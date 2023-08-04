Ринок праці в Україні: щотижневий дайджест вакансій

Яких фахівців шукають роботодавці станом на початок серпня, читайте у щотижневому дайджесті вакансій, створений спільно з Work.ua та GRC.UA.

Бухгалтер, м. Дніпро

Корпорація "АТБ" запрошує на роботу бухгалтера.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69927762

Менеджер з імпортних закупівель, м. Дніпро

Корпорація "АТБ" запрошує на роботу менеджера з імпортних закупівель, ЗЕД.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69927769

Категорійний менеджер, м. Дніпро

В службі закупівель компанії "АТБ-маркет" відкрита вакансія категорійного менеджера.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69927764

Керівник проєктів / Project manager, м. Київ

Корпорація "АТБ" запрошує на роботу керівника проєктів з досвідом впровадження електронного документообігу.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69927768

Менеджер зі сталого розвитку, м. Київ

Компанія Auchan Україна — один з ритейлерів на ринку України, запрошує в команду менеджера зі сталого розвитку.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69925694

Інженер-технолог / Головний технолог, м. Львів

ДП ЛДЗ ЛОРТА запрошує на роботу інженера-технолога, головного технолога.

Заробітна плата: від 18 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69926594

Керівник відділу гуртового продажу, м. Київ

Центр Постачання України шукає керівника відділу продажу з розвинутими soft-skills та сильними hard-skills у напрямку продажів, переговорів та управління відділом продажу.

Заробітна плата: за результатами співбесіди.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69926970

Тендерний спеціаліст, м. Кропивницький

Центр Постачання України шукає тендерного спеціаліста у м. Кропивницький для підготовки пакетів документів і забезпечення участі в тендерних закупівлях.

Заробітна плата: за результатами співбесіди.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69926971

Менеджер із зв'язків з громадськістю, м. Київ

БТУ-ЦЕНТР запрошує на роботу менеджера із зв'язків з громадськістю.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69925832

Менеджер з маркетингу департаменту зовнішньоекономічної діяльності, м. Київ

БТУ-ЦЕНТР запрошує на роботу менеджера з маркетингу департаменту зовнішньоекономічноїдіяльності.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: Пн-Пт з 09:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69925835

Бухгалтер ПДВ, м. Київ

БТУ-ЦЕНТР шукає бухгалтера ПДВ.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: Пн-Пт з 09:00 до 18:00 (під час дії військового стану допускається робота дистанційно, але з перспективою постійного місця роботи в офісі компанії).

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69925839

System administrator, м. Київ

OS.ECO, яка надає послуги IT повного циклу — від завдань DevOps, Service Desk і NOC до обслуговування хостингу, сервера, домену та SIP, зараз шукає до команди системного адміністратора.

Заробітна плата: від 27 000 до 37 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69925783

Демінерка / Демінер з виявлення вибухонебезпечних предметів, м. Миколаїв

Представництво Хало Траст запрошує на роботу демінерів з виявлення вибухонебезпечних предметів.

Заробітна плата: від 30 000 до 38 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69927816

Медичний представник, м. Львів

Українська фармацевтична компанія ФарКоС шукає у свою компанію партнерів.

Заробітна плата: від 17 000 до 40 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69928191

Менеджер з продажу нерухомості, ріелтор, м. Київ

100Capital шукає менеджера з продажу нерухомості (з навчанням), ріелтора.

Заробітна плата: від 18 000 до 50 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69928239

Касир в пункт обміну валют, м. Київ

Заробітна плата: від 16 000 до 19 000 грн.

Графік роботи: денні зміни з 8:00 - 20:00, 9:00 - 21:00 3/3, 4/2.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69926370

Керівник IT-відділу, м. Київ

bodo шукає керівника IT-відділу.

Заробітна плата: 80 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3973670/

Керівник відділу продажу, м. Київ

MetaliX - компанія з виробництва металевих зонуючих конструкцій зі сталі та скла, шукає у свою команду керівника відділу продажу в новий шоурум "MetaliX" у місті Київ.

Заробітна плата: 25 000 – 75 000 грн + % від продажів, бонуси та премії.

Графік роботи: 5-денний робочий тиждень.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5270215/

Адвокат-юрист, м. Дніпро

АО Новація шукає адвоката-юриста.

Заробітна плата: 60 000 грн.

Графік роботи: 9:00 − 18:00, Сб, Нд - вихідні дні.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4936408/

Викладач англійської мови, вчитель, репетитор, м. Дніпро

Репетиторський центр Алгоритм у зв’язку з роширенням діяльності на постійну роботу шукає людину з вищою філологічною освітою (англійська мова), яка готова навчати учнів 1−11 класів.

Заробітна плата: 15 000 – 25 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/1620422/

Підручний сталевара електропечі, м. Запоріжжя

Метінвест шукає підручного сталевара мартенівської печі (з навчанням) на підприємство Групи — Запоріжсталь.

Заробітна плата: 26 500 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5267751/

Перекладач англійської, м. Запоріжжя

UK-Med — це гуманітарна міжнародна місія, яка має офіс у Дніпрі та базується у Харкові і Львові. У зв’язку з розширенням програми компанія шукає перекладача у м. Запоріжжі.

Заробітна плата: 43 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5250769/

Менеджер з продажу, м. Львів

Торгово-інжинірингова мережа Водаленд - виробник і постачальник систем поверхневого і внутрішнього водовідведення, локальних очисних споруд та матеріалів для благоустрою територій, шукає менеджера з продажу.

Заробітна плата: 28 000 – 35 000 грн.

Графік роботи: 5-денний робочий тиждень з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5063283/

Маркетолог, м. Львів

Косметологія Олійник запрошує на роботу маркетолога.

Заробітна плата: 25 000 – 40 000 грн.

Графік роботи: 5-денний робочий тиждень.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5267963/

Головний бухгалтер, м. Харків

Бенпроф шукає головного бухгалтера.

Заробітна плата: 25 000 – 30 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4870117/

Друкар, м. Харків

Компанія Скат у пошуку друкаря офсетного друку.

Заробітна плата: 18 000 – 30 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5271001/

Продавець-консультант, м. Одеса

Vodafone Retail Україна запрошує на роботу продавця-консультанта.

Заробітна плата: 16 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4981866/

Оператор на виробництво, м. Одеса

ВіЯр - торгівельно-виробнича компанія з виробництва меблевих комплектуючих в пошуках оператора верстата (учень).

Заробітна плата: 23 000 – 25 000 грн.

Графік роботи: 2/2/4 (2 день з 08:00 до 20:00 /2 ніч з 20:00 до 08:00/ 4 вихідних).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5209334/