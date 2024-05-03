Разблокировка границы с Польшей увеличила грузопоток агропродукции из Украины на пятую часть

Полная разблокировка пунктов пропуска на украинско-польской границе после протестов польских фермеров уже дала положительные результаты для грузоперевозчиков. Грузопоток агропродукции из Украины вырос на 20%.

Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий в эфире "Украинского радио".

Он уточнил, что сразу после снятия блокады увеличился объем экспорта агропродукции разных видов, происходящий автотранспортом. В частности, если во второй декаде апреля средний объем перевозок составил 13 тыс. тонн в сутки, то 28-29 апреля – уже 16 тыс. тонн.

"В частности, на 20% увеличился грузопоток агропродукции из Украины. Если во второй декаде апреля 2024 года средний объем перевозок составлял 13 тыс. тонн в сутки, то 28-29 апреля – 16 тыс. тонн. Это снизит стоимость на транспортные расходы и соответственно, приведет к увеличению доходов украинских фермеров", – рассказал Высоцкий.

Высоцкий выразил надежду, что ситуация будет и в дальнейшем оставаться благоприятной, ведь есть определенные предпосылки. В частности, в ходе переговоров между аграрными ведомствами и ассоциациями Украины и Польши удалось объяснить польской стороне, что украинский фермер не является проблемой для польского.

Следующий раунд консультаций запланирован на 7 мая. Первый замминистра отметил, что готовность к диалогу дает оптимизм, что блокады границы больше не повторятся.

Из-за блокирования границы польские компании потеряли до 20% клиентов в Украине

Добавим, что из-за блокирования границы и политического напряжения некоторые польские компании потеряли до 20% клиентов в Украине и вынуждены сократить производство на предприятиях в Польше.

"От блокировки страдает не только украинский бизнес, но и 3600 польских предприятий, работающих в Украине и стремящихся к совместному развитию. Многие польские бизнесы столкнулись с ростом стоимости грузовых перевозок на 30-40% и непрогнозируемыми сроками доставки грузов в Украину. В некоторых случаях это приводит к снижению производства на предприятиях в Польше", – отметил Кароль Кубица, руководитель Киевского представительства Польского агентства инвестиций и торговли.

Разблокировка границы

22 апреля польские протестующие прекратили акцию протеста на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" и разблокировали его.

Утром 20 апреля польские фермеры прекратили блокировку грузовиков перед пунктами пропуска "Медика - Шегини" и "Корчева - Краковец".

В тот же день стало известно, что польские фермеры планируют снять блокаду с пункта пропуска "Рава-Русская – Гребенное" и восстановить пропуск грузовиков, за исключением перемещающих товары 1-24 группы УКТВЭД (сельскохозяйственную продукцию).

18 апреля польские фермеры на пункте пропуска "Корчева - Краковец" снова ограничили движение грузовиков, направляющихся в сторону Украины, а в пункте "Медика - Шегини" - как на выезд из Польши, так и на въезд.

17 апреля польские фермеры перестали блокировать движение грузовиков перед пунктом пропуска "Долгобычув-Угринов" .

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