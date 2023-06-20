Естонія легалізувала одностатеві шлюби

В вівторок, 20 червня, в Естонії Рійгікогу ухвалив поправки до закону про сім'ю, що стосуються питання довіри уряду. Зміни передбачають, що одностатеві пари отримали право одружуватися.

Про це повідомило місцеве видання ERR.

Законопроєкт підтримали 55 депутатів Рійгікогу, проти проголосували 34. Документ передбачає, що на законодавчому рівні буде встановлено, що шлюб можуть укласти дві повнолітні фізичні особи незалежно від статі.

Окрім шлюбу, особи також мають можливість укласти договір про спільне проживання як альтернативу. Законопроєкт передбачає положення, необхідні для імплементації Закону про спільне проживання, які зараз відсутні в правовій системі, і створює спрощену процедуру переходу від договору про спільне проживання до шлюбу.

Одностатеві пари також зможуть усиновити дитину, якщо один з партнерів буде біологічним батьком/матір'ю. Закон набирає чинності з 1 січня 2024 року.

Естонія стала другою після Словенії країною Східної Європи, де одностатеві пари можуть одружуватися. Зазначимо, в Україні розглядаються варіанти легалізації громадянського партнерства.

Президент Володимир Зеленський зауважив, що уряд напрацьовував варіанти рішень стосовно легалізації в Україні зареєстрованого цивільного партнерства у рамках роботи зутвердження та забезпечення прав і свобод людини.

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