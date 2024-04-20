Польские фермеры частично разблокируют пропуск грузовиков через "Рава-Русская – Гребенное"

Польские фермеры планируют возобновить въезд в Польшу через пункт пропуска "Рава-Русская – Гребенное" грузовиков, за исключением тех, которые перемещают товары 1-24 группы УКТВЭД (сельскохозяйственную продукцию).

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.

Предварительно движение грузовиков должно начаться в 08:00 21 апреля.

Напомним, утром 20 апреля польские фермеры прекратили блокировку грузовиков перед пунктами пропуска "Медика - Шегини" и "Корчева - Краковец".

17 апреля польские фермеры перестали блокировать движение грузовиков перед пунктом пропуска "Долгобычув-Угринов". Вместе с тем, в течение 16 апреля через пункты пропуска "Ягодин", "Рава-Русская" и "Угринов" они не пропустили ни одного грузовика в сторону Польши.

Возобновление забастовки на границе

Польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика - Шегини", "Хребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин". Протестующие планировали препятствовать перегрузке сельскохозяйственных товаров с железнодорожного транспорта на автомобильный.

Разрешение на протесты от польских властей у фермеров было до 9 марта, однако после его окончания они так и не ушли с границы. 20 февраля фермеры ужесточили протесты и уже 4 раза портили украинское зерно, которое шло транзитом.

28 марта в Варшаве встретились премьер-министры Украины и Польши Денис Шмигаль и Дональд Туск. Стороны обсудили, в частности, разблокировку общей границы. Глава польского правительства заявил, что государства близки к решению, предусматривающему прекращение блокады. По состоянию на 10 апреля продолжалась блокировка трех направлений - "Рава-Русская", "Ягодин" и "Угринов", сообщал спикер ГПСУ Демченко.

По словам замминистра экономики – торгового представителя Украины Тараса Качки, протесты польских фермеров на границе с Украиной вызваны социальными и политическими проблемами в самой Польше. Правительство Украины постоянно поддерживает диалог с польскими коллегами и надеется на скорейшее разблокирование границы.