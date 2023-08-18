- Категорія
- Робота і освіта
- Дата публікації
-
Робота в Україні: добірка відкритих вакансій
Яких фахівців шукають роботодавці в Україні, читайте у добірці, створеною Delo.ua спільно з Work.ua та GRC.ua.
Менеджер ЗЕД, м. Київ
Компанія Техно Трейд КС, імпортер та представник в Україні ТМ "KONNER & SOHNEN" (Німеччина) — генератори, садова та силова техніка, та ТМ "Auto Welle" (Німеччина) — автоаксесуари, запрошує на роботу менеджера ЗЕД.
Заробітна плата: не вказано.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Графік роботи: Пн - Пт з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69930988
Бухгалтер / Accountant, віддалена робота
АККЕЙС Україна запрошує на роботу бухгалтера.
Заробітна плата: від 30 000 до 33 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69930575
Головний інженер проєкту, м. Київ
TARYAN GROUP (будівництво та девелопмент) запрошує до команди головного інженера проекту (ГІП).
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69928794
Щоб опублікувати свою вакансію звертайтесь у відділ реклами:
+380 67 223 0178
[email protected]
Продакт менеджер, м. Київ
Представництво німецької компанії DIMAX Group GmbH, імпортер та представник в Україні ТМ "KONNER & SOHNEN" (Німеччина) — генератори, садова та силова техніка, та ТМ "Auto Welle" (Німеччина) — автоаксесуари. В зв’язку з розширенням компанія запрошує на роботу бренд-менеджера/продакт-менеджера.
Заробітна плата: від 25 000 до 40 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69930449
Демінерка / Демінер з виявлення вибухонебезпечних предметів
ХАЛО Траст активно набирає людей у Миколаївську, Харківську та Київську області.
Заробітна плата: від 30 000 до 38 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69927816
PR-менеджер, м. Київ
Соджітз Авто Україна запрошує на роботу PR-менеджера.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69930861
Старший фінансовий аналітик, м. Київ
Baker Tilly — одна з аудиторських та консалтингових компаній України, член міжнародної мережі Baker Tilly International, шукає старшого фінансового аналітика.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вкаазано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69927414
Провідний фахівець з контролю якості аудиту (аудитор), м. Київ
Baker Tilly — одна з аудиторських та консалтингових компаній України, член міжнародної мережі Baker Tilly International, шукає провідного фахівця з контролю якості аудиту.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: гібридний формат роботи.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69929844
Логіст з пошуку та ведення зерновозів, м. Київ
Аграрна компанія ТОВ "КОРМПОСТАЧ", яка на ринку України більше 7-ми років, займаємося закупівлею та продажем сільськогосподарської продукції та продуктів переробки. У зв’язку з розширенням діяльності в компанії відкрита вакансія менеджера відділу логістики - логіста.
Заробітна плата: від 30 000 до 50 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69930864
Керівник проєкту (FinTech), м. Київ
Tamga – це міжнародна fintech компанія, яка представляє технологічні та маркетингові рішення для фінансового сектору. Наразі компанія шукає керівника проєкту.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69929736
Директор магазину спортивного одягу, м. Одеса
Спортивний бренд PUMA шукає директора магазину у місті Одеса (ТРЦ "Олександрівський").
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69928362
Комерційний директор, м. Київ
MBI Development – дистрибуція, будівництво сонячних електростанцій, інші ВДЕ, системи зберігання, шукає комерційного директора.
Заробітна плата: від 150 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69930445
Project Manager/Specialist (Environment), м. Київ
UNDP Ukraine шукає керівника проєкту.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69931178
Директор з розвитку мережі, м. Київ, Дніпро, Львів
Мережа піццерій, що налічує майже 140 торгових точок по всій Україні, в пошуках директора з розвитку.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: 5/2 з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69931572
Директор Інституту Досліджень з Відновлення та Розбудови, м. Дніпро
Для роботи потрібен директор Інституту Дослідженьз Відновлення та Розбудови.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69931600
Комерційний директор (Retail/HoReCa), м. Дніпро
Українська компанія мережа піцерій, що вже налічує майже 140 торгових точок по всій Україні, в пошуках комерційного директора.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: 5/2 з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69931173
Медсестра, м. Київ
Європейській медичній лабораторії "Cінево Україна", що входить у шведську групу компаній медичного холдингу "Medicover", потрібна медсестра.
Заробітна плата: 20 000 грн.
Графік роботи: позмінний.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5025265/
Шеф-кухар, м. київ
В ресторан італійської кухні "Bar Gastronomicо" від Ristorante 8/8 потрібен шеф-кухар.
Заробітна плата: 30 000 – 45 000 грн.
Графік роботи: 5-денний робочий тиждень.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5263335/
Економіст, м. Дніпро
Партнер Юкрейн запрошує на роботу економіста.
Заробітна плата: 18 000 – 20 000 грн.
Графік роботи: Пн - Пт з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5257705/
Автослюсар, м. Дніпро
АТЛ-Автосервіс шукає автослюсаря.
Заробітна плата: 40 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4973505/
Менеджер по роботі з регіональними мережами, м. Одеса
Молокія шукає у свою команду менеджера по роботі з регіональними мережами.
Заробітна плата: 35 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5291910/
Продавець-касир, м. Запоріжжя
Перша Пекарня Твого Міста шукає продавця-касира у пекарню.
Заробітна плата: 12 000 – 15 000 грн.
Графік роботи: 2/2, 3/3.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4870388/
Адміністратор, м. Запоріжжя
Аптека АНЦ шукає адміністратора.
Заробітна плата: 16 000 – 22 000 грн.
Графік роботи: 5/2.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5291189/
Координатор по роботі з клієнтами, м. Львів
Міжнародна компанія Europe Service шукає координатора по роботі з клієнтами.
Заробітна плата: 10 000 – 15 000 грн.
Графік роботи: 5/2.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5260860/
Вчитель інформатики, м. Львів
International British School шукає вчителя інформатики.
Заробітна плата: 20 000 – 45 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5292354/
Менеджер з продажів, м. Харків
Тора шукає менеджера з продажів.
Заробітна плата: 15 000 – 25 000 грн.
Графік роботи: з 8:30 до 17:30.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5282190/
Оператор лазерного верстата, м. Харків
Моторимпекс шукає оператора лазерного верстата (гравера).
Заробітна плата: 15 000 грн (12 000 на випробувальний термін).
Графік роботи: Пн - ПТ з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5292326/
Щоб опублікувати свою вакансію звертайтесь у відділ реклами:
+380 67 223 0178
[email protected]