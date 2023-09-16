Уряд вирішив, як буде долати гендерний розрив в оплаті праці в Україні

Кабінет міністрів схвалив Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці на період до 2030 року та затвердив операційний план заходів з її реалізації на 2023-2025 роки.

Як повідомили в Міністерстві економіки, відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 15 вересня. Так, план реалізації стратегії, зокрема, передбачає наступні напрямки:

Подолання стереотипів і дискримінації за ознакою статі

Для цього планується провести масштабну інформаційну кампанію для жінок "Звісно, зможеш", щоб переконати їх, що вони здатні отримувати більшу винагороду за свою працю.

Також передбачено просвітницьку кампанію для збільшення обізнаності жінок щодо своїх прав і можливостей, якими вони можуть скористатись, щоб підвищити свій професійний рівень, здобути в короткий строк нову, більш затребувану на ринку праці спеціальність, у тому числі із категорії STEM і відповідно вище оплачувану роботу, започаткувати чи розвивати власний бізнес.

Пропонується й запровадити гендерні аудити та обмін кращими практиками впровадження гендерної рівності на робочому місці.

Вдосконалення законодавства про рівну оплату праці

Передбачено в новій редакції закону про працю ввести принцип однакової оплати за працю рівної цінності незалежно від статі, що дозволить посилити ефективність судового захисту.

За планом уряду, будуть запроваджені перевірки Держслужби праці на підставі скарг про дискримінацію в оплаті праці за гендерною ознакою. Також має бути розроблена національна методологія гендерно-нейтральної оцінки робіт і навчання для інспекторів праці та роботодавців.

Створення умов для зручного поєднання сімейних та професійних обов'язків

Зокрема, пропонується сприяти створенню та роботі державних та приватних дитячих садочків, підтримувати на державному рівні організації, які займаються дітьми старшого віку.

Також уряд планує вдосконалити трудове законодавство щодо рівного ставлення до працівників і працівниць із сімейними обов'язками. Планується запровадити навчальні програми для роботодавців щодо надання працівникам сприяння у поєднанні професійних і сімейних обов’язків.

"Останні роки Україна активно працює над подоланням розриву в оплаті праці між чоловіками і жінками. Наша країна приєдналася до Міжнародної ініціативи "Партнерство Біарріц" та до Міжнародної коаліції за рівну оплату праці", - нагадує перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, це приносить свої результати: за останні шість років розрив в оплаті праці жінок та чоловіків в Україні скоротився на 7,4 відсоткових пункта і на сьогодні складає 18,6%.

"Але, на жаль, поки що цей показник залишається більшим, ніж в багатьох країнах ЄС. Тому наша мета – змінити ситуацію. Схвалена урядом стратегія має на меті не тільки осучаснити трудове законодавство, щоб забезпечити рівну оплату праці, а й змінити фундаментальний світогляд громадян", - зазначила чиновниця.

Вона вказала, що жінкам треба допомогти підвищити впевненість в тому, що вони можуть займати керівні посади, отримувати високу оплату за роботу, бути економічно незалежними. В свою чергу, чоловікам треба надати рівні з жінками можливості поєднувати трудові обов'язки з сімейними.

За словами Свириденко, реалізація прийнятої стратегії набуває особливого значення в умовах повномасштабної війни Росії проти України, адже велика кількість жінок працездатного віку із дітьми через небезпеку бойових дій та обстрілів української території були змушені виїхати за кордон.

Також зазначається, що великим викликом щодо гендерної рівності в оплаті праці після війни залишатиметься загроза неповернення українок та українців, які на даний час перебувають за кордоном.

В Мінекономіки вказують, що згідно з останніми дослідженнями Міжнародної організації праці на сьогодні універсальні способи вирішення проблеми гендерного розриву в оплаті праці відсутні, тому в таких умовах особливого значення набувають міжнародні стандарти праці та інші ключові інструменти.

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