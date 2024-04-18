Україна та Польща прискорять оформлення пасажирів і вантажів на кордоні

Україна та Польща домовилися про реалізацію проєктів, які прискорять оформлення пасажирів і вантажів на кордоні.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що голова ДПСУ Сергій Дейнеко провів онлайн нараду з головним комендантом Прикордонної варти Республіки Польща Робертом Баганом.

Фото: голова ДПСУ Сергій Дейнеко

Повідомляється, що ситуація на українсько-польському кордоні та функціонування пунктів пропуску стали головними темами обговорення під час їх зустрічі.

Як зауважують в ДПСУ, сторони також виокремили напрями співпраці, які потребують найбільшої уваги, та домовилися про реалізацію проєктів, що прискорять оформлення пасажирів та вантажів на кордоні.

Дейнеко подякував польським колегам за надзвичайну підтримку прикордонного відомства України в умовах російської агресії.

Новий пункт пропуску на кордоні з Польшею

У Львівській області завершують будівництво нового пункту пропуску "Нижанковичі – Мальховичі" на кордоні з Польщею. Він повноцінно запрацює влітку.

Пункт пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" був відкритий 13 лютого 2023 року. Наразі він використовує лише тимчасову інфраструктуру, оскільки ще добудовується. На ньому здійснюються пропускні операції вантажних транспортних засобів без вантажу.

Також у 2023 році Україна та Польща погодили будівництво на кордоні нового пункту пропуску "Адамчуки – Збереже".