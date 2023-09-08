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Щотижнева добірка вакансій в Україні
Delo.ua спільно з GRC.ua та OLX.Робота створили добірку вакансій. Читайте у щотижневому дайджесті вакансій, яких фахівців шукають роботодавці.
Вакансії у різних містах України
Заступник головного бухгалтера, м. Київ
Компанія avtologistika шукає в свою команду заступника головного бухгалтера.
Заробітна плата: не вказано.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Графік роботи: Пн - Пт з 09:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69930768
Бухгалтер, м. Київ
Компанія avtologistika шукає в свою команду бухгалтера.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: Пн - Пт з 09:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69930767
Доцент кафедри менеджменту, м. Київ
Заклад вищої освіти "Київський інститут бізнесу та технологій" запрошує на посаду доцента кафедри менеджменту.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69932673
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+380 67 223 0178
[email protected]
PR-менеджер, м. Київ
Соджітз Авто Україна у зв’язку з запуском нового напрямку діяльності шукає PR-менеджера.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69930861
Економіст, м. Київ
DOMINION BUSINESS PARK оголошує конкурс на заміщення вакантної посади економіст.
Заробітна плата: від 40 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69932132
Юрист, м. Бровари
"СОС Дитячі містечка" Україна, Міжнародна Благодійна організація, оголошує конкурс на заміщення вакантної посади юриста.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69932499
Фахівець із соціальної роботи, м. Львів
"СОС Дитячі містечка" Україна, Міжнародна Благодійна організація, оголошує конкурс на заміщення вакантної посади фахівець із соціальної роботи.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69932502
Грант-райтер / Райтерка (грант-менеджер), м. Київ
Міжнародна благодійна організація "Благодійний фонд "СОС Дитячі Містечка" запрошує приєднатися до команди менеджера/ку з грантових проєктів.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69932133
Соціальний педагог, м. Чернівці
Міжнародна благодійна організація "Благодійний фонд "СОС Дитячі Містечка" Україна оголошує конкурс на посаду соціального педагога.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69932134
Бухгалтер зі знанням англійської мови, м. Київ
Запрошується кандидат/ка на посаду бухгалтера зі знанням англійської мови і відповідним досвідом роботи приєднатися до Релігійної Місії "Карітас-Спес" Римсько-Католицької Церкви в Україні.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69934860
Фахівець з комунікації, м. Київ
Релігійна Місія "Карітас-Спес" Римсько-Католицької Церкви в Україні запрошує на роботу фахівця з комунікації.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69934826
Медичний представник, м. Київ
Компанія ТОВ "Сона-Фармексім" запрошує взяти участь у конкурсі на посаду медичний представник.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69934300
Менеджер з продажів, м. Київ
Donno Bikes - італійська компанія, яка продає багатофункціональні велосипеди, запрошує на роботу менеджера з продажу.
Заробітна плата: від 30 000 до 50 000 грн +% від продажів.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69934380
Аналітик, м. Київ
Компанія "EastOne", яка надає консультаційні послуги з управлінської, економічної, фінансової та інвестиційної діяльності, відкриває вакансію на посаду аналітика.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69930892
Старший менеджер проєктів, м. Київ
Yalta European Strategy (YES) та Victor Pinchuk Foundationві дкривають вакансію старшого/ї менеджера/ки проєктів.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69930893
ESG Compliance аналітика, м. Київ
Компанія залізничних перевезень ТОВ "БГС РЕЙЛ" шукає у свою команду ESG Compliance аналітика.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69933318
Психолог для допомоги людям в потребі, м. Вінниця
До Релігійної Місії "Карітас-Спес" Римсько-Католицької Церкви в Україні потрібен психолог в проєкт Got Job (9 міс.).
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: Пн - Пт з 9:00 – 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69934861
Бізнес-консультант на проєкт, м. Київ
До Релігійної Місії "Карітас-Спес" Римсько-Католицької Церкви в Україні потрібен бізнес-консультант в проєкт Got Job (9 міс.). Реалізується локаційно в м. Вінниця.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: Пн - Пт з 9:00 – 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69934863
Офіцер з моніторингу, оцінки (MEAL), м. Київ
До Релігійної Місії "Карітас-Спес" Римсько-Католицької Церкви в Україні запрошуэться на роботу офіцер з моніторингу, оцінки (MEAL).
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69934847
Добірка вакансій у сфері рітейл
Касир в супермаркет, м. Київ
В супермаркет на повний робочий день потрібні касири.
Заробітна плата: 13 600 - 19 300 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/kasir-v-supermarket-mihaylvska-borschagvka-IDSX3il.html
Продавці аксесуарів, м. Київ
Потрібні продавці, досвід не важливий.
Заробітна плата: 16 000 - 20 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/potrbn-prodavts-aksesuarv-IDSX3gX.html
Продавець-консультант, м. Хотів
Національна мережа магазинів одягу та взуття запрошує до своєї команди продавців-консультантів.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: з 9:00 до 19:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/robota-prodavtsya-konsultanta-hotv-IDRXHgJ.html
Продавець хлібобулочних виробів, м. Українка
Запрошується на роботу продавець без досвіду.
Заробітна плата: 8 500 - 11 000 грн.
Графік роботи: 3/3 з 7:00 до 16:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/prodavets-hlbobulochnih-virobv-ukranka-IDSKbZR.html
Торговий представник-кур'єр з авто, м. Торговиця
Для доставки та продажу солодощів запрошується на роботу торгового представника-кур'єра з авто.
Заробітна плата: 20 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/torgoviy-predstavnik-kurr-z-avto-torgovitsya-gorodenkvskiy-r-n-IDSX3wn.html
Продавець-консультант у супермаркет, м. Київ
У супермаркет на роботу запрошується продавець-консультант.
Заробітна плата: 13 600 - 15 600 грн.
Графік роботи: позмінний.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/prodavets-konsultantvikladka-u-supermarket-poznyaki-IDSVUw1.html
Касир/ка торговельного залу, м. Чернівці
У супермаркет METRO Україна потрібні касир/ка у торгівельний зал.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: позмінний.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/kasir-ka-torgovelnogo-zalu-IDSSuAs.html
Касир в інтернет-зал, м. Дніпро
Потрібен касир в інтернет-зал.
Заробітна плата: 10 000 - 15 000 грн
Графік роботи: позмінний.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/kasir-v-nternet-zal-termnovo-IDSM0xN.html
Продавець за прилавком у супермаркеті, м. Львів
Потрібен продавець за прилавок у секцію риби та кулінарії.
Заробітна плата: 13 100 - 16 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/robota-prodavets-za-prilavkom-u-supermarket-tts-roksolana-IDSX2NZ.html
Продавець-консультант, с. Лісники
У мережу магазинів ringo потрібен продавець-консультант.
Заробітна плата: 15 000 - 18 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/prodavets-konsultant-ringoo-lsniki-IDKWas0.html
Продавець-консультант в магазин "Аврора", м. Полтава
"Аврора мультимаркет" - мережа магазинів формату One dollar store, яка представлена на ринку більше 12 років та налічує понад 1000 магазинів, запрошує на роботу продавця-консультанта.
Заробітна плата: 10 300 - 13 300 грн.
Графік роботи: 3/2.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/poltava-prodavets-konsultant-v-magazin-avrora-IDSNEYZ.html
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+380 67 223 0178
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