктов пропуска. Однако глава правительства не считает, что в этом случае требуются прямые меры принуждения.

Добавим, что по состоянию на начало марта, через блокаду границы польскими фермерами, украинская экономика потеряла примерно 500 млн долларов (или 18,8 млрд грн). В условиях российской агрессии это серьезный удар по обороне страны.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев также обнародовал прогноз по потерям бюджета Украины в случае продолжения блокирования польской границы. По его словам, по состоянию на конец февраля бюджет мог потерять до 7,7 млрд. грн.

28 марта в Варшаве встретились премьер-министры Украины и Польши Денис Шмигаль и Дональд Туск. Стороны обсудили, в частности, разблокировку общей границы. Глава польского правительства заявил, что государства близки к решению, предусматривающему прекращение блокады.

Переговоры в Варшаве по разблокированию украинско-польских границ и экспорту сельскохозяйственной продукции между Украиной и Польшей длились более 5 часов и были непростыми, но заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчик своим неадекватным поведением завел переговоры в тупик.