Туск просит фермеров остановить блокаду границы с Украиной: обещает "расчистить" пункты пропуска

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал протестующих фермеров прекратить блокаду границы с Украиной, поскольку такие действия наносят непоправимый ущерб стране, которая продолжает бороться с российской агрессией.

Об этом пишет " Польское радио ".

Отмечается, что после саммита Европейского совета в Брюсселе глава правительства Польши рассказал о крайне сложной ситуации, в которой оказалась Украина после последней серии российских бомбардировок.

По словам Туска, в ближайшее время может оказаться решающим для дальнейшего хода войны.

"Хочу обратиться ко всем без исключения в Польше не делать ничего, что может помешать Украине", - подчеркнул премьер.

Он добавил, что правительство должно принять решение по защите польской границы и пограничных переходов.

Туск подчеркнул, что польские власти не могут допустить блокады переходов — вне зависимости от обоснования протестов.

"Мы не можем никоим образом нанести ущерб Украине в ситуации, когда решается судьба войны", - заметил Туск.

Премьер-министр напомнил, что пограничные пункты, согласно последнему решению правительства, имеют статус критической инфраструктуры.

" Я рассчитываю на рефлексию и отказ от таковой формы протеста ", - отметил премьер-министр.

Он сообщил, что государственные службы будут работать над расчисткой пунктов пропуска. Однако глава правительства не считает, что в этом случае требуются прямые меры принуждения.

Заметим, 18 апреля польские фермеры на пункте пропуска "Корчева - Краковец" ограничили движение грузовиков, направляющихся в сторону Украины, а в пункте "Медика - Шегини" - как на выезд из Польши, так и на въезд.

Напомним, переговоры в Варшаве по разблокированию украинско-польских границ и экспорту сельскохозяйственной продукции между Украиной и Польшей 28 марта продолжались более 5 часов и были непростыми, но заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчик своим неадекватным поведением завел переговоры в тупик.

Возобновление забастовки на границе

Польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика - Шегини", "Хребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин". Протестующие планировали препятствовать перегрузке сельскохозяйственных товаров с железнодорожного транспорта на автомобильный.

Разрешение на протесты от польских властей у фермеров было до 9 марта, однако после его окончания они так и не ушли с границы.

20 марта польские протестующие начали блокировать и ограничивать движение через границу пассажирских автобусов на дороге перед пунктом пропуска "Медика", смежном с украинским пунктом пропуска "Шегини".

28 марта в Варшаве встретились премьер-министры Украины и Польши Денис Шмигаль и Дональд Туск. Стороны обсудили, в частности, разблокировку общей границы. Глава польского правительства заявил, что государства близки к решению, предусматривающему прекращение блокады.