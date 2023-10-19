Минобороны и Минюст поддержали законопроект о легализации в Украине однополых пар. Теперь слово за Верховной Радой

Минобороны изменило позицию и поддержало законопроект о регистрируемых партнерствах. Министерство юстиции также готово поддержать законопроект и готовит к нему правки ко второму чтению.

Об этом сообщила в Фейсбуке автор законопроекта, депутат Верховной Рады Инна Совсун.

По ее словам, поддержка двух министерств поступила после ее запросов в эти учреждения.

"Минобороны изменило позицию и поддержало законопроект о зарегистрированных партнерствах. Но это еще не все. Министерство юстиции, которое должно было разработать альтернативный законопроект о партнерстве, также изменило позицию. Теперь оно готово поддержать мой законопроект №9103 и готовит к нему правки ко второму чтению", – отметила Совсун.

Она добавила, что теперь инициатива полностью за парламентом, который должен поддержать законопроект в первом чтении и дать возможность Минюсту внести свои поправки.

Негативные выводы этих двух ведомств блокировали дальнейшее продвижение законопроекта в парламенте.

"Как сказал Минюст, если принять законопроект №9103, Украина выполнит свои обязательства по статье 8 Конвенции о правах человека. И исчезнут основания подавать иски в Европейский суд по правам человека против Украины из-за дискриминации", - подчеркнула Совсун.

Она отметила, что Министерство юстиции оценивает законопроект как первый прогрессивный шаг к конструктивному диалогу с обществом, цель которого — создать правовой механизм защиты прав человека и его основных свобод.

"Думаю, вы видели, что на парламентских выборах в Польше победила оппозиция, которая поддерживает равные права для однополых пар. Я очень хочу, чтобы Украина не оставалась единственной страной в Европе, которая до сих пор держится за ценности русского мира", - подчеркнула Совсун.

В Украине могут разрешить регистрацию партнерства для однополых пар

Совсун подала на регистрацию законопроект о зарегистрированных партнерствах для однополых пар еще в марте.

Над законопроектом работали 9 месяцев нардепы совместно с ОО "ЛГБТ военные за равные права и точка опоры ЮА - NGO Fulcrum UA". По словам нардепа, законопроект предусматривает создание в Украине нового института для тех, кто не может или не хочет вступать в брак. То есть процедурой смогут воспользоваться военные и гражданские, однополые и разнополые пары.

Цель проекта - помочь парам определить взаимные права и обязанности, вопросы владения имуществом, наследства, социальной защиты, прав в случае смерти или исчезновения партнера или партнерки.

К этому решению пришли после одной из петиций к президенту о легализации однополых браков, которая набирала 25 тысяч голосов.