Щотижневий дайджест вакансій: робота для фармацевтів, бухгалтерів, менеджерів із закупівель та інших фахівців

Добірка актуальних вакансій по всій Україні, створена Delo.ua спільно з Work.ua та GRC.UA.

Фармацевт, м. Харків

Аптека АНЦ шукає фармацевта.

Заробітна плата: 16 000 – 17 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5255793/

Менеджер з продажу, м. Харків

DLM - мережа мультибрендових салонів елітних меблів, шукає менеджера заа продажу (меблевий салон).

Заробітна плата: від 20 000 грн.

Графік роботи: з 10:00 до 19:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4800968/

Спеціаліст відділу закупівель, м. Київ

Pethouse - інтернет-зоомагазин в Україні, який шукає спеціаліста відділу закупівель.

Заробітна плата: 25 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт, з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5249138/

Вантажник на маршрут, м. Київ

ClearWater займається виробництвом та дистрибуцією мінералізованої води. Наразі компанія шукає вантажника на маршрут.

Заробітна плата: 13 000 – 15 000 грн.

Графік роботи: з 6:30 до 13:00, 5 днів на тиждень, 2 вихідних.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5215561/

Інтернет-маркетолог, м. Дніпро

Work.ua шукає інтернет-маркетолога.

Заробітна плата: від 80 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5251277/

Бухгалтер, м. Дніпро

Comfy запрошує на роботу бухгалтера.

Заробітна плата: 22 000 грн.

Графік роботи: 5/2.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4500950/

Менеджер з обслуговування корпоративних клієнтів, м. Запоріжжя

ПриватБанк запрошує на роботу менеджера з обслуговування корпоративних клієнтів.

Заробітна плата: 28 027 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5216866/

Продавець-консультант, м. Запоріжжя

Рідні.Медтехніка запрошуэ на роботу продавця-консультанта.

Заробітна плата: 12 000 грн.

Графік роботи: 8:00 - 20:00, 2/2.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5258309/

Middle HR-менеджер, м. Львів

InProject Hub, яка надає послуги повного циклу у сфері розробки програмного забезпечення та IT-інфраструктури, пропонує R&D та готові пакетні рішення для різних бізнес-задач, шукає middle HR-менеджер.

Заробітна плата: 30 000 – 45 000 грн.

Графік роботи: 5/2.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5188338/

Автослюсар-ходовик, м. Львів

Премія Soloviy-Trans шукає кваліфікованого спеціаліста на посаду слюсара (СТО) для роботи в сервісному центрі.

Заробітна плата: 40 000 – 60 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5060687/

Менеджер з логістики, м. Одеса

АФ-Групп шукає менеджера з логістики (контейнерні перевезення).

Заробітна плата: 25 000 – 40 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3019721/

Адміністратор магазину, м. Одеса

Sport City (ТРЦ "Рів'єра") шукає адміністратора магазину.

Заробітна плата: 18 000 – 20 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5214441/

Менеджер з продажу, м. Київ

GRC-ES запрошує на роботу менеджера з продажу будівельних матеріалів.

Заробітна плата: від 25 000 грн ставка + % (за результатами співбесіди).

Графік роботи: з 8:30 до 17:30.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69924804

Категорійний менеджер, віддалено

Міжнародна компанія, гравець на ринку Сonsumer Еlectronics, в пошуках категорійного менеджера категорії Smart Home.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: 5/2 з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69926640

Директор з розвитку мережі, м. Київ

Українська компанія (мережа піццерій), що вже налічує майже 140 торгових точок по всій Україні, в пошуках директора з розвитку.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: 5/2 з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69926638

HR менеджер, рекрутер, м. Київ

Мережа продуктових магазинів шукає HR менеджера.

Заробітна плата: від 20 000 до 35 000 грн.

Графік роботи: 9:00 – 18:00; Сб., Нд. – вихідні.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69928091

Заступник головного бухгалтера, м. Київ

Електротехнічна компанія на ринку України шукає в команду провідного бухгалтера.

