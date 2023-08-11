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Добірка вакансій для вихователей, інженерів та інших фахівців: щотижневий дайджест
Добірка вакансій в Україні, створена Delo.ua спільно з Work.ua та GRC.UA. Є робота для інженерів, бухгалтерів, вихователей тощо.
Заступник головного бухгалтера, м. Київ
Електротехнічна компанія на ринку України шукає в команду провідного бухгалтера.
Заробітна плата: від 40 000 до 48 000 грн.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69926932
Директор з розвитку мережі, м. Київ
Мережа піццерій, що налічує майже 140 торгових точок по всій Україні, в пошуках директора з розвитку.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: 5/2 з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69926638
Економіст з управлінського обліку, м. Дніпро
Корпорація "АТБ" запрошує на роботу провідного економіста.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69927763
Щоб опублікувати свою вакансію звертайтесь у відділ реклами:
+380 67 223 0178
[email protected]
Категорійний менеджер, м. Дніпро
В службі закупівель компанії "АТБ-маркет" відкрита вакансія категорійного менеджера.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69927764
Менеджер з імпортних закупівель, м. Дніпро
Корпорація "АТБ" запрошує на роботу менеджера з імпортних закупівель, ЗЕД.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69927769
Менеджер з продажу, м. Київ
Дистриб’ютор українських, польських, італійських дверей шукає в свою команду менеджера з продажу.
Заробітна плата: від 17 000 до 35 000 грн.
Графік роботи: 5\2, з 10:00 до 19:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69927779
Менеджер відділу рекрутації, м. Кам'янець-Подільський
Компанія Vav Synergy запрошує на роботу менеджера відділу рекруції.
Заробітна плата: від 12 000 до 18 000 грн.
Графік роботи: з Пн - Пт 09:00 -17:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69928311
Вихователь в садочок зі знанням англійської, м. Київ
Мережа невеличких дитячих садочків у Києві та області шукає вихователя зі знанням англійської мови.
Заробітна плата: від 14 000 грн.
Графік роботи: 09:00 -18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69928800
Головний бухгалтер, м. Київ
Компанія EBS, для свого клієнта - міжнародної компанії VOLVO, шукає головного бухгалтера.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69928905
Фахівець з контролю якості, м. Київ
ТОВ "КОРМПОСТАЧ" запрошує на роботу спеціаліста з контролю якості при закупівлі сільськогосподарської сировини з власним авто (олія, соя, макуха).
Заробітна плата: від 15 000 до 25 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69928907
Тракторист, м. Чернігів
Компанія Танк запрошує на роботу тракториста.
Заробітна плата: від 25 000 до 35 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69929023
Медичний представник, м. Київ
Компанія ТОВ "Сона-Фармексім" запрошує кандидатів взяти участь у конкурсі на посаду медичного представника.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69929523
Керівник проєкту (FinTech), м. Київ
Tamga – це міжнародна fintech компанія, яка представляє технологічні та маркетингові рішення для фінансового сектору. Наразі компанія шукає керівника проєкту.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69929736
Оператор call-центру, м. Харків
HotSaleUa — телемаркетингова компанiя з продажу товарiв для здоров’я (БАДИ) шукає оператора call-центру.
Заробітна плата: від 15 000 до 30 000 грн.
Графік роботи: 5/2 з 9:00 до 17:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69928950
Покрівельник, м. Львів
ТзОВ ''РУУФ'' пропонує роботу на покрівельній фірмі, що займається ізоляціями плоских дахів. Необхідні працівники для ізоляції ПВХ-мембраною, євроруберойдом.
Заробітна плата: від 20 000 до 60 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69929819
Оператор кол-центру, м. Львів
ПАТ Львівобленерго шукає оператора кол-центру.
Заробітна плата: від 10 200 до 11 200 грн.
Графік роботи: з 8:00 до 20:00 через день або два через два.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69929864
Конверсіолог, м. Київ
Запрошується до команди конверсіолог (дистанційна робота).
Заробітна плата: від 27 000 грн.
Графік роботи: Пн - Пт з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69930168
Media Buyer, дистанційна робота
Компанія Extra Traff шукає media buyer.
Заробітна плата: від 15 000 до 100 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69928368
Інтернет-маркетолог, м. Київ
Компанія "Лоран" шукає інтернет-маркетолога.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: Пн - Пт з 9:30 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69927821
Менеджер з продажу, м. Харків
ПЕТ Трейд - постачальник полімерних матеріалів та обладнання, шукає менеджера з продажу (В2В).
Заробітна плата: 18 000 – 25 000 грн.
Графік роботи: не вкаазано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5263099/
Адміністратор рецепції, м. Харків
Освітній центр Langley запрошує на роботу адміністратора рецепції.
Заробітна плата: 10 000 – 13 000 грн.
Графік роботи: 2/2, з 10:00—20:00 (у місяць повних 12−13 робочих днів, неділя вихідний).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/2828078/
Майстер з ремонту пральних машин, м. Київ
Biz master - компанія з ремонту пральних машин шукає майстра з ремонту пральних машин (учень).
Заробітна плата: 28 000 грн.
Графік роботи: 4/2 з 9:00 до 19:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/2016986/
Продавець-консультант, м. Дніпро
Vodafone Retail Україна шукає продавця-консультанта.
Заробітна плата: 15 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5253725/
Інженер, м. Запоріжжя
Проект-еко-буд запрошує до співпраці інженера виробничо-технічного відділу.
Заробітна плата: 15 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5277555/
Швачка, м. Запоріжжя
Текстиль ЮА, яка спеціалізується на шитті різноманітних текстильних виробів, шукає швачку.
Заробітна плата: 12 000 – 25 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4967170/
Продавець продуктів харчування, м. Львів
Молочні Лани запрошує на роботу продавця продуктів харчування.
Заробітна плата: 15 000 – 25 000 грн.
Графік роботи: 2 тижні робочих/ 2 тижні вихідних.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4453103/
Бухгалтер, м. Львів
Компанія "Металіка Профіль, ТОВ", шукає в команду бухгалтера.
Заробітна плата: 17 000 – 20 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5225103/
Продавець-консультант, м. Одеса
Taburetka.ua шукає продавця-консультанта в меблевий салон.
Заробітна плата: 16 000 – 25 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5106020/
Продавець-бариста, м. Одеса
Пряна Хата шукає продавця-баристу.
Заробітна плата: 13 000 – 15 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5115512/
Щоб опублікувати свою вакансію звертайтесь у відділ реклами:
+380 67 223 0178
[email protected]