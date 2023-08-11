Добірка вакансій для вихователей, інженерів та інших фахівців: щотижневий дайджест

Добірка вакансій в Україні, створена Delo.ua спільно з Work.ua та GRC.UA. Є робота для інженерів, бухгалтерів, вихователей тощо.

Заступник головного бухгалтера, м. Київ

Електротехнічна компанія на ринку України шукає в команду провідного бухгалтера.

Заробітна плата: від 40 000 до 48 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69926932

Директор з розвитку мережі, м. Київ

Мережа піццерій, що налічує майже 140 торгових точок по всій Україні, в пошуках директора з розвитку.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: 5/2 з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69926638

Економіст з управлінського обліку, м. Дніпро

Корпорація "АТБ" запрошує на роботу провідного економіста.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69927763

Категорійний менеджер, м. Дніпро

В службі закупівель компанії "АТБ-маркет" відкрита вакансія категорійного менеджера.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69927764

Менеджер з імпортних закупівель, м. Дніпро

Корпорація "АТБ" запрошує на роботу менеджера з імпортних закупівель, ЗЕД.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69927769

Менеджер з продажу, м. Київ

Дистриб’ютор українських, польських, італійських дверей шукає в свою команду менеджера з продажу.

Заробітна плата: від 17 000 до 35 000 грн.

Графік роботи: 5\2, з 10:00 до 19:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69927779

Менеджер відділу рекрутації, м. Кам'янець-Подільський

Компанія Vav Synergy запрошує на роботу менеджера відділу рекруції.

Заробітна плата: від 12 000 до 18 000 грн.

Графік роботи: з Пн - Пт 09:00 -17:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69928311

Вихователь в садочок зі знанням англійської, м. Київ

Мережа невеличких дитячих садочків у Києві та області шукає вихователя зі знанням англійської мови.

Заробітна плата: від 14 000 грн.

Графік роботи: 09:00 -18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69928800

Головний бухгалтер, м. Київ

Компанія EBS, для свого клієнта - міжнародної компанії VOLVO, шукає головного бухгалтера.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69928905

Фахівець з контролю якості, м. Київ

ТОВ "КОРМПОСТАЧ" запрошує на роботу спеціаліста з контролю якості при закупівлі сільськогосподарської сировини з власним авто (олія, соя, макуха).

Заробітна плата: від 15 000 до 25 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69928907

Тракторист, м. Чернігів

Компанія Танк запрошує на роботу тракториста.

Заробітна плата: від 25 000 до 35 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69929023

Медичний представник, м. Київ

Компанія ТОВ "Сона-Фармексім" запрошує кандидатів взяти участь у конкурсі на посаду медичного представника.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69929523

Керівник проєкту (FinTech), м. Київ

Tamga – це міжнародна fintech компанія, яка представляє технологічні та маркетингові рішення для фінансового сектору. Наразі компанія шукає керівника проєкту.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69929736

Оператор call-центру, м. Харків

HotSaleUa — телемаркетингова компанiя з продажу товарiв для здоров’я (БАДИ) шукає оператора call-центру.

Заробітна плата: від 15 000 до 30 000 грн.

Графік роботи: 5/2 з 9:00 до 17:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69928950

Покрівельник, м. Львів

ТзОВ ''РУУФ'' пропонує роботу на покрівельній фірмі, що займається ізоляціями плоских дахів. Необхідні працівники для ізоляції ПВХ-мембраною, євроруберойдом.

Заробітна плата: від 20 000 до 60 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69929819

Оператор кол-центру, м. Львів

ПАТ Львівобленерго шукає оператора кол-центру.

Заробітна плата: від 10 200 до 11 200 грн.

Графік роботи: з 8:00 до 20:00 через день або два через два.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69929864

Конверсіолог, м. Київ

Запрошується до команди конверсіолог (дистанційна робота).

Заробітна плата: від 27 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69930168

Media Buyer, дистанційна робота

Компанія Extra Traff шукає media buyer.

Заробітна плата: від 15 000 до 100 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69928368

Інтернет-маркетолог, м. Київ

Компанія "Лоран" шукає інтернет-маркетолога.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: Пн - Пт з 9:30 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69927821

Менеджер з продажу, м. Харків

ПЕТ Трейд - постачальник полімерних матеріалів та обладнання, шукає менеджера з продажу (В2В).

Заробітна плата: 18 000 – 25 000 грн.

Графік роботи: не вкаазано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5263099/

Адміністратор рецепції, м. Харків

Освітній центр Langley запрошує на роботу адміністратора рецепції.

Заробітна плата: 10 000 – 13 000 грн.

Графік роботи: 2/2, з 10:00—20:00 (у місяць повних 12−13 робочих днів, неділя вихідний).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/2828078/

Майстер з ремонту пральних машин, м. Київ

Biz master - компанія з ремонту пральних машин шукає майстра з ремонту пральних машин (учень).

Заробітна плата: 28 000 грн.

Графік роботи: 4/2 з 9:00 до 19:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/2016986/

Продавець-консультант, м. Дніпро

Vodafone Retail Україна шукає продавця-консультанта.

Заробітна плата: 15 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5253725/

Інженер, м. Запоріжжя

Проект-еко-буд запрошує до співпраці інженера виробничо-технічного відділу.

Заробітна плата: 15 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5277555/

Швачка, м. Запоріжжя

Текстиль ЮА, яка спеціалізується на шитті різноманітних текстильних виробів, шукає швачку.

Заробітна плата: 12 000 – 25 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4967170/

Продавець продуктів харчування, м. Львів

Молочні Лани запрошує на роботу продавця продуктів харчування.

Заробітна плата: 15 000 – 25 000 грн.

Графік роботи: 2 тижні робочих/ 2 тижні вихідних.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4453103/

Бухгалтер, м. Львів

Компанія "Металіка Профіль, ТОВ", шукає в команду бухгалтера.

Заробітна плата: 17 000 – 20 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5225103/

Продавець-консультант, м. Одеса

Taburetka.ua шукає продавця-консультанта в меблевий салон.

Заробітна плата: 16 000 – 25 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5106020/

Продавець-бариста, м. Одеса

Пряна Хата шукає продавця-баристу.

Заробітна плата: 13 000 – 15 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5115512/