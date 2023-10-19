Міноборони та Мін'юст підтримали законопроєкт про легалізацію в Україні одностатевих пар. Тепер слово за Верховною Радою

Міноборони змінило позицію й підтримало законопроєкт про реєстровані партнерства. Міністерство юстиції також готове підтримати законопроєкт і готує до нього правки до другого читання.

Про це повідомила у Фейсбуці автор законопроєкту, депутатка Верховної Ради Інна Совсун.

За її словами, підтримка двох міністерств надійшла після її запитів у ці установи.

"Міноборони змінило позицію й підтримало законопроєкт про реєстровані партнерства. Але це ще не все. Міністерство юстиції, яке мало розробити альтернативний законопроєкт про партнерства, також змінило позицію. Тепер воно готове підтримати мій законопроєкт №9103 і готує до нього правки до другого читання", - зазначила Совсун.

Вона додала, що тепер ініціатива цілковито за парламентом, який має підтримати законопроєкт у першому читанні та дати можливість Мін'юсту внести свої правки.

Негативні висновки цих двох відомств блокували подальше просування законопроєкту в парламенті.

"Як сказав Мін'юст, якщо ухвалити законопроєкт №9103, Україна виконає свої зобов'язання по статті 8 Конвенції про права людини. І зникнуть підстави подавати позови до Європейського суду з прав людини проти України через дискримінацію", - наголосила Совсун.

Вона зауважила, що Міністерство юстиції оцінює законопроєкт як перший прогресивний крок до конструктивного діалогу з суспільством, мета якого — створити правовий механізм захисту прав людини та її основоположних свобод.

"Думаю, ви бачили, що на парламентських виборах в Польщі перемогла опозиція, яка підтримує рівні права для одностатевих пар. Я дуже хочу, щоб Україна не лишалася єдиною країною в Європі, що досі тримається за мpaкoбiccя pociйського міра", - підкреслила Совсун.

В Україні можуть дозволити реєстрацію партнерства для одностатевих пар

Совсун подала на реєстрацію законопроєкт про реєстровані партнерства для одностатевих пар ще у березні.

Над законопроєктом працювали 9 місяців нардепи спільно з ГО "ЛГБТ військові за рівні права та Точка опори ЮА - NGO Fulcrum UA". За словами нардепа, законопроєкт передбачає, створення в Україні нового інститут для тих, хто не може чи не хоче брати шлюб. Тобто процедурою зможуть скористатися військові та цивільні, одностатеві та різностатеві пари.

Законопроєкт має на меті допомогти парам визначити взаємні права та обов'язки, питання володіння майном, спадку, соціального захисту, прав у разі смерті чи зникнення партнера чи партнерки.

До цього рішення дійшли після однієї з петицій до президента про легалізацію одностатевих шлюбів, яка набирала 25 тисяч голосів.