Заробітна плата: від 40 000 до 48 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69926932

Менеджер із закупівлі зернових, олійних та нішевих культур, м. Київ

Аграрна компаніяТОВ "САВ-ТРЕЙД", яка займається закупівлею та продажем сільськогосподарської продукції та продуктів переробки, у зв’язку з розширенням діяльності в пошуку менеджера по закупівлі зернових, олійних та нішевих культур.

Заробітна плата: від 15 000 до 40 000 грн.

Графік роботи: 5-денний робочий тиждень пн-пт з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69928041

Менеджер з продажу, м. Київ

Аграрна компанія ТОВ "САВ-ТРЕЙД", яка займається закупівлею та продажем сільськогосподарської продукції та продуктів переробки, у зв’язку з розширенням діяльності в пошуку менеджера з продажу зернових, олійних та продуктів переробки.

Заробітна плата: від 20 000 до 50 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69928042

Менеджер із закупівель, м. Київ

ГК "Епіцентр К" запрошує до команди центрального офісу менеджера із закупівель (паливо та нафтопродукти).

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69924160

Менеджер з імпорту, м. Київ

ГК "Епіцентр К" запрошує до команди центрального офісу менеджера з імпорту (ЗЕД).

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69924155

Менеджер із закупівель, м. Київ

ГК "Епіцентр К" запрошує до команди центрального офісу менеджера із закупівель (природний газ).

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69924145

Фахівець з активних продажів, с. Сокільники, Львів

У команду торговельно-розважального центру "Епіцентр К" запрошується фахівець з активних продажів (В2В) відділу комплексних продажів.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923731

Chief Finance Officer, м. Київ

LeadsDoIt запрошує на роботу Chief Finance Officer.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69926487

Менеджер із закупівель, м. Бориспіль

Міжнародна компанія Lantmannen Cerealia, гравець ринку сухих сніданків, запрошує на роботу менеджера з закупівель.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69924531

Комерційний директор, м. Київ

MBI Development – дистрибуція, будівництво сонячних електростанцій, інші ВДЕ, системи зберігання, шукає комерційного директора.

Заробітна плата: від 150 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69925241

Касир, м. Київ

Фінансова компанія оголошує конкурс на посаду касир з валютообмінних операцій.

Заробітна плата: від 16 000 до 19 000 грн.

Графік роботи: з 8:00 - 20:00, 9:00 - 21.00 3/3, 4/2.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69926370

Менеджеp з пpодажу, м. Київ

Депсол Технолоджис Юкрейн шукає менеджера з продажу полімерів.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923998

Молодший консультант, м. Київ

[email protected] Business Development Agency шукає молодшого консультанта.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69927057

Асистент маркетолога, м. Одеса

Онлайн-школа KEVIN з підготовки до ЗНО\НМТ у вебінарному форматі, шукає асистента маркетолога.

Заробітна плата: від 10 000 до 15 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт 10:00−19:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69927106

Керівник відділу гуртового продажу, м. Львів / м. Київ

Центр постачання України запрошує на роботу керівника відділу гуртового продажу.

Заробітна плата: система бонусів, що залежить від результатів роботи відділу (відсоток може становити понад 60 000 грн на місяць).

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69926969

Тендерний спеціаліст, м. Кропивницький

Центр постачання України запрошує на роботу тендерного спеціаліста.

Заробітна плата: система бонусів, що залежить від результатів роботи відділу (відсоток може становити понад 30 000 грн на місяць).

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69926971

Менеджер з документообігу, м. Київ

ТОВ ВАНА-ТРАНС ЛОГІСТИК шукає менеджера з документообігу.

Заробітна плата: від 15 000 до 25 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69927471

Юрист, м. Київ

Максим Боярчуков та Партнери - юридична компанія, яка наразі шукає юриста.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69924188