Еженедельная подборка вакансий в Украине

Delo.ua совместно с GRC.ua и OLX.Работа создали подборку вакансий. Читайте в еженедельном дайджесте вакансий, каких специалистов ищут работодатели.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Вакансии в разных городах Украины

Заместитель главного бухгалтера, г. Киев

Компания avtologistika ищет в свою команду заместителя главного бухгалтера.

Зарплата: не указано.

График работы: Пн – Пт с 09:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69930768

Бухгалтер, г. Киев

Компания avtologistika ищет свою команду бухгалтера.

Зарплата: не указано.

График работы: Пн – Пт с 09:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69930767

Доцент кафедры менеджмента, г. Киев

Заведение высшего образования "Киевский институт бизнеса и технологий" приглашает на должность доцента кафедры менеджмента.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69932673

PR-менеджер, г. Киев

Соджитз Авто Украина в связи с запуском нового направления деятельности ищет PR-менеджера.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69930861

Экономист, г. Киев

DOMINION BUSINESS PARK объявляет конкурс на замещение вакантной должности экономист.

Зарплата: от 40 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69932132

Юрист, г. Бровары

"СОС Детские города Украина", Международная Благотворительная организация, объявляет конкурс на замещение вакантной должности юриста.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69932499

Специалист по социальной работе, г. Львов

"СОС Детские города" Украина, Международная Благотворительная организация, объявляет конкурс на замещение вакантной должности специалист по социальной работе.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69932502

Грант-райтер/Райтер (грант-менеджер), г. Киев

Международная благотворительная организация "Благотворительный фонд "СОС Детские Города" Украина приглашает присоединиться к команде менеджера/ку по грантовым проектам.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69932133

Социальный педагог, г. Черновцы

Международная благотворительная организация "Благотворительный фонд "СОС Детские Города" Украина объявляет конкурс на должность социального педагога.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69932134

Бухгалтер со знанием английского языка, г. Киев

Приглашается кандидат на должность бухгалтера со знанием английского языка и соответствующим опытом работы присоединиться к Религиозной Миссии "Каритас-Спес" Римско-Католической Церкви в Украине.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69934860

Специалист по коммуникации, г. Киев

Религиозная миссия "Каритас-Спес" Римско-католической церкви в Украине приглашает на работу специалиста по коммуникации.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69934826

Медицинский представитель, г. Киев

Компания ООО "Сона-Фармексим" приглашает принять участие в конкурсе на должность медицинского представителя.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69934300

Менеджер по продажам , г. Киев

Donno Bikes – итальянская компания, которая продает многофункциональные велосипеды, приглашает на работу менеджера по продажам.

Заработная плата: от 30 000 до 50 000 грн. +% от продаж.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69934380

Аналитик, г. Киев

Компания "EastOne", предоставляющая консультационные услуги по управленческой, экономической, финансовой и инвестиционной деятельности, открывает вакансию на должность аналитика.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69930892

Старший менеджер проектов, г. Киев

Yalta European Strategy (YES) и Victor Pinchuk Foundation открывают вакансию старшего менеджера проектов.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69930893

ESG Compliance аналитика, г. Киев

Компания железнодорожных перевозок ООО "БГС РЭЙЛ" ищет в свою команду ESG Compliance аналитика.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69933318

Психолог для помощи людям в нужде, г. Винница

В Религиозную Миссию "Каритас-Спес" Римско-Католической Церкви в Украине нужен психолог в проект Got Job (9 мес.).

Зарплата: не указано.

График работы: Пн – Пт с 9:00 – 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69934861

Бизнес-консультант на проект, г. Киев

В Религиозную Миссию "Каритас-Спес" Римско-Католической Церкви в Украине нужен бизнес-консультант в проект Got Job (9 мес.). Реализуется локационно в Виннице.

Зарплата: не указано.

График работы: Пн – Пт с 9:00 – 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69934863

Офицер по мониторингу, оценке (MEAL), г. Киев

В Религиозную Миссию "Каритас-Спес" Римско-Католической Церкви в Украине приглашается на работу офицер по мониторингу, оценке (MEAL).

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69934847

Подборка вакансий в сфере ритейл

Кассир в супермаркет, г. Киев

В супермаркет на полный рабочий день требуются кассиры.

Заработная плата: 13 600 – 19 300 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/ru/obyavlenie/rabota/kasir-v-supermarket-mihaylvska-borschagvka-IDSX3il.html

Продавцы аксессуаров, г. Киев

Нужны продавцы, опыт не важен.

Заработная плата: 16 000 – 20 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/ru/obyavlenie/rabota/potrbn-prodavts-aksesuarv-IDSX3gX.html

Продавец-консультант, г. Хотов

Национальная сеть магазинов одежды и обуви приглашает в свою команду продавцов-консультантов.

Зарплата: не указано.

График работы: с 9:00 до 19:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/ru/obyavlenie/rabota/robota-prodavtsya-konsultanta-hotv-IDRXHgJ.html

Продавец хлебобулочных изделий, г. Украинка

Приглашается на работу продавец без опыта.

Заработная плата: 8 500 – 11 000 грн.

График работы: 3/3 с 7:00 до 16:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/ru/obyavlenie/rabota/prodavets-hlbobulochnih-virobv-ukranka-IDSKbZR.html

Торговый представитель-курьер с авто, г. Торговица

Для доставки и продажи сладостей приглашается на работу торгового представителя-курьера с авто.

Зарплата: 20 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/ru/obyavlenie/rabota/torgoviy-predstavnik-kurr-z-avto-torgovitsya-gorodenkvskiy-rn-IDSX3wn.html

Продавец-консультант в супермаркет, г. Киев

В супермаркет на работу приглашается продавец-консультант.

Заработная плата: 13 600 – 15 600 грн.

График работы: посменный.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/ru/obyavlenie/rabota/prodavets-konsultantvikladka-u-supermarket-poznyaki-IDSVUw1.html

Кассир торгового зала, г. Черновцы

В супермаркет METRO Украина нужны кассир в торговый зал.

Зарплата: не указано.

График работы: посменный.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/ru/obyavlenie/rabota/kasir-ka-torgovelnogo-zalu-IDSSuAs.html

Кассир в интернет-зале, г. Днепр.

Требуется кассир в интернет-зал.

Заработная плата: 10 000 – 15 000 грн

График работы: посменный.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/ru/obyavlenie/rabota/kasir-v-nternet-zal-termnovo-IDSM0xN.html

Продавец за прилавком в супермаркете, г. Львов

Требуется продавец за прилавок в секцию рыбы и кулинарии.

Заработная плата: 13 100 – 16 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/ru/obyavlenie/rabota/robota-prodavets-za-prilavkom-u-supermarket-tts-roksolana-IDSX2NZ.html

Продавец-консультант, с. Лесники

В сеть магазинов ringo требуется продавец-консультант.

Заработная плата: 15 000 – 18 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/ru/obyavlenie/rabota/prodavets-konsultant-ringoo-lsniki-IDKWas0.html

Продавец-консультант в магазин "Аврора", г. Полтава

"Аврора мультимаркет" - сеть магазинов формата One dollar store, представленная на рынке более 12 лет и насчитывающая более 1000 магазинов, приглашает на работу продавца-консультанта.

Заработная плата: 10 300 – 13 300 грн.

График работы: 3/2.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/ru/obyavlenie/rabota/poltava-prodavets-konsultant-v-magazin-avrora-IDSNEYZ.html