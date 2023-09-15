Осталась ли в прошлом дискриминация на рабочем месте в Украине?

Де факто в Украине дискриминация остается актуальной проблемой, влияющей на процесс приема на работу. По результатам опроса OLX Работа 50% украинцев встречались с фактом дискриминации при трудоустройстве или на рабочем месте. Еще у 60% было знакомых, друзей или родственников, которые встречались с дискриминацией при указанных выше условиях.

С января 2022 года любые требования указаны работодателем в отношении пола, возраста, места жительства или семейного положения кандидатов не только запрещены, но и наказываются штрафом в размере 10 минимальных зарплат.

Какие наиболее распространенные виды дискриминации в Украине при приеме на работу или на рабочем месте:

Дискриминация по признаку возраста или эйджизм

Это наиболее распространенный вид дискриминации не только в Украине, но и в ЕС и других странах. Многие работодатели предвзято относятся к трудоустройству пожилых людей, а тем, кому за 40. Существуют стереотипы, что тогда людям труднее обучать новой работе, также дольше проходит период адаптации человека к новым обязанностям, рабочему месту и коллективу. Поэтому не редко можно встретить в объявлениях о работе, где ищут ”молодых и амбициозных” или людей в возрасте до 40 или 50 лет.

Дискриминация по признаку пола

К сожалению, в обществе до сих пор существует неписаное деление на "мужские" и "женские профессии". Чтобы противодействовать этому в 2020 году, в Украине одобрили Концепцию коммуникации в сфере гендерного равенства, а в 2017 году отменили действие ЗУ, которое не позволяет женщинам осваивать определенные виды работы, такие как пожарная или водолазка.

То есть с правовой точки не осталось механизмов, запрещающих женщинам или мужчинам осваивать определенные профессии. Однако, где факто остаются факты дискриминации по признаку статьи. Предшествуют этому устаревшие установки работодателей, которые говорят о том, что женщинам "подходят" профессии, где нужно больше общаться с людьми. Речь идет об административных специальностях, сфере обслуживания, гостинично-рестораном бизнесе, сфере beauty. Часто можно встретить в объявлениях о работе в указанных выше областях, которые ищут сюда именно женщин.

Дискриминация по семейному положению

Чаще всего с ними встречаются женщины при приеме на работу. Некоторые работодатели не пренебрегают вопросом на собеседовании о семейном положении, наличии детей или будущих планах, касающихся беременности. Таким образом, работодатели хотят обезопасить себя от кандидаток, которые могут вскоре пойти в декрет или изменить место работы через замужество. На самом деле такие вопросы, как минимум, неэтичны.

Ответственные работодатели, напротив, создают комфортные условия для будущих мам и родителей в декрете. Распространенной практикой в ЕС, США в крупных компаниях, занимающихся своими работниками, является открытие садов или пространств для детей при предприятиях, а также предоставление дополнительных выходных по уходу за ребенком.

Дискриминация по инвалидности

К сожалению, многие работодатели не готовы брать на работу людей с инвалидностью. Об этом часто отмечают в самих вакансиях, поэтому на этапе поиска работы для украинцев, имеющих ограниченные возможности, возникают сложности. Дело в том, что большинство предприятий не инклюзивны, элементарно не имеют пандусов при входе в здание, поэтому трудоустроить лицо с инвалидностью становится вызовом.

Дискриминация по национальности или этническому происхождению

Людям, которые не имеют украинскую национальность, труднее найти работу в нашей стране. Многие работодатели с недоверием относятся к трудоустройству этой категории. Барьером часто становится несовершенное знание языка кандидатов или проблемы с наличием документов или разрешений на работу. Однако иногда предубеждения работодателей касаются даже украинских граждан, имеющих другое этническое происхождение.

Следует отметить, что любая дискриминация на рабочем месте запрещена Кодексом законов о труде. В частности, отмечается, что каждый украинец должен иметь равные права и возможности, независимо от пола, возраста, состояния здоровья, сексуальной ориентации и т.д. Однако отвечает ли это реальности?

Согласно опросу OLX Работа 79% украинцев встречаются с дискриминацией по признаку возраста (эйджизм), еще 44% встречаются с дискриминацией по признаку статьи. 15% украинцев встречают с дискриминацией по признаку инвалидности, 14% – по признаку национальности, 7% – по признаку религии.

Как работодатели в Украине могут предотвращать факты дискриминации

Любой рабочий коллектив или предприятие это как миниобщество, в котором важно развивать не только дружескую атмосферу, но и равенство и принятие разных людей. Именно работодатели могут распространять и развивать культуру инклюзивности, противодействовать рабочим стереотипам, касающимся гендерности, пожилых людей или других национальностей.

Важно, что противодействие дискриминации со стороны работодателей – это соблюдение законодательства Украины, имеющего для последнего определенные бенефиты. Инклюзивность компании способствует повышению ее репутации, престижа, а следовательно потенциально привлечение более качественных кадров. Построение "культуры принятия" разных людей также будет способствовать развитию рынка труда, так что таким образом можно будет привлечь большее количество специалистов. Ведь уже сейчас рынок сталкивается с существенным дефицитом кадров, особенно в сегменте голубых воротничков. И кроме общечеловеческих принципов равенства, работодателям важно задуматься о перспективе расширения пула кандидатов.

Следует понимать, чтобы построить общество без дискриминации не поможет год или два. Для этого нужно пройти путь изменений законодательных и культурных. Есть определенные шаги, которые могут делать со своей стороны работодатели, чтобы ускорить этот путь.

Быть хорошо ознакомленным с законодательством, регулирующим вопрос дискриминации на рабочем месте в Украине. Это поможет им понять свои обязанности и права в этой сфере. Распространять среди работников культуру, запрещающую любую дискриминацию или мобинг на работе. Способствовать налаживанию в коллективе дружеской рабочей атмосферы, принятию разных людей (по национальности, расе, религиозным убеждениям и т.п.).

Проводить образовательные мероприятия для работников (семинары, тренинги), чтобы повысить сознание по вопросам равных возможностей и недопущения дискриминации.

Содействовать равной оплате труда и обеспечению одинаковых возможностей для реализации всех работников, независимо от пола, возраста и т.д.

Реагирование на жалобы и случаи дискриминации. Работодатели должны иметь процедуру реагирования на жалобы и случаи дискриминации, проводить расследования и принимать необходимые меры по устранению и противодействию таким нарушениям.



Предотвращение фактов дискриминации – это выбор ответственного работодателя в европейской стране, что будет способствовать созданию инклюзивной и равноправной рабочей среды, где каждый сотрудник сможет раскрыть свой потенциал и способствовать развитию компании и страны.