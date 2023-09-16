Правительство решило, как будет преодолевать гендерный разрыв в оплате труда в Украине

Кабинет министров одобрил Национальную стратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда на период до 2030 года и утвердил операционный план мероприятий по ее реализации на 2023-2025 годы.

Как сообщили в Министерстве экономики, соответствующее решение было принято на заседании правительства 15 сентября. Так, план реализации стратегии, в частности, предусматривает следующие направления:

Преодоление стереотипов и дискриминации по признаку пола

Для этого планируется провести масштабную информационную кампанию для женщин "Конечно, сможешь", чтобы убедить их, что они способны получать большее вознаграждение за свой труд.

Также предусмотрена просветительская кампания по увеличению осведомленности женщин о своих правах и возможностях, которыми они могут воспользоваться, чтобы повысить свой профессиональный уровень, получить в короткий срок новую, более востребованную на рынке труда специальность, в том числе из категории STEM и, соответственно, более высокооплачиваемую работу, инициировать или развивать собственный бизнес.

Предлагается и внедрить гендерные аудиты и обмен лучшими практиками внедрения гендерного равенства на рабочем месте.

Совершенствование законодательства о равной оплате труда

Предусмотрено в новой редакции закона о труде ввести принцип одинаковой оплаты за труд равной ценности независимо от пола, что позволит усилить эффективность судебной защиты.

Согласно плану правительства, будут введены проверки Госслужбы труда на основании жалоб о дискриминации в оплате труда по гендерному признаку. Также должна быть разработана национальная методология гендерно-нейтральной оценки работ и обучения для инспекторов труда и работодателей.

Создание условий для удобного сочетания семейных и профессиональных обязанностей

В частности, предлагается содействовать созданию и работе государственных и частных детских садов, поддерживать на государственном уровне организации, занимающиеся детьми старшего возраста.

Также правительство планирует усовершенствовать трудовое законодательство по части равного отношения к работникам и работницам с семейными обязанностями. Планируется внедрить учебные программы для работодателей по оказанию работникам содействия в сочетании профессиональных и семейных обязанностей.

"Последние годы Украина активно работает над преодолением разрыва в оплате труда между мужчинами и женщинами. Наша страна присоединилась к Международной инициативе "Партнерство Биарриц" и к Международной коалиции за равную оплату труда", - напоминает первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, это приносит свои результаты: за последние шесть лет разрыв в оплате труда женщин и мужчин в Украине сократился на 7,4 процентных пункта и на сегодняшний день составляет 18,6%.

"Но, к сожалению, пока этот показатель остается больше, чем во многих странах ЕС. Поэтому наша цель – изменить ситуацию. Одобренная правительством стратегия преследует цель не только осовременить трудовое законодательство, чтобы обеспечить равную оплату труда, но и изменить фундаментальное мировоззрение граждан ", – отметила чиновница.

Она указала, что женщинам нужно помочь повысить уверенность в том, что они могут занимать руководящие должности, получать высокую оплату за работу, быть экономически независимыми. В свою очередь, мужчинам нужно предоставить равные с женщинами возможности совмещать трудовые обязанности с семейными.

По словам Свириденко, реализация принятой стратегии приобретает особое значение в условиях полномасштабной войны России против Украины, поскольку большое количество женщин трудоспособного возраста с детьми из-за опасности боевых действий и обстрелов украинской территории были вынуждены выехать за границу.

Также отмечается, что большим вызовом в отношении гендерного равенства в оплате труда после войны будет оставаться угроза невозвращения украинок и украинцев, которые в настоящее время находятся за рубежом.

В Минэкономики указывают, что согласно последним исследованиям Международной организации труда на сегодняшний день универсальные способы решения проблемы гендерного разрыва в оплате труда отсутствуют, поэтому в таких условиях особое значение приобретают международные стандарты труда и другие ключевые инструменты.

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