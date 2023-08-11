- Категория
- Работа и образование
- Дата публикации
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Подборка вакансий для воспитателей, инженеров и других специалистов: еженедельный дайджест
Подборка вакансий в Украине, созданная Delo.ua совместно с Work.ua да GRC.UA. Есть работа для инженеров, бухгалтеров, воспитателей и т.д.
Заместитель главного бухгалтера, г. Киев
Электротехническая компания на рынке Украины ищет команду ведущего бухгалтера.
Зарплата: от 40 000 до 48 000 грн.Подписывайтесь на наш Telegram канал
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69926932
Директор по развитию сети, г. Киев
Сеть пиццерий, насчитывающая около 140 торговых точек по всей Украине, в поисках директора по развитию.
Зарплата: не указано.
График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69926638
Экономист по управленческому учету, г. Днепр
Корпорация "АТБ" приглашает на работу ведущего экономиста.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69927763
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+380 67 223 0178
[email protected]
Категорийный менеджер, г. Днепр
В службе закупок компании "АТБ-Маркет" открыта вакансия категорийного менеджера.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69927764
Менеджер по импортным закупкам, г. Днепр
Корпорация "АТБ" приглашает на работу менеджера по импортным закупкам, ВЭД.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69927769
Менеджер по продажам, г. Киев
Дистрибьютор украинской, польской, итальянской двери ищет в свою команду менеджера по продажам.
Зарплата: от 17 000 до 35 000 грн.
График работы: 5/2, с 10:00 до 19:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69927779
Менеджер отдела рекрутации, г. Каменец-Подольский
Компания Vav Synergy приглашает на работу менеджера отдела рекруции.
Зарплата: от 12 000 до 18 000 грн.
График работы: с Пн – Пт 09:00 -17:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69928311
Воспитатель в садик со знанием английского, г. Киев
Сеть небольших детских садов в Киеве и области ищет воспитателя со знанием английского языка.
Зарплата: от 14 000 грн.
График работы: 09:00 –18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69928800
Главный бухгалтер, г. Киев
Компания EBS, для своего клиента – международной компании VOLVO, ищет главного бухгалтера.
Зарплата: не указано.
График работы: с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69928905
Специалист по контролю качества, г. Киев
ООО "КОРМСНАБ" приглашает на работу специалиста по контролю качества при закупке сельскохозяйственного сырья с собственным авто (масло, соя, жмых).
Зарплата: от 15 000 до 25 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69928907
Тракторист, г. Чернигов
Компания Танк приглашает на работу тракториста.
Зарплата: от 25 000 до 35 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69929023
Медицинский представитель, г. Киев
Компания ООО "Сона-Фармексим" приглашает кандидатов принять участие в конкурсе на должность медицинского представителя.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69929523
Руководитель проекта (FinTech), г. Киев
Tamga – это международная fintech компания, представляющая технологические и маркетинговые решения для финансового сектора. В настоящее время компания ищет руководителя проекта.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69929736
Оператор call-центра, г. Харьков
HotSaleUa - телемаркетинговая компания по продаже товаров для здоровья (БАДЫ) ищет оператора call-центра.
Зарплата: от 15 000 до 30 000 грн.
График работы: 5/2 с 9:00 до 17:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69928950
Кровельщик, г. Львов
ООО "РУУФ" предлагает работу на кровельной фирме, занимающейся изоляциями плоских крыш. Необходимы работники для изоляции ПВХ-мембранной, еврорубероида.
Зарплата: от 20 000 до 60 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69929819
Оператор колл-центра, г. Львов
ПАО Львовоблэнерго ищет оператора колл-центра.
Зарплата: от 10 200 до 11 200 грн.
График работы: с 8:00 до 20:00 через день или два через два.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69929864
Конверсиолог, г. Киев
Приглашается в команду конверсиолог (дистанционная работа).
Зарплата: от 27 000 грн.
График работы: Пн – Пт с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69930168
Media Buyer, дистанционная работа
Компания Extra Traff ищет media buyer.
Зарплата: от 15 000 до 100 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69928368
Интернет-маркетолог, г. Киев
Компания "Лоран" ищет интернет-маркетолога.
Зарплата: не указано.
График работы: Пн – Пт с 9:30 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69927821
Менеджер по продажам, г. Харьков
ПЭТ Трейд – поставщик полимерных материалов и оборудования, ищет менеджера по продажам (В2В).
Зарплата: 18 000 – 25 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5263099/
Администратор рецепции, г. Харьков
Образовательный центр Langley приглашает на работу администратора рецепции.
Зарплата: 10 000 – 13 000 грн.
График работы: 2/2, с 10:00-20:00 (в месяц полных 12-13 рабочих дней, воскресенье выходной).
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/2828078/
Мастер по ремонту стиральных машин, г. Киев
Biz master – компания по ремонту стиральных машин ищет мастера по ремонту стиральных машин (ученик).
Зарплата: 28 000 грн.
График работы: 4/2 с 9:00 до 19:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/2016986/
Продавец-консультант, г. Днепр
Vodafone Retail Украина ищет продавца-консультанта.
Зарплата: 15 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5253725/
Инженер, г. Запорожье
Проект-эко-строй приглашает к сотрудничеству инженера производственно-технического отдела.
Зарплата: 15 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5277555/
Швея, г. Запорожье
Текстиль ЮА, специализирующаяся на шитье различных текстильных изделий, ищет швею.
Зарплата: 12 000 – 25 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4967170/
Продавец продуктов питания, г. Львов
Молочные Ланы приглашает на работу продавца продуктов питания.
Зарплата: 15 000 – 25 000 грн.
График работы: 2 недели рабочих/ 2 недели выходных.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4453103/
Бухгалтер, г. Львов
Компания "Металлика Профиль, ООО", ищет в команду бухгалтера.
Зарплата: 17 000 – 20 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5225103/
Продавец-консультант, г. Одесса
Taburetka.ua ищет продавца-консультанта в мебельном салоне.
Зарплата: 16 000 – 25 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5106020/
Продавец-бариста, г. Одесса
Пряная Хата ищет продавца-баристу.
Зарплата: 13 000 – 15 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5115512/
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