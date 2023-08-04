- Категорія
- Робота і освіта
- Дата публікації
-
Ринок праці в Україні: щотижневий дайджест вакансій
Яких фахівців шукають роботодавці станом на початок серпня, читайте у щотижневому дайджесті вакансій, створений спільно з Work.ua та GRC.UA.
Бухгалтер, м. Дніпро
Корпорація "АТБ" запрошує на роботу бухгалтера.
Заробітна плата: не вказано.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Графік роботи: з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69927762
Менеджер з імпортних закупівель, м. Дніпро
Корпорація "АТБ" запрошує на роботу менеджера з імпортних закупівель, ЗЕД.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69927769
Категорійний менеджер, м. Дніпро
В службі закупівель компанії "АТБ-маркет" відкрита вакансія категорійного менеджера.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69927764
Щоб опублікувати свою вакансію звертайтесь у відділ реклами:
+380 67 223 0178
[email protected]
Керівник проєктів / Project manager, м. Київ
Корпорація "АТБ" запрошує на роботу керівника проєктів з досвідом впровадження електронного документообігу.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69927768
Менеджер зі сталого розвитку, м. Київ
Компанія Auchan Україна — один з ритейлерів на ринку України, запрошує в команду менеджера зі сталого розвитку.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69925694
Інженер-технолог / Головний технолог, м. Львів
ДП ЛДЗ ЛОРТА запрошує на роботу інженера-технолога, головного технолога.
Заробітна плата: від 18 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69926594
Керівник відділу гуртового продажу, м. Київ
Центр Постачання України шукає керівника відділу продажу з розвинутими soft-skills та сильними hard-skills у напрямку продажів, переговорів та управління відділом продажу.
Заробітна плата: за результатами співбесіди.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69926970
Тендерний спеціаліст, м. Кропивницький
Центр Постачання України шукає тендерного спеціаліста у м. Кропивницький для підготовки пакетів документів і забезпечення участі в тендерних закупівлях.
Заробітна плата: за результатами співбесіди.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69926971
Менеджер із зв'язків з громадськістю, м. Київ
БТУ-ЦЕНТР запрошує на роботу менеджера із зв'язків з громадськістю.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69925832
Менеджер з маркетингу департаменту зовнішньоекономічної діяльності, м. Київ
БТУ-ЦЕНТР запрошує на роботу менеджера з маркетингу департаменту зовнішньоекономічноїдіяльності.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: Пн-Пт з 09:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69925835
Бухгалтер ПДВ, м. Київ
БТУ-ЦЕНТР шукає бухгалтера ПДВ.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: Пн-Пт з 09:00 до 18:00 (під час дії військового стану допускається робота дистанційно, але з перспективою постійного місця роботи в офісі компанії).
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69925839
System administrator, м. Київ
OS.ECO, яка надає послуги IT повного циклу — від завдань DevOps, Service Desk і NOC до обслуговування хостингу, сервера, домену та SIP, зараз шукає до команди системного адміністратора.
Заробітна плата: від 27 000 до 37 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69925783
Демінерка / Демінер з виявлення вибухонебезпечних предметів, м. Миколаїв
Представництво Хало Траст запрошує на роботу демінерів з виявлення вибухонебезпечних предметів.
Заробітна плата: від 30 000 до 38 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69927816
Медичний представник, м. Львів
Українська фармацевтична компанія ФарКоС шукає у свою компанію партнерів.
Заробітна плата: від 17 000 до 40 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69928191
Менеджер з продажу нерухомості, ріелтор, м. Київ
100Capital шукає менеджера з продажу нерухомості (з навчанням), ріелтора.
Заробітна плата: від 18 000 до 50 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69928239
Касир в пункт обміну валют, м. Київ
Заробітна плата: від 16 000 до 19 000 грн.
Графік роботи: денні зміни з 8:00 - 20:00, 9:00 - 21:00 3/3, 4/2.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69926370
Керівник IT-відділу, м. Київ
bodo шукає керівника IT-відділу.
Заробітна плата: 80 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3973670/
Керівник відділу продажу, м. Київ
MetaliX - компанія з виробництва металевих зонуючих конструкцій зі сталі та скла, шукає у свою команду керівника відділу продажу в новий шоурум "MetaliX" у місті Київ.
Заробітна плата: 25 000 – 75 000 грн + % від продажів, бонуси та премії.
Графік роботи: 5-денний робочий тиждень.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5270215/
Адвокат-юрист, м. Дніпро
АО Новація шукає адвоката-юриста.
Заробітна плата: 60 000 грн.
Графік роботи: 9:00 − 18:00, Сб, Нд - вихідні дні.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4936408/
Викладач англійської мови, вчитель, репетитор, м. Дніпро
Репетиторський центр Алгоритм у зв’язку з роширенням діяльності на постійну роботу шукає людину з вищою філологічною освітою (англійська мова), яка готова навчати учнів 1−11 класів.
Заробітна плата: 15 000 – 25 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/1620422/
Підручний сталевара електропечі, м. Запоріжжя
Метінвест шукає підручного сталевара мартенівської печі (з навчанням) на підприємство Групи — Запоріжсталь.
Заробітна плата: 26 500 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5267751/
Перекладач англійської, м. Запоріжжя
UK-Med — це гуманітарна міжнародна місія, яка має офіс у Дніпрі та базується у Харкові і Львові. У зв’язку з розширенням програми компанія шукає перекладача у м. Запоріжжі.
Заробітна плата: 43 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5250769/
Менеджер з продажу, м. Львів
Торгово-інжинірингова мережа Водаленд - виробник і постачальник систем поверхневого і внутрішнього водовідведення, локальних очисних споруд та матеріалів для благоустрою територій, шукає менеджера з продажу.
Заробітна плата: 28 000 – 35 000 грн.
Графік роботи: 5-денний робочий тиждень з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5063283/
Маркетолог, м. Львів
Косметологія Олійник запрошує на роботу маркетолога.
Заробітна плата: 25 000 – 40 000 грн.
Графік роботи: 5-денний робочий тиждень.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5267963/
Головний бухгалтер, м. Харків
Бенпроф шукає головного бухгалтера.
Заробітна плата: 25 000 – 30 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4870117/
Друкар, м. Харків
Компанія Скат у пошуку друкаря офсетного друку.
Заробітна плата: 18 000 – 30 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5271001/
Продавець-консультант, м. Одеса
Vodafone Retail Україна запрошує на роботу продавця-консультанта.
Заробітна плата: 16 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4981866/
Оператор на виробництво, м. Одеса
ВіЯр - торгівельно-виробнича компанія з виробництва меблевих комплектуючих в пошуках оператора верстата (учень).
Заробітна плата: 23 000 – 25 000 грн.
Графік роботи: 2/2/4 (2 день з 08:00 до 20:00 /2 ніч з 20:00 до 08:00/ 4 вихідних).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5209334/
Щоб опублікувати свою вакансію звертайтесь у відділ реклами:
+380 67 223 0178
[email protected]