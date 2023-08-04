- Категория
- Работа и образование
- Дата публикации
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Рынок труда в Украине: еженедельный дайджест вакансий
Каких специалистов ищут работодатели по состоянию на начало августа, читайте в еженедельном дайджесте вакансий, созданный совместно с Work.ua да GRC.UA.
Бухгалтер, г. Днепр
Корпорация "АТБ" приглашает на работу бухгалтера.
Зарплата: не указано.Подписывайтесь на наш YouTube канал
График работы: с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69927762
Менеджер по импортным закупкам, г. Днепр
Корпорация "АТБ" приглашает на работу менеджера по импортным закупкам, ВЭД.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69927769
Категорийный менеджер, г. Днепр
В службе закупок компании "АТБ-Маркет" открыта вакансия категорийного менеджера.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69927764
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+380 67 223 0178
[email protected]
Руководитель проектов/Project manager, г. Киев
Корпорация "АТБ" приглашает руководителя проектов с опытом внедрения электронного документооборота.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69927768
Менеджер по устойчивому развитию, г. Киев
Компания Auchan Украина – один из ритейлеров на рынке Украины, приглашает в команду менеджера по устойчивому развитию.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69925694
Инженер-технолог/Главный технолог, г. Львов
ГП ЛДЗ ЛОРТА приглашает на работу инженера-технолога, главного технолога.
Зарплата: от 18 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69926594
Руководитель отдела оптовой продажи, г. Киев
Центр Поставки Украины ищет руководителя отдела продаж с развитыми soft-skills и сильными hard-skills в направлении продаж, переговоров и управления отделом продаж.
Зарплата: по результатам собеседования.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69926970
Тендерный специалист, г. Кропивницкий
Центр Снабжения Украины ищет тендерного специалиста в г. Кропивницкий для подготовки пакетов документов и обеспечения участия в тендерных закупках.
Зарплата: по результатам собеседования.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69926971
Менеджер по связям с общественностью, г. Киев
БТУ-ЦЕНТР приглашает на работу менеджера по связям с общественностью.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69925832
Менеджер по маркетингу департамента внешнеэкономической деятельности, г. Киев
БТУ-ЦЕНТР приглашает на работу менеджера по маркетингу департамента внешнеэкономической деятельности.
Зарплата: не указано.
График работы: Пн-Пт с 09:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69925835
Бухгалтер НДС, г. Киев
БТУ-ЦЕНТР ищет бухгалтера НДС.
Зарплата: не указано.
График работы: Пн-Пт с 09:00 до 18:00 (во время действия военного положения допускается работа дистанционно, но с перспективой постоянного места работы в офисе компании).
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69925839
System administrator, г. Киев
OS.ECO, предоставляющая услуги IT полного цикла — от задач DevOps, Service Desk и NOC до обслуживания хостинга, сервера, домена и SIP, сейчас ищет команду системного администратора.
Зарплата: от 27 000 до 37 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69925783
Деминерка/Деминер по обнаружению взрывоопасных предметов, г. Николаев
Представительство Хало Траст приглашает на работу деминеров по обнаружению взрывоопасных предметов.
Зарплата: от 30 000 до 38 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69927816
Медицинский представитель, г. Львов
Украинская фармацевтическая компания ФарКоС ищет в свою компанию партнеров.
Зарплата: от 17 000 до 40 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69928191
Менеджер по продаже недвижимости, риэлтор, г. Киев
100Capital ищет менеджера по продажам недвижимости (с обучением), риэлтору.
Зарплата: от 18 000 до 50 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69928239
Кассир в пункт обмена валют, г. Киев
Зарплата: от 16 000 до 19 000 грн.
График работы: дневные изменения с 8:00 – 20:00, 9:00 – 21:00 3/3, 4/2.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69926370
Руководитель IT-отдела, г. Киев
bodo ищет руководителя IT-отдела.
Зарплата: 80 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3973670/
Руководитель отдела продаж, г. Киев
MetaliX – компания по производству металлических зонующих конструкций из стали и стекла, ищет в свою команду руководителя отдела продаж в новый шоурум "MetaliX" в городе Киев.
Заработная плата: 25 000 – 75 000 грн. + % от продаж, бонусы и премии.
График работы: 5-дневная рабочая неделя.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5270215/
Адвокат-юрист, г. Днепр
АО Новация ищет адвоката-юриста.
Зарплата: 60 000 грн.
График работы: 9:00 − 18:00, Сб, Вс – выходные дни.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4936408/
Преподаватель английского языка, учитель, репетитор, г. Днепр
Репетиторский центр Алгоритм в связи с расширением деятельности на постоянную работу ищет человека с высшим филологическим образованием (английский язык), который готов обучать учащихся 1-11 классов.
Зарплата: 15 000 – 25 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/1620422/
Подручный сталевара электропечи, г. Запорожье
Метинвест ищет подручного сталевара мартеновской печи (с обучением) на предприятие Группы - Запорожсталь.
Зарплата: 26 500 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5267751/
Переводчик английского, г. Запорожье
UK-Med – это гуманитарная международная миссия, которая имеет офис в Днепре и базируется в Харькове и Львове. В связи с расширением программы компания ищет переводчика в г. Запорожье.
Зарплата: 43 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5250769/
Менеджер по продажам, г. Львов
Торгово-инжиниринговая сеть Водаленд – производитель и поставщик систем поверхностного и внутреннего водоотведения, локальных очистных сооружений и материалов для благоустройства территорий, ищет менеджера по продажам.
Зарплата: 28 000 – 35 000 грн.
График работы: 5-дневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5063283/
Маркетолог, г. Львов
Косметология Олейник приглашает на работу маркетолога.
Зарплата: 25 000 – 40 000 грн.
График работы: 5-дневная рабочая неделя.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5267963/
Главный бухгалтер, г. Харьков
Бенпроф ищет главного бухгалтера.
Зарплата: 25 000 – 30 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4870117/
Печатник, г. Харьков
Компания Скат в поиске офсетной печати.
Зарплата: 18 000 – 30 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5271001/
Продавец-консультант, г. Одесса
Vodafone Retail Украина приглашает на работу продавца-консультанта.
Зарплата: 16 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4981866/
Оператор на производство, г. Одесса
Вияр - торгово-производственная компания по производству мебельных комплектующих в поисках оператора станка (ученик).
Зарплата: 23 000 – 25 000 грн.
График работы: 2/2/4 (2 день с 08:00 до 20:00/2 ночь с 20:00 до 08:00/4 выходных).
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5209334/
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