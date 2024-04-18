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Україна та Польща прискорять оформлення пасажирів і вантажів на кордоні

Україна та Польща прискорять оформлення пасажирів і вантажів на кордоні
Фото: Державна прикордонна служба України/Фейсбук

Україна та Польща домовилися про реалізацію проєктів, які прискорять оформлення пасажирів і вантажів на кордоні. 

Про  це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України. 

Зазначається, що голова ДПСУ Сергій Дейнеко провів онлайн нараду з головним комендантом Прикордонної варти Республіки Польща Робертом Баганом.

Фото 2 — Україна та Польща прискорять оформлення пасажирів і вантажів на кордоні
Фото: голова ДПСУ Сергій Дейнеко

Повідомляється, що ситуація на українсько-польському кордоні та функціонування пунктів пропуску стали головними темами обговорення під час їх зустрічі.

Як зауважують в ДПСУ, сторони також виокремили напрями співпраці, які потребують найбільшої уваги, та домовилися про реалізацію проєктів, що прискорять оформлення пасажирів та вантажів на кордоні.

Фото 3 — Україна та Польща прискорять оформлення пасажирів і вантажів на кордоні

Дейнеко подякував польським колегам за надзвичайну підтримку прикордонного відомства України в умовах російської агресії.

Новий пункт пропуску на кордоні з Польшею

У Львівській області завершують будівництво нового пункту пропуску "Нижанковичі – Мальховичі" на кордоні з Польщею. Він повноцінно запрацює влітку. 

Пункт пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" був відкритий 13 лютого 2023 року. Наразі він використовує лише тимчасову інфраструктуру, оскільки ще добудовується. На ньому здійснюються пропускні операції вантажних транспортних засобів без вантажу.

Також у 2023 році Україна та Польща погодили будівництво на кордоні нового пункту пропуску "Адамчуки – Збереже".

Автор:
Світлана Манько