Эстония легализовала однополые браки

Во вторник, 20 июня, в Эстонии Рийгикогу принял поправки к закону о семье, касающиеся вопроса доверия правительству. Изменения предполагают, что однополые пары получили право жениться.

Об этом сообщило местное издание ERR.

Законопроект поддержали 55 депутатов Рийгикога, против проголосовали 34. Документ предусматривает, что на законодательном уровне будет установлено, что брак могут заключить два совершеннолетних физических лица независимо от пола.

Кроме брака, лица также могут заключить договор о совместном проживании как альтернативу. Законопроект предусматривает положения, необходимые для имплементации Закона о совместном проживании, которые сейчас отсутствуют в правовой системе, и создает упрощенную процедуру перехода от договора о совместном проживании в брак.

Однополые пары также могут усыновить ребенка, если один из партнеров будет биологическим отцом/матерью. Закон вступает в силу 1 января 2024 года.

Эстония стала второй после Словении страной Восточной Европы, где однополые пары могут жениться. Отметим, в Украине рассматриваются варианты легализации гражданского партнерства.

Президент Владимир Зеленский отметил, что правительство нарабатывало варианты решений по легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека.

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