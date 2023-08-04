Рынок труда в Украине: еженедельный дайджест вакансий

Каких специалистов ищут работодатели по состоянию на начало августа, читайте в еженедельном дайджесте вакансий, созданный совместно с Work.ua да GRC.UA.

Бухгалтер, г. Днепр

Корпорация "АТБ" приглашает на работу бухгалтера.

Зарплата: не указано.

График работы: с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69927762

Менеджер по импортным закупкам, г. Днепр

Корпорация "АТБ" приглашает на работу менеджера по импортным закупкам, ВЭД.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69927769

Категорийный менеджер, г. Днепр

В службе закупок компании "АТБ-Маркет" открыта вакансия категорийного менеджера.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69927764

Руководитель проектов/Project manager, г. Киев

Корпорация "АТБ" приглашает руководителя проектов с опытом внедрения электронного документооборота.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69927768

Менеджер по устойчивому развитию, г. Киев

Компания Auchan Украина – один из ритейлеров на рынке Украины, приглашает в команду менеджера по устойчивому развитию.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69925694

Инженер-технолог/Главный технолог, г. Львов

ГП ЛДЗ ЛОРТА приглашает на работу инженера-технолога, главного технолога.

Зарплата: от 18 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69926594

Руководитель отдела оптовой продажи, г. Киев

Центр Поставки Украины ищет руководителя отдела продаж с развитыми soft-skills и сильными hard-skills в направлении продаж, переговоров и управления отделом продаж.

Зарплата: по результатам собеседования.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69926970

Тендерный специалист, г. Кропивницкий

Центр Снабжения Украины ищет тендерного специалиста в г. Кропивницкий для подготовки пакетов документов и обеспечения участия в тендерных закупках.

Зарплата: по результатам собеседования.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69926971

Менеджер по связям с общественностью, г. Киев

БТУ-ЦЕНТР приглашает на работу менеджера по связям с общественностью.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69925832

Менеджер по маркетингу департамента внешнеэкономической деятельности, г. Киев

БТУ-ЦЕНТР приглашает на работу менеджера по маркетингу департамента внешнеэкономической деятельности.

Зарплата: не указано.

График работы: Пн-Пт с 09:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69925835

Бухгалтер НДС, г. Киев

БТУ-ЦЕНТР ищет бухгалтера НДС.

Зарплата: не указано.

График работы: Пн-Пт с 09:00 до 18:00 (во время действия военного положения допускается работа дистанционно, но с перспективой постоянного места работы в офисе компании).

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69925839

System administrator, г. Киев

OS.ECO, предоставляющая услуги IT полного цикла — от задач DevOps, Service Desk и NOC до обслуживания хостинга, сервера, домена и SIP, сейчас ищет команду системного администратора.

Зарплата: от 27 000 до 37 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69925783

Деминерка/Деминер по обнаружению взрывоопасных предметов, г. Николаев

Представительство Хало Траст приглашает на работу деминеров по обнаружению взрывоопасных предметов.

Зарплата: от 30 000 до 38 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69927816

Медицинский представитель, г. Львов

Украинская фармацевтическая компания ФарКоС ищет в свою компанию партнеров.

Зарплата: от 17 000 до 40 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69928191

Менеджер по продаже недвижимости, риэлтор, г. Киев

100Capital ищет менеджера по продажам недвижимости (с обучением), риэлтору.

Зарплата: от 18 000 до 50 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69928239

Кассир в пункт обмена валют, г. Киев

Зарплата: от 16 000 до 19 000 грн.

График работы: дневные изменения с 8:00 – 20:00, 9:00 – 21:00 3/3, 4/2.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69926370

Руководитель IT-отдела, г. Киев

bodo ищет руководителя IT-отдела.

Зарплата: 80 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3973670/

Руководитель отдела продаж, г. Киев

MetaliX – компания по производству металлических зонующих конструкций из стали и стекла, ищет в свою команду руководителя отдела продаж в новый шоурум "MetaliX" в городе Киев.

Заработная плата: 25 000 – 75 000 грн. + % от продаж, бонусы и премии.

График работы: 5-дневная рабочая неделя.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5270215/

Адвокат-юрист, г. Днепр

АО Новация ищет адвоката-юриста.

Зарплата: 60 000 грн.

График работы: 9:00 − 18:00, Сб, Вс – выходные дни.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4936408/

Преподаватель английского языка, учитель, репетитор, г. Днепр

Репетиторский центр Алгоритм в связи с расширением деятельности на постоянную работу ищет человека с высшим филологическим образованием (английский язык), который готов обучать учащихся 1-11 классов.

Зарплата: 15 000 – 25 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/1620422/

Подручный сталевара электропечи, г. Запорожье

Метинвест ищет подручного сталевара мартеновской печи (с обучением) на предприятие Группы - Запорожсталь.

Зарплата: 26 500 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5267751/

Переводчик английского, г. Запорожье

UK-Med – это гуманитарная международная миссия, которая имеет офис в Днепре и базируется в Харькове и Львове. В связи с расширением программы компания ищет переводчика в г. Запорожье.

Зарплата: 43 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5250769/

Менеджер по продажам, г. Львов

Торгово-инжиниринговая сеть Водаленд – производитель и поставщик систем поверхностного и внутреннего водоотведения, локальных очистных сооружений и материалов для благоустройства территорий, ищет менеджера по продажам.

Зарплата: 28 000 – 35 000 грн.

График работы: 5-дневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5063283/

Маркетолог, г. Львов

Косметология Олейник приглашает на работу маркетолога.

Зарплата: 25 000 – 40 000 грн.

График работы: 5-дневная рабочая неделя.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5267963/

Главный бухгалтер, г. Харьков

Бенпроф ищет главного бухгалтера.

Зарплата: 25 000 – 30 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4870117/

Печатник, г. Харьков

Компания Скат в поиске офсетной печати.

Зарплата: 18 000 – 30 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5271001/

Продавец-консультант, г. Одесса

Vodafone Retail Украина приглашает на работу продавца-консультанта.

Зарплата: 16 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4981866/

Оператор на производство, г. Одесса

Вияр - торгово-производственная компания по производству мебельных комплектующих в поисках оператора станка (ученик).

Зарплата: 23 000 – 25 000 грн.

График работы: 2/2/4 (2 день с 08:00 до 20:00/2 ночь с 20:00 до 08:00/4 выходных).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5209334/