Робота в Україні: добірка відкритих вакансій

Яких фахівців шукають роботодавці в Україні, читайте у добірці, створеною Delo.ua спільно з Work.ua та GRC.ua.

Менеджер ЗЕД, м. Київ

Компанія Техно Трейд КС, імпортер та представник в Україні ТМ "KONNER & SOHNEN" (Німеччина) — генератори, садова та силова техніка, та ТМ "Auto Welle" (Німеччина) — автоаксесуари, запрошує на роботу менеджера ЗЕД.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: Пн - Пт з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69930988

Бухгалтер / Accountant, віддалена робота

АККЕЙС Україна запрошує на роботу бухгалтера.

Заробітна плата: від 30 000 до 33 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69930575

Головний інженер проєкту, м. Київ

TARYAN GROUP (будівництво та девелопмент) запрошує до команди головного інженера проекту (ГІП).

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69928794

Продакт менеджер, м. Київ

Представництво німецької компанії DIMAX Group GmbH, імпортер та представник в Україні ТМ "KONNER & SOHNEN" (Німеччина) — генератори, садова та силова техніка, та ТМ "Auto Welle" (Німеччина) — автоаксесуари. В зв’язку з розширенням компанія запрошує на роботу бренд-менеджера/продакт-менеджера.

Заробітна плата: від 25 000 до 40 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69930449

Демінерка / Демінер з виявлення вибухонебезпечних предметів

ХАЛО Траст активно набирає людей у Миколаївську, Харківську та Київську області.

Заробітна плата: від 30 000 до 38 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69927816

PR-менеджер, м. Київ

Соджітз Авто Україна запрошує на роботу PR-менеджера.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69930861

Старший фінансовий аналітик, м. Київ

Baker Tilly — одна з аудиторських та консалтингових компаній України, член міжнародної мережі Baker Tilly International, шукає старшого фінансового аналітика.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вкаазано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69927414

Провідний фахівець з контролю якості аудиту (аудитор), м. Київ

Baker Tilly — одна з аудиторських та консалтингових компаній України, член міжнародної мережі Baker Tilly International, шукає провідного фахівця з контролю якості аудиту.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: гібридний формат роботи.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69929844

Логіст з пошуку та ведення зерновозів, м. Київ

Аграрна компанія ТОВ "КОРМПОСТАЧ", яка на ринку України більше 7-ми років, займаємося закупівлею та продажем сільськогосподарської продукції та продуктів переробки. У зв’язку з розширенням діяльності в компанії відкрита вакансія менеджера відділу логістики - логіста.

Заробітна плата: від 30 000 до 50 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69930864

Керівник проєкту (FinTech), м. Київ

Tamga – це міжнародна fintech компанія, яка представляє технологічні та маркетингові рішення для фінансового сектору. Наразі компанія шукає керівника проєкту.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69929736

Директор магазину спортивного одягу, м. Одеса

Спортивний бренд PUMA шукає директора магазину у місті Одеса (ТРЦ "Олександрівський").

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69928362

Комерційний директор, м. Київ

MBI Development – дистрибуція, будівництво сонячних електростанцій, інші ВДЕ, системи зберігання, шукає комерційного директора.

Заробітна плата: від 150 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69930445

Project Manager/Specialist (Environment), м. Київ

UNDP Ukraine шукає керівника проєкту.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69931178

Директор з розвитку мережі, м. Київ, Дніпро, Львів

Мережа піццерій, що налічує майже 140 торгових точок по всій Україні, в пошуках директора з розвитку.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: 5/2 з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69931572

Директор Інституту Досліджень з Відновлення та Розбудови, м. Дніпро

Для роботи потрібен директор Інституту Дослідженьз Відновлення та Розбудови.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69931600

Комерційний директор (Retail/HoReCa), м. Дніпро

Українська компанія мережа піцерій, що вже налічує майже 140 торгових точок по всій Україні, в пошуках комерційного директора.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: 5/2 з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69931173

Медсестра, м. Київ

Європейській медичній лабораторії "Cінево Україна", що входить у шведську групу компаній медичного холдингу "Medicover", потрібна медсестра.

Заробітна плата: 20 000 грн.

Графік роботи: позмінний.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5025265/

Шеф-кухар, м. київ

В ресторан італійської кухні "Bar Gastronomicо" від Ristorante 8/8 потрібен шеф-кухар.

Заробітна плата: 30 000 – 45 000 грн.

Графік роботи: 5-денний робочий тиждень.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5263335/

Економіст, м. Дніпро

Партнер Юкрейн запрошує на роботу економіста.

Заробітна плата: 18 000 – 20 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5257705/

Автослюсар, м. Дніпро

АТЛ-Автосервіс шукає автослюсаря.

Заробітна плата: 40 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4973505/

Менеджер по роботі з регіональними мережами, м. Одеса

Молокія шукає у свою команду менеджера по роботі з регіональними мережами.

Заробітна плата: 35 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5291910/

Продавець-касир, м. Запоріжжя

Перша Пекарня Твого Міста шукає продавця-касира у пекарню.

Заробітна плата: 12 000 – 15 000 грн.

Графік роботи: 2/2, 3/3.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4870388/

Адміністратор, м. Запоріжжя

Аптека АНЦ шукає адміністратора.

Заробітна плата: 16 000 – 22 000 грн.

Графік роботи: 5/2.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5291189/

Координатор по роботі з клієнтами, м. Львів

Міжнародна компанія Europe Service шукає координатора по роботі з клієнтами.

Заробітна плата: 10 000 – 15 000 грн.

Графік роботи: 5/2.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5260860/

Вчитель інформатики, м. Львів

International British School шукає вчителя інформатики.

Заробітна плата: 20 000 – 45 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5292354/

Менеджер з продажів, м. Харків

Тора шукає менеджера з продажів.

Заробітна плата: 15 000 – 25 000 грн.

Графік роботи: з 8:30 до 17:30.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5282190/

Оператор лазерного верстата, м. Харків

Моторимпекс шукає оператора лазерного верстата (гравера).

Заробітна плата: 15 000 грн (12 000 на випробувальний термін).

Графік роботи: Пн - ПТ з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5292326/