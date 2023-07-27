Як фриланс адаптувався до нової реальності: український vs світовий досвід

Поки фрилансери в усьому світі досі оговтуються від наслідків пандемії, їхні українські колеги зіштовхнулися зі значно серйознішими проблемами, викликаними повномасштабною війною. Всупереч цьому, протягом цих складних часів вони продовжують підтримувати своєю роботою бізнес та економіку країни. Про те, що спільного та відмінного є між українськими фрилансерами та їхніми колегами з-за кордону, а також що можна було б удосконалити нашим спеціалістам, аналізує маркетинг директорка Payoneer в Україні Наталія Гордієнко.

Світові тенденції фрилансу

Згідно з результатами цьогорічного дослідження світового ринку фрилансу від платіжної платформи Payoneer, 46% фрилансерів відчувають зростання попиту на свої послуги. Підприємства продовжують все більше покладатися на них для досягнення своїх бізнес-цілей через гнучкість та економічну вигоду, яку може запропонувати фриланс. Це робить фрилансерів невіддільною частиною глобальної робочої сили.

У відповідь на зростання вартості життя фрилансери беруться за додаткову роботу, підвищують свої ставки, тобто вартість послуг, та розширюють клієнтську базу. Це демонструє їхню винахідливість і стійкість перед економічними викликами, але водночас ставить під сумнів довгострокову стійкість фрилансу, якщо вартість життя продовжуватиме зростати.

Залучення нових клієнтів залишається головним викликом для фрилансерів. Відповідно, посилюється і конкуренція, що підкреслює потребу в удосконаленні стратегій і ресурсів для розширення клієнтської бази. Нетворкінг, використання онлайн-платформ та інвестиції в маркетинг можуть підвищити шанси фрилансерів на підписання нових угод.

Високий попит на конкретні галузі, такі як програмування, маркетинг, проджект менеджмент і вебдизайн, вказує на чимраз більше значення цифрових навичок на світовому ринку праці. Фрилансерам в інших галузях варто також розвивати ці навички, щоб залишатися конкурентоспроможними.

Хоча гендерний розрив в оплаті праці у фрилансі менший, порівняно з традиційною зайнятістю, втім він все ще зберігається. Розвиток навичок ведення переговорів та адвокація прозорості й рівності оплати праці можуть підштовхнути компанії ще більше вирівняти умови для жінок, що працюють на фрилансі.

Наразі глобальна фриланс-економіка характеризується зростанням попиту на послуги фрилансерів і розширенням їхньої ролі в різних галузях. Фрилансери демонструють адаптивність перед обличчям економічних викликів і дивляться в майбутнє з оптимізмом — 68% з них вважають, що попит на їхні навички продовжить зростати у 2023 році. Оскільки віддалена робота стає все більш поширеною, а її виконавці прагнуть до гнучкості, роль фрилансерів на світовому ринку праці, ймовірно, зростатиме й надалі. Щоб забезпечити подальший успіх у цьому мінливому середовищі, як бізнес, так і фрилансери повинні бути в курсі нових тенденцій і адаптувати свої стратегії та процеси відповідно до них.

Український фриланс в умовах війни

Попри повномасштабну війну, попит на послуги українських фрилансерів серед іноземних замовників суттєво не знизився. Мало того, у середині квітня 2022 року він уже перевищував значення минулого року. Роботодавці у всьому світі прагнули підтримати Україну, користуючись послугами українських фрилансерів, що свідчить про глобальну солідарність у фриланс-спільноті та її потенціал у сприянні соціальному та економічному відновленню країни.

Зростає і популярність фрилансу серед українського бізнесу — на початку літа 2022 року попит на послуги позаштатних працівників в Україні був вищим, ніж за аналогічний період 2021 року. Перевага фрилансу полягає у тому, що він дає компаніям доступ до кваліфікованих фахівців на проєктній основі, а також зручну та безпечну форму співпраці.

Активність українських фрилансерів швидко відновилась, що демонструє їхню стійкість і притаманну фрилансу гнучкість. Можливість працювати з будь-якого місця, де є доступ до інтернету та електроенергії, дозволяє фрилансерам оперативно адаптуватися до мінливих обставин, що робить їх надійним тилом для бізнесу. Вкотре наші фрилансери продемонстрували це восени 2022 року, коли 70% з них продовжили активно працювати навіть під час блекаутів.

Про спільне та відмінне

Говорячи про фрилансерів у кризовий період, найперше варто відзначити їхню адаптивність. На фоні глобальних потрясінь, ця риса стала ключовою для фрилансу та допомогла йому спершу залишитись на плаву, а згодом взагалі вийти на новий рівень розвитку. Крім цього, стійкість фрилансерів також допомагає бізнесу пережити турбулентні часи, тобто ця взаємодія є вигідною для обох сторін. Звідси бачимо зростання попиту на фрилансерів в Україні та світі.

Щодо найпопулярніших сфер українського фрилансу, здебільшого вони відповідають світовій тенденції. Спільними є програмування, проєктний менеджмент і вебдизайн. Як і на глобальному ринку, в Україні спостерігається стрімка диджиталізація бізнесу, зокрема через війну. Відповідно, бачимо підвищення попиту на спеціалістів диджитал-професій.

Отже, що ж відрізняє наших фрилансерів? В обох випадках фрилансери взяли на себе більше роботи у відповідь на підвищення вартості життя, проте українські виконавці насамперед для того, аби мати змогу забезпечувати сімʼю, допомагати близьким і, звісно, донатити на ЗСУ. Водночас експерти відзначають якісне покращення українського ринку фрилансу. Суворі та непрогнозовані обставини стали для наших спеціалістів додатковою мотивацією працювати ще продуктивніше.

Ще одна ключова відмінність полягає у тому, що 73% глобальних фрилансерів назвали пошук нових клієнтів найбільшою проблемою, тоді як в українському просторі великого просідання серед закордонних замовників не було, адже багато хто у світі користувався послугами наших фрилансерів, щоб таким чином допомогти Україні.

Якщо порівнювати ціни за послуги, то на міжнародних майданчиках, таких як Upwork чи Fiverr, вони загалом вищі, ніж, наприклад, на українському Freelancehunt. Тобто на українських платформах можна знайти класних спеціалістів за цінами нижче, ніж на світовому ринку.

Висновки та прогнози

Загалом в українському фрилансі простежуються ті ж самі тенденції, що й у світі, подекуди навіть більшою мірою. В обох випадках чітко прослідковується зростання активності позаштатних спеціалістів, але дещо з різних причин. Якщо активність фрилансерів у світі повʼязана насамперед з підвищенням вартості життя, то в їхніх українських колег тригером стала повномасштабна війна, яка змусила працювати з більшою інтенсивністю заради виживання. Інстинкт самозбереження, а також бажання допомогти країні у боротьбі з агресором разом створили імпульс, який посприяв активнішому розвитку ринку фрилансу в Україні.

Згідно з дослідженням Freelancehunt, найближчими роками в Україні очікується збільшення кількості фрилансерів. Відповідно, зросте і рівень конкуренції, адже змагатися за місцем під сонцем доведеться також і з західними колегами. Тому доцільно було б використовувати літні періоди, коли бізнес-активність відносно низька, для підготовки до нового ділового сезону. Наприклад, уже зараз можна покращити свої навички написання пропозицій потенційним клієнтам, щоб якісно виділитися серед конкурентів, чи опанувати штучний інтелект для полегшення рутинної роботи.