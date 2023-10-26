Найвідчутнішою дискримінацією для мешканців України є мовна: про неї заявляють 45% - опитування

45% мешканців України вважають, що в Україні дискримінують людей за ознакою мови, а 34% - за ознакою сексуальної орієнтації. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

В свою чергу, про наявність в країні дискримінаційної практики за ознакою інвалідності заявили 28% опитаних, за віком - 27%, за етнічною приналежністю - 23%, а за статтю - 22%.

Майже дві третини респондентів (65%) заявили, що рівність між жінками та чоловіками в Україні з початку широкомасштабного вторгнення не змінилася, хоча 19% бачать покращення в цьому питанні, а 5% - погіршення. Ще 11% відповісти не змогли чи не захотіли.

Не змінилася, на думку 58% опитаних, за цей час і реакція поліції на насильство за статевою ознакою та домашнє насильство. Втім, 9% вважають, що вона все ж покращилася, а 6% - що погіршилася. Натомість значно більше - 27% - не змогли або відмовилися відповідати.

Опитування було проведено 4-20 вересня методом особистих інтерв'ю 2005 респондентів на підконтрольній Україні території. Похибка вибірки за звичайних обставин з довірчою імовірністю 95% і з врахуванням дизайн-ефекту 1,5 не перевищувала 3,3%. Втім, під час війни, як відомо, до цього додаються певні відхилення.

Зазначимо при цьому, що у вересні Кабінет міністрів схвалив Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці на період до 2030 року та затвердив операційний план заходів з її реалізації на 2023-2025 роки.

Нагадаємо також, що згідно лютневого опитування КМІС, 52% українців виступали за повну відмову від навчання російської мови в україномовних школах, при цьому серед громадян до 40 років таких виявилося 63%.