- Категория
- Работа и образование
- Дата публикации
-
Еженедельная подборка вакансий в Украине
Delo.ua совместно с GRC.ua и OLX.Работа создали подборку вакансий. Читайте в еженедельном дайджесте вакансий, каких специалистов ищут работодатели.
Вакансии в разных городах Украины
Заместитель главного бухгалтера, г. Киев
Компания avtologistika ищет в свою команду заместителя главного бухгалтера.
Зарплата: не указано.Подписывайтесь на наш Telegram канал
График работы: Пн – Пт с 09:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69930768
Бухгалтер, г. Киев
Компания avtologistika ищет свою команду бухгалтера.
Зарплата: не указано.
График работы: Пн – Пт с 09:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69930767
Доцент кафедры менеджмента, г. Киев
Заведение высшего образования "Киевский институт бизнеса и технологий" приглашает на должность доцента кафедры менеджмента.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69932673
Чтобы опубликовать свою вакансию, обращайтесь в отдел рекламы:
+380 67 223 0178
[email protected]
PR-менеджер, г. Киев
Соджитз Авто Украина в связи с запуском нового направления деятельности ищет PR-менеджера.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69930861
Экономист, г. Киев
DOMINION BUSINESS PARK объявляет конкурс на замещение вакантной должности экономист.
Зарплата: от 40 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69932132
Юрист, г. Бровары
"СОС Детские города Украина", Международная Благотворительная организация, объявляет конкурс на замещение вакантной должности юриста.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69932499
Специалист по социальной работе, г. Львов
"СОС Детские города" Украина, Международная Благотворительная организация, объявляет конкурс на замещение вакантной должности специалист по социальной работе.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69932502
Грант-райтер/Райтер (грант-менеджер), г. Киев
Международная благотворительная организация "Благотворительный фонд "СОС Детские Города" Украина приглашает присоединиться к команде менеджера/ку по грантовым проектам.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69932133
Социальный педагог, г. Черновцы
Международная благотворительная организация "Благотворительный фонд "СОС Детские Города" Украина объявляет конкурс на должность социального педагога.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69932134
Бухгалтер со знанием английского языка, г. Киев
Приглашается кандидат на должность бухгалтера со знанием английского языка и соответствующим опытом работы присоединиться к Религиозной Миссии "Каритас-Спес" Римско-Католической Церкви в Украине.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69934860
Специалист по коммуникации, г. Киев
Религиозная миссия "Каритас-Спес" Римско-католической церкви в Украине приглашает на работу специалиста по коммуникации.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69934826
Медицинский представитель, г. Киев
Компания ООО "Сона-Фармексим" приглашает принять участие в конкурсе на должность медицинского представителя.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69934300
Менеджер по продажам , г. Киев
Donno Bikes – итальянская компания, которая продает многофункциональные велосипеды, приглашает на работу менеджера по продажам.
Заработная плата: от 30 000 до 50 000 грн. +% от продаж.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69934380
Аналитик, г. Киев
Компания "EastOne", предоставляющая консультационные услуги по управленческой, экономической, финансовой и инвестиционной деятельности, открывает вакансию на должность аналитика.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69930892
Старший менеджер проектов, г. Киев
Yalta European Strategy (YES) и Victor Pinchuk Foundation открывают вакансию старшего менеджера проектов.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69930893
ESG Compliance аналитика, г. Киев
Компания железнодорожных перевозок ООО "БГС РЭЙЛ" ищет в свою команду ESG Compliance аналитика.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69933318
Психолог для помощи людям в нужде, г. Винница
В Религиозную Миссию "Каритас-Спес" Римско-Католической Церкви в Украине нужен психолог в проект Got Job (9 мес.).
Зарплата: не указано.
График работы: Пн – Пт с 9:00 – 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69934861
Бизнес-консультант на проект, г. Киев
В Религиозную Миссию "Каритас-Спес" Римско-Католической Церкви в Украине нужен бизнес-консультант в проект Got Job (9 мес.). Реализуется локационно в Виннице.
