Блокада кордону з Польшею: в діалозі з польським урядом є "світло в кінці тунелю"

Протести польських фермерів на кордоні з Україною викликані соціальними та політичними проблемами в самій Польщі. Уряд України постійне підтримує діалог з польськими колегами і сподівається на якнайшвидше розблокування кордону.

Про це заявив заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка, пише "Укрінформ".

Він сподівається, що блокування напрямків пунктів пропуску "Корчова-Краківець" та "Медика-Шегині" є короткостроковими акціями протесту, але більше занепокоєння викликають блокування пунктів пропусків "Ягодин" та "Рава-Руська".

"Це не є урядова акція, тому відповідно "світло в кінці тунелю" в діалозі з польським урядом у нас є, у нас досить непогане порозуміння між собою, але головна проблема – соціальна і політична в середині самої Польщі. Це системна криза в самій Польщі, тому що певна частина фермерської спільноти і ті фермери, які блокують кордон, вони організовують протести в різному форматі – перекривають дороги в середині Польщі, і найголовніша проблема – що вони самі до кінця не розуміють предмет своїх вимог", - підкреслив Качка.

За його словами, ця категорія фермерів, які займаються протестами, не є репрезентативною для всього сільського господарства Польщі.

"Після того, як відбулись наші переговори три тижні тому з основними асоціаціями Польщі, так звані "лідери" протесту зазначили, що з ними не розмовляють, тому що від їх імені говорять такі асоціації. Але це проблема політичного характеру", - зазначив Качка.

Він додав, що це протест невеликої кількості фермерів, які хочуть, щоб з ними інакше велась розмова.

Тому ця внутрішньо-польська ситуація немає якогось дипломатичного вирішення за нашою участю.

Зауважимо, 18 квітня польські фермери на пункті пропуску "Корчова - Краківець" обмежили рух вантажівок, які прямують у бік України, а в пункті "Медика - Шегині" – як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд.

Туск просить фермерів зупинити блокаду кордону з Україною

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав протестуючих фермерів припинити блокування кордону з Україною, бо такі дії завдають непоправної шкоди країні, яка продовжує боротися з російською агресією.

"Хочу звернутися до всіх без винятку в Польщі не робити нічого, що може зашкодити Україні", - наголосив прем'єр.

Він нагадав, що прикордонні пункти, згідно з останнім рішенням уряду, мають статус критичної інфраструктури.

"Я розраховую на рефлексію і відмову від такої форми протесту", - зазначив прем'єр-міністр.

Він повідомив, що державні служби працюватимуть над розчисткою пунктів пропуску. Однак очільник уряду не вважає, що в цьому випадку потрібні прямі заходи примусу.

Додамо, що станом на початок березня, через блокаду кордону польськими фермерами, українська економіка втратила приблизно 500 млн доларів (або ж 18,8 млрд грн). В умовах російської агресії це серйозний удар по обороні країни.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев також оприлюднив прогноз щодо втрат бюджету України у разі продовження блокування польського кордону. За його словами, станом на кінець лютого бюджет міг втратити до 7,7 млрд грн.

28 березня у Варшаві зустрілися прем’єр-міністри України і Польщі Денис Шмигаль і Дональд Туск. Сторони обговорили, зокрема, розблокування спільного кордону. Голова польського уряду заявив, що держави близькі до рішення, яке передбачає припинення блокади.

Переговори у Варшаві щодо розблокування українсько-польських кордонів та експорту сільськогосподарської продукції між Україною та Польшею тривали понад 5 годин та були непростими, але заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчик своєю неадекватною поведінкою завів перемовини в глухий кут.