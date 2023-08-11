Подборка вакансий для воспитателей, инженеров и других специалистов: еженедельный дайджест

Подборка вакансий в Украине, созданная Delo.ua совместно с Work.ua да GRC.UA. Есть работа для инженеров, бухгалтеров, воспитателей и т.д.

Заместитель главного бухгалтера, г. Киев

Электротехническая компания на рынке Украины ищет команду ведущего бухгалтера.

Зарплата: от 40 000 до 48 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69926932

Директор по развитию сети, г. Киев

Сеть пиццерий, насчитывающая около 140 торговых точек по всей Украине, в поисках директора по развитию.

Зарплата: не указано.

График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69926638

Экономист по управленческому учету, г. Днепр

Корпорация "АТБ" приглашает на работу ведущего экономиста.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69927763

Категорийный менеджер, г. Днепр

В службе закупок компании "АТБ-Маркет" открыта вакансия категорийного менеджера.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69927764

Менеджер по импортным закупкам, г. Днепр

Корпорация "АТБ" приглашает на работу менеджера по импортным закупкам, ВЭД.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69927769

Менеджер по продажам, г. Киев

Дистрибьютор украинской, польской, итальянской двери ищет в свою команду менеджера по продажам.

Зарплата: от 17 000 до 35 000 грн.

График работы: 5/2, с 10:00 до 19:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69927779

Менеджер отдела рекрутации, г. Каменец-Подольский

Компания Vav Synergy приглашает на работу менеджера отдела рекруции.

Зарплата: от 12 000 до 18 000 грн.

График работы: с Пн – Пт 09:00 -17:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69928311

Воспитатель в садик со знанием английского, г. Киев

Сеть небольших детских садов в Киеве и области ищет воспитателя со знанием английского языка.

Зарплата: от 14 000 грн.

График работы: 09:00 –18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69928800

Главный бухгалтер, г. Киев

Компания EBS, для своего клиента – международной компании VOLVO, ищет главного бухгалтера.

Зарплата: не указано.

График работы: с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69928905

Специалист по контролю качества, г. Киев

ООО "КОРМСНАБ" приглашает на работу специалиста по контролю качества при закупке сельскохозяйственного сырья с собственным авто (масло, соя, жмых).

Зарплата: от 15 000 до 25 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69928907

Тракторист, г. Чернигов

Компания Танк приглашает на работу тракториста.

Зарплата: от 25 000 до 35 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69929023

Медицинский представитель, г. Киев

Компания ООО "Сона-Фармексим" приглашает кандидатов принять участие в конкурсе на должность медицинского представителя.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69929523

Руководитель проекта (FinTech), г. Киев

Tamga – это международная fintech компания, представляющая технологические и маркетинговые решения для финансового сектора. В настоящее время компания ищет руководителя проекта.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69929736

Оператор call-центра, г. Харьков

HotSaleUa - телемаркетинговая компания по продаже товаров для здоровья (БАДЫ) ищет оператора call-центра.

Зарплата: от 15 000 до 30 000 грн.

График работы: 5/2 с 9:00 до 17:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69928950

Кровельщик, г. Львов

ООО "РУУФ" предлагает работу на кровельной фирме, занимающейся изоляциями плоских крыш. Необходимы работники для изоляции ПВХ-мембранной, еврорубероида.

Зарплата: от 20 000 до 60 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69929819

Оператор колл-центра, г. Львов

ПАО Львовоблэнерго ищет оператора колл-центра.

Зарплата: от 10 200 до 11 200 грн.

График работы: с 8:00 до 20:00 через день или два через два.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69929864

Конверсиолог, г. Киев

Приглашается в команду конверсиолог (дистанционная работа).

Зарплата: от 27 000 грн.

График работы: Пн – Пт с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69930168

Media Buyer, дистанционная работа

Компания Extra Traff ищет media buyer.

Зарплата: от 15 000 до 100 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69928368

Интернет-маркетолог, г. Киев

Компания "Лоран" ищет интернет-маркетолога.

Зарплата: не указано.

График работы: Пн – Пт с 9:30 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69927821

Менеджер по продажам, г. Харьков

ПЭТ Трейд – поставщик полимерных материалов и оборудования, ищет менеджера по продажам (В2В).

Зарплата: 18 000 – 25 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5263099/

Администратор рецепции, г. Харьков

Образовательный центр Langley приглашает на работу администратора рецепции.

Зарплата: 10 000 – 13 000 грн.

График работы: 2/2, с 10:00-20:00 (в месяц полных 12-13 рабочих дней, воскресенье выходной).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/2828078/

Мастер по ремонту стиральных машин, г. Киев

Biz master – компания по ремонту стиральных машин ищет мастера по ремонту стиральных машин (ученик).

Зарплата: 28 000 грн.

График работы: 4/2 с 9:00 до 19:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/2016986/

Продавец-консультант, г. Днепр

Vodafone Retail Украина ищет продавца-консультанта.

Зарплата: 15 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5253725/

Инженер, г. Запорожье

Проект-эко-строй приглашает к сотрудничеству инженера производственно-технического отдела.

Зарплата: 15 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5277555/

Швея, г. Запорожье

Текстиль ЮА, специализирующаяся на шитье различных текстильных изделий, ищет швею.

Зарплата: 12 000 – 25 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4967170/

Продавец продуктов питания, г. Львов

Молочные Ланы приглашает на работу продавца продуктов питания.

Зарплата: 15 000 – 25 000 грн.

График работы: 2 недели рабочих/ 2 недели выходных.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4453103/

Бухгалтер, г. Львов

Компания "Металлика Профиль, ООО", ищет в команду бухгалтера.

Зарплата: 17 000 – 20 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5225103/

Продавец-консультант, г. Одесса

Taburetka.ua ищет продавца-консультанта в мебельном салоне.

Зарплата: 16 000 – 25 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5106020/

Продавец-бариста, г. Одесса

Пряная Хата ищет продавца-баристу.

Зарплата: 13 000 – 15 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5115512/