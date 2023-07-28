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Щотижневий дайджест вакансій: робота для фармацевтів, бухгалтерів, менеджерів із закупівель та інших фахівців
Фармацевт, м. Харків
Аптека АНЦ шукає фармацевта.
Заробітна плата: 16 000 – 17 000 грн.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5255793/
Менеджер з продажу, м. Харків
DLM - мережа мультибрендових салонів елітних меблів, шукає менеджера заа продажу (меблевий салон).
Заробітна плата: від 20 000 грн.
Графік роботи: з 10:00 до 19:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4800968/
Спеціаліст відділу закупівель, м. Київ
Pethouse - інтернет-зоомагазин в Україні, який шукає спеціаліста відділу закупівель.
Заробітна плата: 25 000 грн.
Графік роботи: Пн-Пт, з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5249138/
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Вантажник на маршрут, м. Київ
ClearWater займається виробництвом та дистрибуцією мінералізованої води. Наразі компанія шукає вантажника на маршрут.
Заробітна плата: 13 000 – 15 000 грн.
Графік роботи: з 6:30 до 13:00, 5 днів на тиждень, 2 вихідних.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5215561/
Інтернет-маркетолог, м. Дніпро
Work.ua шукає інтернет-маркетолога.
Заробітна плата: від 80 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5251277/
Бухгалтер, м. Дніпро
Comfy запрошує на роботу бухгалтера.
Заробітна плата: 22 000 грн.
Графік роботи: 5/2.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4500950/
Менеджер з обслуговування корпоративних клієнтів, м. Запоріжжя
ПриватБанк запрошує на роботу менеджера з обслуговування корпоративних клієнтів.
Заробітна плата: 28 027 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5216866/
Продавець-консультант, м. Запоріжжя
Рідні.Медтехніка запрошуэ на роботу продавця-консультанта.
Заробітна плата: 12 000 грн.
Графік роботи: 8:00 - 20:00, 2/2.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5258309/
Middle HR-менеджер, м. Львів
InProject Hub, яка надає послуги повного циклу у сфері розробки програмного забезпечення та IT-інфраструктури, пропонує R&D та готові пакетні рішення для різних бізнес-задач, шукає middle HR-менеджер.
Заробітна плата: 30 000 – 45 000 грн.
Графік роботи: 5/2.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5188338/
Автослюсар-ходовик, м. Львів
Премія Soloviy-Trans шукає кваліфікованого спеціаліста на посаду слюсара (СТО) для роботи в сервісному центрі.
Заробітна плата: 40 000 – 60 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5060687/
Менеджер з логістики, м. Одеса
АФ-Групп шукає менеджера з логістики (контейнерні перевезення).
Заробітна плата: 25 000 – 40 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3019721/
Адміністратор магазину, м. Одеса
Sport City (ТРЦ "Рів'єра") шукає адміністратора магазину.
Заробітна плата: 18 000 – 20 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5214441/
Менеджер з продажу, м. Київ
GRC-ES запрошує на роботу менеджера з продажу будівельних матеріалів.
Заробітна плата: від 25 000 грн ставка + % (за результатами співбесіди).
Графік роботи: з 8:30 до 17:30.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69924804
Категорійний менеджер, віддалено
Міжнародна компанія, гравець на ринку Сonsumer Еlectronics, в пошуках категорійного менеджера категорії Smart Home.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: 5/2 з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69926640
Директор з розвитку мережі, м. Київ
Українська компанія (мережа піццерій), що вже налічує майже 140 торгових точок по всій Україні, в пошуках директора з розвитку.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: 5/2 з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69926638
HR менеджер, рекрутер, м. Київ
Мережа продуктових магазинів шукає HR менеджера.
Заробітна плата: від 20 000 до 35 000 грн.
Графік роботи: 9:00 – 18:00; Сб., Нд. – вихідні.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69928091
Заступник головного бухгалтера, м. Київ
Електротехнічна компанія на ринку України шукає в команду провідного бухгалтера.