Зарплата: не указано.
График работы: Пн – Пт с 9:00 – 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69934863
Офицер по мониторингу, оценке (MEAL), г. Киев
В Религиозную Миссию "Каритас-Спес" Римско-Католической Церкви в Украине приглашается на работу офицер по мониторингу, оценке (MEAL).
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69934847
Подборка вакансий в сфере ритейл
Кассир в супермаркет, г. Киев
В супермаркет на полный рабочий день требуются кассиры.
Заработная плата: 13 600 – 19 300 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/ru/obyavlenie/rabota/kasir-v-supermarket-mihaylvska-borschagvka-IDSX3il.html
Продавцы аксессуаров, г. Киев
Нужны продавцы, опыт не важен.
Заработная плата: 16 000 – 20 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/ru/obyavlenie/rabota/potrbn-prodavts-aksesuarv-IDSX3gX.html
Продавец-консультант, г. Хотов
Национальная сеть магазинов одежды и обуви приглашает в свою команду продавцов-консультантов.
Зарплата: не указано.
График работы: с 9:00 до 19:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/ru/obyavlenie/rabota/robota-prodavtsya-konsultanta-hotv-IDRXHgJ.html
Продавец хлебобулочных изделий, г. Украинка
Приглашается на работу продавец без опыта.
Заработная плата: 8 500 – 11 000 грн.
График работы: 3/3 с 7:00 до 16:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/ru/obyavlenie/rabota/prodavets-hlbobulochnih-virobv-ukranka-IDSKbZR.html
Торговый представитель-курьер с авто, г. Торговица
Для доставки и продажи сладостей приглашается на работу торгового представителя-курьера с авто.
Зарплата: 20 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/ru/obyavlenie/rabota/torgoviy-predstavnik-kurr-z-avto-torgovitsya-gorodenkvskiy-rn-IDSX3wn.html
Продавец-консультант в супермаркет, г. Киев
В супермаркет на работу приглашается продавец-консультант.
Заработная плата: 13 600 – 15 600 грн.
График работы: посменный.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/ru/obyavlenie/rabota/prodavets-konsultantvikladka-u-supermarket-poznyaki-IDSVUw1.html
Кассир торгового зала, г. Черновцы
В супермаркет METRO Украина нужны кассир в торговый зал.
Зарплата: не указано.
График работы: посменный.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/ru/obyavlenie/rabota/kasir-ka-torgovelnogo-zalu-IDSSuAs.html
Кассир в интернет-зале, г. Днепр.
Требуется кассир в интернет-зал.
Заработная плата: 10 000 – 15 000 грн
График работы: посменный.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/ru/obyavlenie/rabota/kasir-v-nternet-zal-termnovo-IDSM0xN.html
Продавец за прилавком в супермаркете, г. Львов
Требуется продавец за прилавок в секцию рыбы и кулинарии.
Заработная плата: 13 100 – 16 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/ru/obyavlenie/rabota/robota-prodavets-za-prilavkom-u-supermarket-tts-roksolana-IDSX2NZ.html
Продавец-консультант, с. Лесники
В сеть магазинов ringo требуется продавец-консультант.
Заработная плата: 15 000 – 18 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/ru/obyavlenie/rabota/prodavets-konsultant-ringoo-lsniki-IDKWas0.html
Продавец-консультант в магазин "Аврора", г. Полтава
"Аврора мультимаркет" - сеть магазинов формата One dollar store, представленная на рынке более 12 лет и насчитывающая более 1000 магазинов, приглашает на работу продавца-консультанта.
Заработная плата: 10 300 – 13 300 грн.
График работы: 3/2.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/ru/obyavlenie/rabota/poltava-prodavets-konsultant-v-magazin-avrora-IDSNEYZ.html
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