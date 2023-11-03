Где в Украине фиксируют наибольшее количество нарушений языкового закона

Количество обращений по поводу нарушения Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» год от года растет. За 9 месяцев 2023 года зарегистрировано более 3 тысяч таких обращений. Чаще всего на нарушения жалуются киевляне, а меньше всего замечаний на западе страны.

Об этом сообщает "Опендатабот"

3015 обращений за неполный 2023 год

С января по октябрь 2023 года к Уполномоченному по защите государственного языка поступило 3015 обращений от граждан относительно нарушений языкового закона. Это на 4% больше по сравнению с соответствующим периодом 2021: тогда было зафиксировано 2895 обращений.

"В общей сложности, в этом году среднее количество обращений в месяц — 335. Для сравнения, в 2021 году эта цифра составляла 297", - отмечают в "Опендатабот".

Жалуются на отсутствие украинской версии сайта

По данным аналитиков, 28% от общего количества обращений касается нарушений языкового закона в программном обеспечении и на сайтах, в основном жаловались на отсутствие украинской версии сайта.

"В последние три года именно эта категория является антилидером. На втором месте — жалобы на обслуживание потребителей. За неполный 2023 было зарегистрировано 519 таких обращений (16,5%)", - подчеркнули в "Опендатабот".

Также с 2021 по 2023 годы возросла доля обращений граждан по поводу нарушений языкового закона в сфере рекламы: с 11% до 15%. Еще 190 обращений (6%) касаются информации о товарах и услугах.

"За последние три года заметно вырос процент обращений по нарушениям в сфере образования и науки — более чем вдвое, с 4% в 2021 году до 9% в этом году. А процент обращений в сфере здравоохранения увеличился почти в три раза: с 1,6% в 2021 году до 4,3% в 2023 году", – сообщают аналитики.

На столицу приходится более трети от всех обращений

Как отмечают в "Опендатаботе" три года подряд по количеству обращений по поводу нарушений языкового закона в Украине лидирует Киев. Именно на столицу приходится более трети — 36% — от всех обращений.

В общей сложности львиная доля всех обращений (77%) поступает из пяти регионов: Киев, Харьковская, Одесская, Днепропетровская и Киевская области.

За последние три года наименьшее количество обращений зарегистрировано в Ивано-Франковской, Тернопольской, Ровенской и Черновицкой областях.

Как свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, 45% жителей Украины считают, что в Украине дискриминируют людей по признаку языка.

Заметим, согласно недавно представленному исследованию "Украинский язык в украинских СМИ и в социальных сетях", по состоянию на октябрь 2023 года более половины веб-представительств СМИ на национальном уровне и две трети на региональном не имеют русскоязычной версии сайта.