Заробітна плата: від 40 000 до 48 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69926932
Менеджер із закупівлі зернових, олійних та нішевих культур, м. Київ
Аграрна компаніяТОВ "САВ-ТРЕЙД", яка займається закупівлею та продажем сільськогосподарської продукції та продуктів переробки, у зв’язку з розширенням діяльності в пошуку менеджера по закупівлі зернових, олійних та нішевих культур.
Заробітна плата: від 15 000 до 40 000 грн.
Графік роботи: 5-денний робочий тиждень пн-пт з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69928041
Менеджер з продажу, м. Київ
Аграрна компанія ТОВ "САВ-ТРЕЙД", яка займається закупівлею та продажем сільськогосподарської продукції та продуктів переробки, у зв’язку з розширенням діяльності в пошуку менеджера з продажу зернових, олійних та продуктів переробки.
Заробітна плата: від 20 000 до 50 000 грн.
Графік роботи: Пн-Пт з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69928042
Менеджер із закупівель, м. Київ
ГК "Епіцентр К" запрошує до команди центрального офісу менеджера із закупівель (паливо та нафтопродукти).
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69924160
Менеджер з імпорту, м. Київ
ГК "Епіцентр К" запрошує до команди центрального офісу менеджера з імпорту (ЗЕД).
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69924155
Менеджер із закупівель, м. Київ
ГК "Епіцентр К" запрошує до команди центрального офісу менеджера із закупівель (природний газ).
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69924145
Фахівець з активних продажів, с. Сокільники, Львів
У команду торговельно-розважального центру "Епіцентр К" запрошується фахівець з активних продажів (В2В) відділу комплексних продажів.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923731
Chief Finance Officer, м. Київ
LeadsDoIt запрошує на роботу Chief Finance Officer.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69926487
Менеджер із закупівель, м. Бориспіль
Міжнародна компанія Lantmannen Cerealia, гравець ринку сухих сніданків, запрошує на роботу менеджера з закупівель.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69924531
Комерційний директор, м. Київ
MBI Development – дистрибуція, будівництво сонячних електростанцій, інші ВДЕ, системи зберігання, шукає комерційного директора.
Заробітна плата: від 150 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69925241
Касир, м. Київ
Фінансова компанія оголошує конкурс на посаду касир з валютообмінних операцій.
Заробітна плата: від 16 000 до 19 000 грн.
Графік роботи: з 8:00 - 20:00, 9:00 - 21.00 3/3, 4/2.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69926370
Менеджеp з пpодажу, м. Київ
Депсол Технолоджис Юкрейн шукає менеджера з продажу полімерів.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923998
Молодший консультант, м. Київ
[email protected] Business Development Agency шукає молодшого консультанта.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69927057
Асистент маркетолога, м. Одеса
Онлайн-школа KEVIN з підготовки до ЗНО\НМТ у вебінарному форматі, шукає асистента маркетолога.
Заробітна плата: від 10 000 до 15 000 грн.
Графік роботи: Пн-Пт 10:00−19:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69927106
Керівник відділу гуртового продажу, м. Львів / м. Київ
Центр постачання України запрошує на роботу керівника відділу гуртового продажу.
Заробітна плата: система бонусів, що залежить від результатів роботи відділу (відсоток може становити понад 60 000 грн на місяць).
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69926969
Тендерний спеціаліст, м. Кропивницький
Центр постачання України запрошує на роботу тендерного спеціаліста.
Заробітна плата: система бонусів, що залежить від результатів роботи відділу (відсоток може становити понад 30 000 грн на місяць).
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69926971
Менеджер з документообігу, м. Київ
ТОВ ВАНА-ТРАНС ЛОГІСТИК шукає менеджера з документообігу.
Заробітна плата: від 15 000 до 25 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69927471
Юрист, м. Київ
Максим Боярчуков та Партнери - юридична компанія, яка наразі шукає юриста.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69924188
Щоб опублікувати свою вакансію звертайтесь у відділ реклами:
+380 67 223 0178
[email protected]