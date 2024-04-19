Туск просить фермерів зупинити блокаду кордону з Україною: обіцяє "розчистити" пункти пропуску

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав протестуючих фермерів припинити блокування кордону з Україною, бо такі дії завдають непоправної шкоди країні, яка продовжує боротися з російською агресією.

Про це пише "Польське радіо".

Зазначається, що після саміту Європейської ради в Брюсселі очільник уряду Польщі розповів про вкрай складну ситуацію, в якій опинилася Україна після останньої серії російських бомбардувань.

За словами Туска, найближчий час може стати вирішальним для подальшого ходу війни.

"Хочу звернутися до всіх без винятку в Польщі не робити нічого, що може зашкодити Україні", - наголосив прем'єр.

Він додав, що уряд має прийняти рішення для захисту польського кордону і прикордонних переходів.

Туск наголосив, що польська влада не може допустити блокування переходів — незалежно від обґрунтування протестів.

"Ми не можемо жодним чином завдати шкоди Україні в ситуації, коли вирішується доля війни", - зауважив Туск.

Прем'єр-міністр нагадав, що прикордонні пункти, згідно з останнім рішенням уряду, мають статус критичної інфраструктури.

"Я розраховую на рефлексію і відмову від такої форми протесту", - зазначив прем'єр-міністр.

Він повідомив, що державні служби працюватимуть над розчисткою пунктів пропуску. Однак очільник уряду не вважає, що в цьому випадку потрібні прямі заходи примусу.

Зауважимо, 18 квітня польські фермери на пункті пропуску "Корчова - Краківець" обмежили рух вантажівок, які прямують у бік України, а в пункті "Медика - Шегині" – як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд.

Нагадаємо, переговори у Варшаві щодо розблокування українсько-польських кордонів та експорту сільськогосподарської продукції між Україною та Польшею 28 березня тривали понад 5 годин та були непростими, але заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчик своєю неадекватною поведінкою завів перемовини в глухий кут.

Відновлення страйку на кордоні

Польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Протестувальники планували перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських товарів із залізничного транспорту на автомобільний.

Дозвіл на протести від польської влади фермери мали до 9 березня, проте після його закінчення вони так і не пішли з кордону.

20 березня польські протестувальники почали блокувати та обмежувати рух через кордон пасажирських автобусів на дорозі перед пунктом пропуску "Медика", суміжному з українським пунктом пропуску "Шегині".

28 березня у Варшаві зустрілися прем’єр-міністри України і Польщі Денис Шмигаль і Дональд Туск. Сторони обговорили, зокрема, розблокування спільного кордону. Голова польського уряду заявив, що держави близькі до рішення, яке передбачає припинення блокади.